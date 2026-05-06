Estados Unidos

Las primarias de Indiana, Ohio y Michigan consolidan el dominio de Trump en el Partido Republicano y el avance demócrata

El oficialismo mostró cohesión en torno al presidente mientras los opositores lograron mantener candidaturas en distritos competitivos que apuntan al control legislativo en noviembre

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Primarias cruciales en Ohio e Indiana, y una contienda que cambiará el equilibrio de poder en Michigan.
Las primarias de Indiana, Ohio y Michigan consolidan el dominio de Trump en el Partido Republicano.

Las elecciones celebradas el martes en Indiana, Ohio y Michigan dejaron al descubierto una dinámica clave de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre: mientras el presidente Donald Trump mantiene un férreo control sobre el Partido Republicano, los demócratas muestran un impulso creciente en contiendas competitivas.

En Indiana, Trump logró una contundente demostración de fuerza dentro de su partido tras respaldar a siete candidatos en primarias para el Senado estatal, en una interna marcada por el enfrentamiento con legisladores que habían rechazado su plan de redistribución de distritos meses atrás.

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Al menos cinco de los aspirantes apoyados por el mandatario se impusieron, en una campaña donde sus aliados invirtieron más de 8,3 millones de dólares en una disputa poco habitual por su intensidad a nivel estatal.

Cinco de los siete candidatos apoyados por Trump se impusieron en las elecciones de Indiana, tras una campaña que movilizó más de 8,3 millones de dólares. (REUTERS/Evan Vucci)
Cinco de los siete candidatos apoyados por Trump se impusieron en las elecciones de Indiana, tras una campaña que movilizó más de 8,3 millones de dólares. (REUTERS/Evan Vucci)

El resultado reforzó la influencia del presidente entre las bases republicanas, aunque también dejó expuestas tensiones internas de cara a noviembre.

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Gran noche para MAGA en Indiana”, celebró el senador Jim Banks, quien destacó el avance de candidatos conservadores alineados con el presidente.

En Ohio, las primarias definieron candidaturas clave para el tablero nacional. El exsenador demócrata Sherrod Brown obtuvo sin dificultades la nominación de su partido y se enfrentará al republicano Jon Husted en una contienda que podría resultar decisiva en la lucha por el control del Senado.

Los demócratas consideran este estado una oportunidad estratégica para sumar escaños, en su objetivo de alcanzar una ganancia neta de cuatro bancas.

Primarias cruciales en Ohio e Indiana, y una contienda que cambiará el equilibrio de poder en Michigan.
Chedrick Greene, candidato demócrata al distrito senatorial número 35. (Foto AP/Paul Sancya)

En paralelo, el empresario y ex precandidato presidencial Vivek Ramaswamy ganó la nominación republicana para gobernador en Ohio y competirá contra la demócrata Amy Acton para suceder al actual mandatario estatal.

Otra de las contiendas relevantes se dio en el noveno distrito congresional, con base en Toledo, donde los republicanos eligieron al exlegislador estatal Derek Merrin para enfrentar a la demócrata Marcy Kaptur, quien retuvo el escaño por un margen estrecho en 2024. Tras la reciente redistribución de distritos, los republicanos ven en esa región una de sus mejores oportunidades para avanzar en la Cámara de Representantes.

Michigan, en tanto, ofreció una señal alentadora para los demócratas. En una elección especial clave para el control del Senado estatal, el candidato Chedrick Greene se impuso con comodidad al republicano Jason Tunney en un distrito considerado competitivo.

Primarias cruciales en Ohio e Indiana, y una contienda que cambiará el equilibrio de poder en Michigan.
El empresario y ex precandidato presidencial Vivek Ramaswamy ganó la nominación republicana para gobernador en Ohio.

El resultado superó ampliamente el desempeño demócrata en la elección presidencial de 2024 en ese mismo territorio, donde la entonces vicepresidenta Kamala Harris había ganado por un margen mínimo, lo que refuerza la tendencia de mejores resultados del partido en elecciones especiales.

Los datos no son necesariamente contradictorios. Trump conserva un respaldo sólido entre votantes conservadores que dominan las primarias republicanas, mientras que los demócratas, impulsados por la oposición al presidente, muestran mayor movilización y competitividad en elecciones más amplias.

Esa tensión —entre la fortaleza interna del trumpismo y el avance demócrata en distritos clave— podría resolverse en noviembre, cuando los candidatos deban equilibrar la necesidad de moderar sus discursos para captar votantes independientes con la presión de mantener activas a sus bases en una elección que definirá el control del Congreso.

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