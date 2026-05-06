Atravesada por la crisis en Medio Oriente y la transición política en Venezuela, inicia la Conferencia de Seguridad Hemisférica en Miami

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos

(Enviado especial a Miami, Estados Unidos) La Universidad Internacional de Florida (FIU) con el respaldo de la Fundación Tadea será escenario de un profundo debate académico sobre la crisis Medio Oriente y su impacto en América Latina, la seguridad regional frente a la ofensiva comercial de China, la importancia estratégica de los minerales críticos, el papel de las Fuerzas Armadas y la transición democrática en Venezuela y Cuba.

Se trata de la Conferencia de Seguridad Hemisférica que inicia hoy sus sesiones en Miami, mientras se agrava la situación en el estrecho de Ormuz y Donald Trump profundiza su estrategia en America Latina vinculada a Venezuela, Cuba y China.

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Jeanette Nuñez -presidenta de FIU y Mario Montoto -titular de la Fundación Tadea- abrirán las deliberaciones académicas, y a continuación se aguarda la exposición de José Raúl Mulino, presidente de Panamá.

Mulino puede presentar desde Panamá un caso testigo sobre la ofensiva económica desplegada por China, que tenía cierto control del Canal y la agenda regional de Trump forzó un cambio que Xi Jinping no se esperaba.

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Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica

Tras la presentación del presidente panameño, Brian Fonseca -director del Instituto Jack D. Gordon- entrevistará a Rafael Grossi -titular de la Agencia Internacional de Energía Atómica y John Mearsheimer, reconocido académico de la Universidad de Chicago.

El panel protagonizado por Grossi y Mearsheimer, que tiene como título "Competencia entre grandes potencias, riesgos y oportunidades para América Latina y el Caribe“, llega en un momento clave.

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Grossi es candidato a secretario General de la ONU y por su actual posición dialoga mano a mano con los más líderes más influyentes del sistema global, mientras que la mirada académica de Mearsheimer ya fue probada con sus libros sobre el ejercicio del poder a nivel mundial.

Rosa María Paya, miembro de la CIDH, y Marco Rubio en Washington, (Estados Unidos)

A continuación, la Conferencia de Seguridad Hemisférica tratará la situación de política de la dictaduras de Venezuela y Cuba, asumiendo que Estados Unidos empuja una transición política para lograr que Delcy Rodríguez y Miguel Díaz-Canel permitan el regreso de la democracia.

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El panel sobre Venezuela y Cuba está integrado por James Story -ex embajador de Estados Unidos en Venezuela-, Elisabeth Maigler -representante de la Fundación Fredrich Naumann- y Rosa María Paya, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

El debate sobre las dictaduras de Rodríguez y Díaz -Canel, que será moderado por Nora Gámez Torres -periodista del Miami Herald-, sumará la experiencia diplomática de Story, el conocimiento de Maigler y la historia personal de Paya, que trabajó durante años para probar en la OEA que su padre fue asesinado por la dictadura cubana.

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Joseph Humire, subsecretario de Guerra para la Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de Estados Unidos

La administración republicana fijó una agenda geopolítica vinculada a la contención de China en América Latina. De eso se trata del denominado Corolario Trump a la Doctrina Monroe.

En este contexto, la Casa Blanca firmó con ciertos países de la región un acuerdo sobre minerales críticos y creó el Escudo de las Américas. Ambas iniciativas orientadas a disuadir la ofensiva de Beijing vinculada a la intención de acceder a insumos estratégicos y ocupar espacios claves en el Hemisferio Occidental.

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Desde esa perspectiva, la Universidad Internacional de Florida y la Fundación Tadea invitaron para hoy a Joseph Humire -subsecretario de Guerra de Estados Unidos-, Henry Sáenz Ramos -ministro de Defensa de Guatemala-, Michael Jensen -asesor de Seguridad Nacional de Trump- y Carlos Alberto Presti, ministro de Defensa de la Argentina.

Humire y Jensen son una visita obligada al Pentágono y la Casa Blanca de todos los funcionarios clave la región que tienen responsabilidad en defensa y seguridad, mientras que los generales Sáenz Ramos y Presti pueden explicar cómo funciona el Corolario Trump en las relaciones entre Estados Unidos, Guatemala y Argentina.

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La Conferencia de Seguridad Hemisférica empieza hoy y concluye este viernes en la Universidad Internacional de Miami, adonde se aguarda en días sucesivos la participación de embajadores en la ONU y la OEA, ministros de seguridad nacional, inversores internacionales y exmandatarios de México y Costa Rica.