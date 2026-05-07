Estados Unidos

Dónde está el mercado inmobiliario que más pesa en la economía de Estados Unidos

Con el 25% de su Producto Interno Bruto originado en el sector, ese estado alcanzó la mayor proporción del país en 2025, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios

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Dos manos: una sostiene una casa miniatura blanca con tejado rojo, la otra escribe con un bolígrafo sobre papeles apilados en una mesa
El sector inmobiliario de Florida alcanza un valor de USD 473.700 millones, superando en peso relativo a otros estados estadounidenses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Florida afianzó en 2025 su liderazgo nacional en la industria inmobiliaria al aportar más de una cuarta parte del Producto Interno Bruto estatal, según datos de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios (NAR, por sus siglas en inglés) citados por The Miami Herald.

El sector alcanzó un valor de USD 473.700 millones dentro de un PIB total de USD 1,8 billones (en referencia al sistema de billones estadounidenses, es decir, mil millones), y superó en peso relativo al resto de los estados del país. Este fenómeno se explica principalmente por la adición de 1,8 millones de nuevos residentes desde 2020, un incremento cercano al 9% según cifras del U.S. Census Bureau y por el efecto que este crecimiento poblacional tuvo en la economía y el mercado de viviendas.

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Se estima que entre 2026 y 2030, la población crecerá en promedio 305.953 personas por año —aproximadamente 838 nuevos habitantes cada día—, de acuerdo con la proyección oficial del ente oficial de proyecciones del gobierno de Florida, Demographic Estimating Conference, y la NAR.

Marina con muchos barcos y yates blancos amarrados. Al fondo, edificios altos de apartamentos y oficinas, palmeras y un cielo azul despejado
Florida lidera la industria inmobiliaria en 2025 con más de una cuarta parte del PIB estatal, según la National Association of Realtors (Google Maps )

Cada compraventa de vivienda generó USD 133.560 en actividad económica local y dos nuevos puestos de trabajo, una dinámica respaldada por la solidez de la demanda resultante del crecimiento reciente.

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Por qué Florida lidera el peso inmobiliario en su economía

El reporte de la NAR, detallado por The Miami Herald, indica que el 25% del PIB estatal provino de la industria inmobiliaria en 2025, frente al 24% del año anterior. Solo California, Texas y Nueva York superan el PIB total de Florida, aunque únicamente California y Texas cuentan con mercados inmobiliarios más grandes en valores absolutos.

Arizona, Delaware y Nevada también muestran altas proporciones de su PIB originadas en el sector, aunque sus mercados son considerablemente más pequeños.

Cartel rojo de "FOR RENT" con número de teléfono en primer plano frente a una casa blanca con techo de tejas naranjas y una palmera central bajo un cielo azul claro.
El crecimiento poblacional, con 1,8 millones de nuevos residentes desde 2020, impulsa la economía y el mercado de viviendas en Florida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada operación inmobiliaria en Florida añade USD 133.560 a la economía local y genera dos empleos; cifras que, si bien quedan por debajo de los valores individuales de California y Hawaii, suponen un mayor impacto agregado debido al elevado volumen de transacciones.

Cómo evolucionó el sector en los últimos cinco años

El auge del mercado inmobiliario en Florida coincidió con una explosión migratoria pospandemia. Según Realtor.com, entre 2020 y 2024 el estado recibió 1,8 millones de nuevos residentes, aunque el ritmo comenzó a desacelerarse: en 2022 Florida sumó 314.467 habitantes netos por migración interna, cifra que en 2024 bajó a 64.017.

El desajuste entre la demanda de viviendas y la oferta disponible impulsó algunos de los mayores aumentos de precios en el país. En Tampa los precios subieron 52% en cinco años; en Jacksonville y Orlando, 50%. Miami lideró la lista de las grandes áreas metropolitanas con los mayores incrementos acumulados, según el índice de precios de la firma de análisis de precios inmobiliarios Cotality.

Quiénes impulsan el dinamismo inmobiliario en Florida

El crecimiento demográfico es el principal factor que explica la fortaleza del mercado. El economista jefe de Florida Realtors, Brad O’Connor, indicó: “El crecimiento poblacional es el motor número uno de la demanda inmobiliaria, y estas proyecciones reflejan que el mercado de Florida está preparado para un crecimiento a largo plazo”.

Una casa en miniatura de color beige con techo marrón está sobre papeles viejos, rodeada de varias llaves metálicas y monedas plateadas esparcidas.
Florida, junto a California y Texas, conforma el trío de estados con los mercados inmobiliarios más grandes en valores absolutos (Imagen Ilustrativa Infobae)

O’Connor sumó que la reciente baja en las tasas de interés ya produjo varios meses consecutivos de aumento de ventas, un fenómeno que no se registraba desde 2021.

La llegada de nuevos habitantes —principalmente migrantes y jubilados— sostiene no solo la compraventa de viviendas, sino también la construcción, el alquiler y todos los servicios asociados al sector.

Dónde se refleja el impacto y qué desafíos enfrenta el mercado

El peso de la industria inmobiliaria se manifiesta en la generación de empleo y en la recaudación fiscal para el estado y sus municipios, según confirman informes de la consultora inmobiliaria NAIOP. El reciente enfriamiento en la migración y el aumento de la oferta comenzaron a moderar los precios y los tiempos de venta en ciudades como Tampa y Miami.

El desafío de los próximos años será mantener la relación entre la demanda y el acceso a vivienda asequible, en un contexto donde la presión migratoria podría descender gradualmente y el mercado tendería a estabilizarse.

Las proyecciones oficiales prevén que Florida sume una ciudad del tamaño de St. Petersburg cada año hasta 2030. O’Connor señaló que el estado seguirá encontrando oportunidades en la construcción de nuevas viviendas, la compra de segundas residencias y el recambio generacional, aunque el ritmo de crecimiento anual podría caer por debajo del 1% hacia 2032 conforme envejece la población.

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