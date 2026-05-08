Publix cambia su normativa y prohíbe el porte visible de armas a clientes en todas sus sucursales de Florida

Publix restringe el porte abierto de armas a agentes del orden en sus tiendas de Florida (Miami New Times)

La cadena de supermercados Publix, la más grande del estado de Florida, modificó esta semana su política y ahora solicita que solo los agentes del orden puedan portar armas de fuego de manera visible en sus tiendas.

La medida se oficializó mediante carteles en los locales y una actualización en su sitio web, marcando un giro respecto a la postura adoptada en septiembre de 2025, cuando la compañía permitió el porte abierto tras un fallo judicial que invalidó la prohibición estatal vigente desde 1987.

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Publix, con más de 1.300 tiendas en el sureste de Estados Unidos —y presencia dominante en Florida—, implementó la restricción en respuesta a cambios legales y al clima social derivado del debate sobre el porte abierto de armas.

La empresa, fundada en 1930 y propiedad de sus empleados, fundamentó su decisión en la prerrogativa legal que otorga a los propietarios privados la potestad de fijar sus propias reglas de acceso, incluso en un entorno normativo más permisivo.

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En septiembre de 2025, el Primer Tribunal de Apelaciones del Distrito declaró inconstitucional la prohibición estatal de portar armas visiblemente, vigente desde 1987.

La nueva política de Publix responde a cambios legales y busca priorizar la seguridad de clientes y empleados (Mark Long/Associated Press)

La jueza Stephanie Ray y sus colegas argumentaron que el derecho a portar armas en público incluye la opción de hacerlo de forma abierta, y el fallo fue celebrado por el gobernador Ron DeSantis y el fiscal general James Uthmeier, quien instruyó a las fuerzas del orden a dejar de aplicar la ley anterior.

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A partir de esa sentencia, Publix permitió por primera vez a sus clientes ingresar armados de forma visible, alineándose con la nueva interpretación legal.

El cambio de Publix implica que, a partir de ahora, solo los agentes del orden podrán portar armas de fuego en forma visible dentro de sus supermercados.

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La actualización de la política se refleja en avisos visibles en tiendas y en la web oficial: “Publix solicita amablemente que solo las fuerzas del orden porten armas de fuego de manera abierta en nuestras tiendas”.

La reacción de los clientes fue, en general, positiva. Muchos residentes del sur y centro de Florida manifestaron sentirse más seguros en un entorno comercial sin armas a la vista, especialmente en espacios frecuentados por familias y niños.

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Esta decisión de Publix contrasta con la postura de otras grandes cadenas, como Walmart y Winn-Dixie, que ya prohibían el porte abierto en sus establecimientos antes y después del fallo judicial de 2025.

La decisión de Publix marca un precedente en la autonomía empresarial frente a la regulación estatal sobre armas de fuego en Florida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen del cambio legal se remonta a un caso en Pensacola, donde un hombre desafió la regulación portando una pistola visible y una copia de la Constitución, lo que derivó en el fallo judicial que habilitó el porte abierto.

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La normativa vigente permite portar armas abiertamente solo a mayores de 21 años sin antecedentes penales graves y prohíbe el porte en lugares como escuelas, juzgados, recintos electorales, aeropuertos y negocios que sirven alcohol.

Diversidad de opiniones y el rol de los comercios privados

La reacción entre los clientes de Publix es diversa. Algunos, como una conductora de reparto de Miami Beach, consideran inapropiado el porte de armas en lugares donde hay familias y niños.

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Otros, como un profesor retirado entrevistado por The New York Times, perciben mayor seguridad cuando los ciudadanos pueden portar armas de manera visible: “No son las armas el problema, sino quienes las portan”, reflexionó.

Publix no precisó si la modificación responde a presiones internas, demandas de clientes o consideraciones estrictamente de seguridad, pero mantiene su mensaje oficial en todos los canales y refuerza la autonomía de los negocios privados para ajustar sus reglas de acceso.

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El caso ilustra el margen de maniobra que tienen los comercios en Florida para fijar políticas propias, incluso en el marco de leyes estatales cada vez más permisivas respecto a las armas de fuego.

Publix destaca el derecho de los comercios privados a establecer reglas de acceso en un entorno legal permisivo con armas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un debate que trasciende la regulación estatal

Mientras el debate sobre el porte abierto continúa a nivel social y jurídico, Publix redefine el ambiente en sus tiendas priorizando la percepción de seguridad y la experiencia de compra de sus clientes.

La decisión de la mayor cadena de supermercados del estado introduce un precedente relevante en la relación entre regulación estatal y autonomía empresarial, en un contexto donde las armas de fuego y la seguridad pública ocupan un lugar central en la agenda de Florida.