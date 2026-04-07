Estas 10 ciudades de EEUU ofrecen las mejores oportunidades para comprar vivienda por primera vez en 2026

Zillow publica su ranking 2026 con las diez mejores ciudades de Estados Unidos para compradores primerizos de vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El portal inmobiliario Zillow publicó en abril de 2026 una lista que identifica las diez ciudades de Estados Unidos donde los compradores primerizos encuentran mejores condiciones para adquirir una vivienda este año. La clasificación se basa en variables como la asequibilidad, la disponibilidad de inventario y el nivel de competencia en el mercado, factores que afectan directamente a quienes buscan ingresar al mercado residencial por primera vez. El informe de Zillow adquiere relevancia en un contexto de precios elevados y restricciones de crédito en buena parte del país, lo que condiciona el acceso a la vivienda propia.

Según el análisis realizado por el portal, las ciudades seleccionadas muestran una proporción alta entre los precios de las viviendas y los ingresos promedio locales, junto con una oferta de inmuebles superior a la media nacional. La publicación incluye datos de inventario, porcentaje de propiedades asequibles y nivel de demanda, además de declaraciones institucionales. Las ciudades incluidas son Indianápolis, Atlanta, Charlotte, Jacksonville, Oklahoma City, Memphis, Detroit, Miami, Tampa y Pittsburgh.

El acceso a la vivienda en Estados Unidos se vio afectado en los últimos años por el aumento de precios y la escasez de propiedades disponibles, según informes. Las tasas de interés hipotecario continúan en niveles elevados respecto a los promedios previos a la pandemia, lo que limita las opciones para muchos hogares. El nuevo ranking busca orientar a quienes evalúan adquirir su primera propiedad ante este escenario.

¿Cuáles son las ciudades más favorables para comprar vivienda en 2026?

De acuerdo con el ranking, la lista de ciudades estadounidenses más accesibles para compradores primerizos está encabezada por Indianápolis, donde la relación entre precios e ingresos permite que una mayor proporción del inventario se mantenga dentro del rango considerado asequible. El listado completo incluye:

Indianápolis (Indiana)

(Indiana) Atlanta (Georgia)

(Georgia) Charlotte (Carolina del Norte)

(Carolina del Norte) Jacksonville (Florida)

(Florida) Oklahoma City (Oklahoma)

(Oklahoma) Memphis (Tennessee)

(Tennessee) Detroit (Michigan)

(Michigan) Miami (Florida)

(Florida) Tampa (Florida)

(Florida) Pittsburgh (Pensilvania)

El informe atribuye la posición de estas ciudades en el ranking al crecimiento del inventario, la estabilidad de los precios y la menor competencia entre compradores, elementos que permiten a los hogares acceder con mayor facilidad a una vivienda.

El listado de Zillow destaca factores como la asequibilidad, el inventario y la competencia en el mercado inmobiliario estadounidense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo elabora Zillow su ranking de mercados inmobiliarios?

La metodología de Zillow emplea indicadores como la proporción de viviendas asequibles respecto al ingreso medio de los hogares, el inventario disponible en relación con la población de potenciales compradores y el nivel de competencia en cada mercado. Este enfoque permite identificar áreas metropolitanas donde el acceso a la vivienda resulta menos restrictivo.

Según la publicación oficial, se consideran criterios como:

Porcentaje de propiedades asequibles: viviendas cuyo precio se ajusta al ingreso promedio de la región.

Inventario disponible: cantidad de viviendas en venta por cada 100 posibles compradores.

Nivel de competencia: número de compradores activos en el segmento de ingreso medio.

Carga de alquiler: proporción del ingreso mensual destinado al pago de renta o hipoteca.

La compañía explica que Indianápolis lidera la clasificación por su bajo nivel de competencia y un inventario de viviendas asequibles que supera el 50% del total de propiedades ofertadas. En Atlanta y Charlotte, el desarrollo urbano y el incremento en la construcción de nuevos inmuebles contribuyen a mantener una oferta suficiente para cubrir la demanda.

¿Por qué el sur y el medio oeste concentran las mejores oportunidades?

