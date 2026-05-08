Estados Unidos

De paraíso exclusivo a símbolo de crisis: Coronado enfrenta la contaminación, el cierre de playas y el éxodo de sus habitantes

La llegada de aguas residuales desde México modificó la dinámica social, afectando a la economía local, desplazando a familias y comerciantes, y dejando atrás el esplendor turístico que caracterizaba a este destino costero

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Las playas de Coronado, antes exclusivas, exhiben carteles de alerta sanitaria por contaminación del agua (San Diego Union-Tribune)
Las playas de Coronado, antes exclusivas, exhiben carteles de alerta sanitaria por contaminación del agua (San Diego Union-Tribune)

La imagen de Coronado, en California, cambió de manera drástica: las playas blancas y exclusivas de la península, reconocidas durante décadas como símbolo de lujo y descanso, hoy exhiben carteles amarillos que alertan sobre los riesgos sanitarios al tener contacto con el agua.

Estas advertencias, cada vez más frecuentes, reflejan un deterioro ambiental que afectó la experiencia tanto de residentes como de turistas en la región.

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El origen de la crisis está en la saturación de la infraestructura de Tijuana (México), una ciudad cuya población supera los 2,3 millones de habitantes.

La insuficiencia en la gestión del volumen de aguas residuales ocasionó que efluentes sin tratar crucen la frontera y arriben a las costas del sur de California.

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La situación afecta no solo a Imperial Beach—donde las autoridades distribuyeron purificadores de aire en los hogares debido a la magnitud del problema—, sino también a Coronado, que es reconocida por sus playas históricas y por albergar la base naval donde se entrenan los SEALs.

Durante 2025, Coronado mantuvo sus aguas cerradas 129 días, afectando al turismo y la economía local (@OtayMark)
Durante 2025, Coronado mantuvo sus aguas cerradas 129 días, afectando al turismo y la economía local (@OtayMark)

Para quienes viven y trabajan en la zona, el impacto es tangible. “Era el paraíso en la tierra y ahora lo llamo paraíso perdido”, relató Whitney David, ex cirujano y surfista aficionado, quien decidió mudarse después de ver cómo envoltorios, ropa y desechos humanos flotaban en el mar.

La degradación ambiental modificó la rutina de quienes, hasta hace poco, disfrutaban de uno de los entornos costeros más apreciados del estado.

Durante 2025, Coronado experimentó el cierre de sus aguas frente al Hotel del Coronado—donde una habitación puede superar los USD 1.000 la noche—durante 129 días, muchos de ellos en plena temporada alta.

Esta medida impactó directamente en el turismo y en la economía local, según confirmaron empresarios y autoridades. El alcalde John Duncan resaltó el riesgo de un daño irreversible a la reputación turística de la ciudad.

“Cuando se instala la fama de que es sucio venir aquí, el problema será enorme”, indicó, advirtiendo sobre las potenciales repercusiones en negocios y empleos vinculados al turismo.

El deterioro ambiental ha generado pérdidas económicas para comerciantes y empresarios de la zona costera de California (Expedia)
El deterioro ambiental ha generado pérdidas económicas para comerciantes y empresarios de la zona costera de California (Expedia)

El impacto económico y social en la comunidad

El deterioro no se limita al entorno natural. Comerciantes y pequeños empresarios sufrieron pérdidas notables por la caída de visitantes.

Ryan Wamhoff, responsable de una academia de surf, señaló: “El éxito de mi negocio depende de esta playa. Es increíblemente frustrante” al observar la ausencia de bañistas y alumnos.

La crisis afecta a quienes dependen directamente del mar para trabajar y también modifica el tejido social de la comunidad.

Sam Frederick, dueño de un comercio de alquiler de artículos acuáticos, observa cómo los boogie boards y juguetes permanecen sin uso.

El surfista Mike Gillard, con cientos de títulos, ahora debe desplazarse varios kilómetros para hallar olas limpias. El cambio en la percepción pública es notorio y el olor del mar, antes asociado a frescura, ahora recuerda de forma persistente las aguas contaminadas.

La solución a la contaminación transfronteriza requiere una inversión estimada de USD 1.000 millones, según autoridades (Independent)
La solución a la contaminación transfronteriza requiere una inversión estimada de USD 1.000 millones, según autoridades (Independent)

Las causas y el avance de la contaminación

La descarga de aguas residuales procedentes de Tijuana fue una constante durante décadas, pero hasta hace poco afectaba principalmente a las áreas próximas a la frontera.

Ahora, la contaminación se extiende a playas emblemáticas de Coronado. La planta de tratamiento San Antonio de los Buenos, en Tijuana, no logra procesar el volumen de residuos, lo que ocasiona que una parte sustancial llegue sin tratamiento al océano, arrastrada por las corrientes hacia el norte.

Los datos ilustran la magnitud del problema: Silver Strand State Beach registró niveles inseguros de bacterias fecales durante 265 días en el último año.

El viaducto de la colonia Los Laureles, en Tijuana, sigue obstruido por aguas negras y residuos sólidos, que cruzan hacia Estados Unidos.

Rosario Norzagaray, representante de la organización ambientalista Wildcoast, explicó: “Todo esto va a los Estados Unidos”.

Reacciones oficiales y desafíos para la solución

La crisis generó tensiones y demandas cruzadas entre residentes y autoridades de ambos países. Los habitantes responsabilizan a México por la falta de control en el manejo de aguas residuales y a Estados Unidos por no ejercer suficiente presión internacional para frenar el flujo transfronterizo.

Según estimaciones oficiales, la solución requeriría una inversión cercana a USD 1.000 millones, pero hasta ahora el Congreso estadounidense asignó poco más de USD 300 millones para obras de mitigación.

Las campañas para mejorar la infraestructura prevén eliminar hasta el 90% de los flujos de aguas negras hacia la costa de California (Independent)
Las campañas para mejorar la infraestructura prevén eliminar hasta el 90% de los flujos de aguas negras hacia la costa de California (Independent)

Las autoridades anunciaron planes conjuntos para acelerar proyectos de infraestructura y mejorar la capacidad de tratamiento en ambos lados de la frontera.

Chad McIntosh, comisionado de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, dijo que los proyectos previstos podrían “eliminar casi el 90 % de los flujos sin tratar que llegan a la costa”.

Desde México, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, aseguró que se comprometió USD 59 millones en obras de desvío y rehabilitación, con avances confirmados en los últimos meses.

Un entorno en transformación: playas vacías y futuro incierto

Mientras tanto, la vida cotidiana en Coronado refleja el costo humano y económico de la contaminación. La sensación de decadencia se instaló en la ciudad y, aunque las playas conservan su belleza natural, la presencia de advertencias sanitarias y la caída del turismo evidencian la gravedad de la situación.

La pérdida de unas playas que alguna vez fueron hermosas y exclusivas se convirtió en símbolo de los desafíos ambientales y de infraestructura que enfrentan las regiones fronterizas del sur de California.

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