Estados Unidos

Archivos del gobierno de EE. UU. sobre ovnis: qué dice la comunidad científica

Diversos expertos comparten sus perspectivas y reflexiones, y suman matices al análisis de un fenómeno que despierta tanto interés como debate público

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El Pentágono comienza a publicar nuevos archivos sobre ovnis y afirma que el público puede sacar sus propias conclusiones.
Estados Unidos publica archivos desclasificados sobre OVNIs, permitiendo acceso directo a documentos, fotos y videos inéditos (Departamento de Guerra de los Estados Unidos)

El gobierno de Estados Unidos comenzó el viernes 8 de mayo la publicación de archivos desclasificados sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (OVNIs), tras una solicitud formal del entonces presidente Donald Trump a principios de este año.

El Pentágono entregó documentos, fotografías y videos inéditos, materiales que durante décadas han alimentado especulaciones y debates sobre la posibilidad de vida extraterrestre.

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Este paso permite el acceso directo a información recopilada por las autoridades federales estadounidenses sobre encuentros aéreos no explicados, en un contexto que sigue generando dudas sobre el alcance real de los archivos y los límites del conocimiento científico actual, según fuentes oficiales y medios estadounidenses de calidad, como el diario The New York Times.

Entre mayo de 2023 y junio de 2024, un informe gubernamental contabilizó más de 750 nuevos informes de estos fenómenos —llamados UAP por sus siglas en inglés, Unidentified Anomalous Phenomena—, lo que prueba la magnitud y persistencia de este misterio.

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Gran parte de estos incidentes permanece inexplicada. Sin embargo, científicos y funcionarios sostienen que la desclasificación permitirá aplicar una metodología rigurosa de análisis, descartando hipótesis infundadas y aportando claridad basada en la prueba.

Por primera vez, la sociedad civil podrá consultar directamente los datos y registros oficiales sobre objetos voladores no identificados y posibles indicios de vida fuera de la Tierra.

Los expertos anticipan que, tras acceder a estos documentos, podrán determinar si existe algún caso que desafíe el conocimiento científico vigente o si, como se espera, la mayoría responde a causas identificables dentro de la física y tecnología contemporáneas.

El escepticismo domina entre los expertos y persiste la ausencia de pruebas concluyentes

Imágenes de archivo de la misión Apolo 17 a la Luna. El recuadro amarillo contiene una ampliación de la fotografía original en la que se aprecian tres luces sobre el terreno lunar. (Departamento de Guerra de los Estados Unidos)
El Pentágono entregó información oficial sobre más de 750 nuevos reportes de Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP) entre 2023 y 2024

Sean Kirkpatrick, físico y primer director de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios del Departamento de Defensa, lideró entre julio de 2022 y diciembre de 2023 la investigación oficial sobre OVNIs.

Explicó que quienes esperan hallar indicios de vida extraterrestre probablemente quedarán insatisfechos, ya que no se hallaron pruebas de vida alienígena entre los materiales revisados.

“Habrá gente insatisfecha”, aseguró, y recordó que parte de la sociedad seguirá sosteniendo teorías conspirativas pese a la apertura documental.

Kirkpatrick enfatizó que su equipo analizó toda la prueba susceptible de ser desclasificada, según procedimientos del Departamento de Defensa: “Nada me habría hecho más feliz en ese trabajo que haber descubierto tecnología alienígena”, admitió; no obstante, consideró “prácticamente nula” la probabilidad de hallar vida inteligente en las proximidades de la Tierra a partir de los archivos publicados.

Una perspectiva similar mantiene Federica Bianco, profesora asociada de Astronomía y Física en la Universidad de Delaware y miembro del equipo independiente creado por la NASA para evaluar reportes de UAP desde un enfoque científico y externo a la agencia.