El análisis indica que las regiones del sur y el medio oeste concentran la mayoría de las ciudades presentes en el ranking. Esta tendencia se atribuye a costos de vida más bajos, mayor disponibilidad de terrenos y políticas favorables al desarrollo inmobiliario.

En Miami y Tampa, si bien el porcentaje de viviendas asequibles es menor que en Indianápolis o Memphis, la recuperación del inventario y la expansión de nuevos desarrollos ha elevado la cantidad de propiedades disponibles para la compra. Detroit y Pittsburgh figuran en la lista por la estabilidad de precios y la relativa abundancia de propiedades dentro del rango de asequibilidad.

De acuerdo con Orphe Divounguy, economista senior de la compañía, la combinación de ingresos en crecimiento, precios estables y una oferta en recuperación crea oportunidades reales para compradores en varias partes del país.

La tasa de interés hipotecario en Estados Unidos se mantiene cerca del 6,5 % anual, dificultando el acceso a la vivienda propia para muchas familias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se comportan los precios y el inventario en las principales ciudades?

Las ciudades del listado presentan diferencias en el nivel de precios y disponibilidad de inventario. Indianápolis y Oklahoma City destacan por un menor precio promedio de vivienda en comparación con la media nacional, mientras que Miami y Tampa presentan valores más elevados pero una mayor oferta de propiedades de reciente construcción.

Detroit y Memphis mantienen precios relativamente estables desde 2023, lo que beneficia a los compradores primerizos. Atlanta y Charlotte experimentaron un aumento en la construcción de viviendas nuevas, incrementando la cantidad de opciones disponibles para quienes buscan ingresar al mercado.

Según datos de Zillow, en la mayoría de estas ciudades el porcentaje de propiedades asequibles supera el 40% del inventario total, lo que representa una mejora respecto al promedio nacional, que ronda el 25%.

¿Qué impacto tiene la tasa de interés en el acceso a la vivienda?

La tasa de interés hipotecario permanece en niveles elevados respecto a los años previos a la pandemia, lo que afecta la capacidad de compra de los hogares. De acuerdo con Zillow, la tasa promedio para créditos hipotecarios a 30 años se ubica en torno al 6,5 % anual, un valor que incrementa el esfuerzo financiero necesario para acceder a una propiedad.

A pesar de este contexto, el informe destaca que la relación entre ingreso y precio de vivienda ha mejorado en varias ciudades del ranking, ampliando las posibilidades para quienes buscan comprar por primera vez. Orphe Divounguy sostiene que los compradores primerizos finalmente pueden ver posibilidades reales de ingresar al mercado gracias a la estabilización de precios y la mejora gradual en la oferta de viviendas.

El sur y el medio oeste concentran la mayoría de las ciudades con mejores oportunidades inmobiliarias por sus menores costos de vida y políticas favorables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué requisitos deben cumplir los compradores primerizos en 2026?

Las condiciones para acceder a un crédito hipotecario no presentan cambios significativos respecto a años anteriores. Según Zillow, los bancos y entidades financieras mantienen los mismos criterios de evaluación de solvencia y ahorro inicial. El pago inicial recomendado se sitúa en torno al 20% del valor de la propiedad, aunque existen opciones de créditos con anticipos menores para ciertos perfiles.

Las políticas federales y estatales continúan promoviendo programas de apoyo a compradores primerizos, como asistencia para el pago inicial y subsidios para reducir la tasa de interés efectiva. Estas iniciativas buscan facilitar el acceso a la vivienda ante el contexto de precios elevados y oferta restringida.

¿Qué cambios pueden esperarse en el mercado durante 2026?

La evolución del mercado inmobiliario dependerá de factores como la estabilidad de las tasas de interés, la recuperación del inventario y el ritmo de nuevas construcciones. Las ciudades del ranking presentan condiciones favorables para los compradores primerizos, pero las oportunidades podrían variar si se producen cambios en las políticas de crédito o en la economía general.

El estudio completo y la metodología se encuentran disponibles en el sitio oficial de Zillow. El acceso a la vivienda continúa como uno de los principales desafíos para los hogares estadounidenses, y el ranking busca orientar a quienes evalúan dar el paso hacia la propiedad en 2026.