Bianco sostiene que “la probabilidad de que seamos la única forma de vida, o la única sociedad tecnológica del universo, es insignificante”, aunque aclara que no ha observado fenómenos que desafíen las leyes de la física ni que requieran explicar la presencia de civilizaciones avanzadas más allá de la Tierra.

El astrofísico Neil deGrasse Tyson, director del Planetario Hayden en el Centro Rose para la Tierra y el Espacio, destaca que la mayoría de los informes sobre OVNIs surgen por desconocimiento de fenómenos ópticos, atmosféricos o astronómicos por parte de los testigos.

Considera que en la era digital, pese a que existen miles de millones de fotografías y un millón de horas de video subidas a internet diariamente, no existe registro verificable de encuentros con extraterrestres. En su libro Llévame con tu líder, próximo a publicarse, señala: “En ciencia, el escepticismo es fundamental para nuestra profesión, por lo que mantenemos estándares de evidencia que algunos interpretan como desinterés o incluso negación”.

Límites técnicos y expectativas científicas ante la desclasificación

El Pentágono comienza a publicar nuevos archivos sobre ovnis y afirma que el público puede sacar sus propias conclusiones.
Científicos como Shelley Wright y Janna Levin destacan que la mayoría de los documentos desclasificados no aportan evidencias de civilizaciones avanzadas cercanas a la Tierra

Para la astrofísica Shelley Wright, de la Universidad de California en San Diego y colaboradora en el estudio independiente de la NASA, el desafío central reside en la vastedad del universo y la persistente curiosidad social sobre la vida fuera de la Tierra.

Wright considera probable que existan formas de vida en otros lugares del cosmos, aunque no necesariamente cerca de la Tierra. Advierte que la desclasificación no aportará prueba sobre civilizaciones avanzadas en el entorno inmediato, y anticipa que muchos documentos estarán fuertemente censurados por consideraciones de seguridad nacional.

No obstante, valora la oportunidad de emplear nuevas tecnologías en el análisis de datos antiguos, lo que podría facilitar una mejor comprensión de fenómenos que hasta hoy bordean los límites de la percepción técnica disponible.

La profesora Janna Levin, física teórica del Barnard College de la Universidad de Columbia, subraya que la búsqueda científica se centra en la vida microbiana, posible origen de la vida terrestre y potencialmente propagada por impactos naturales en el planeta.

Levin se aproxima a los archivos con “una mente abierta”, aunque advierte: “Si se afirma que existen tecnologías reales de otras civilizaciones, no creo que nadie lo espere científicamente. Creo que si uno espera eso, se va a decepcionar”.

El análisis científico y la cautela ante hipótesis extraordinarias

El Pentágono comienza a publicar nuevos archivos sobre ovnis y afirma que el público puede sacar sus propias conclusiones.
Avi Loeb, del Proyecto Galileo de Harvard, resalta que solo los incidentes no explicables con tecnología conocida ameritan consideraciones extraordinarias sobre civilizaciones alienígenas

Avi Loeb, físico teórico de la Universidad de Harvard y director del Proyecto Galileo, subraya la importancia de evaluar los archivos a la luz de las leyes de la física conocida y contrastar cada caso con las capacidades tecnológicas actuales de la humanidad.

Relató que, ante el Congreso, un incidente sobre una esfera anómala impactada por un misil tuvo una explicación convencional: “No es nada anormal, solo era un dron”.

Solo los incidentes que no pueden explicarse con medios conocidos merecen consideración para hipótesis extraordinarias, señala Loeb. Advierte, además, que el acceso limitado a la información suele deberse a razones de seguridad nacional, no a ocultar pruebas de origen alienígena, sino a proteger tecnologías militares o por la posibilidad de que los objetos pertenezcan a adversarios extranjeros.

“No me interesan las tecnologías fabricadas por humanos en la Tierra. La historia de la tecnología terrestre no me interesa. Me intriga mucho más saber si existe una civilización avanzada en el espacio interestelar”, expresó el científico.

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