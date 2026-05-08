Seann William Scott sobre su etapa en American Pie: “Nunca pensé que Stifler fuera tonto; solo quería sentirse querido”

Seann William Scott revela que su papel de Stifler en American Pie fue más importante a nivel personal que económico (Photo by John Lamparski/WireImage)

En una entrevista con The Independent, Seann William Scott confesó que habría participado en todas las películas de American Pie sin recibir pago, ya que interpretar a Stifler fue una experiencia profesional que, más allá de lo económico, marcó su vida y hoy, alejado del estrellato, prioriza el equilibrio personal, la convivencia familiar y nuevos desafíos lejos del foco mediático. “Nunca pensé que fuera tonto, lo veía como alguien que solo quería sentirse querido”, explicó el artista.

El actor detalló que su motivación principal no era económica, sino la oportunidad única de formar parte de una franquicia emblemática de la comedia en Estados Unidos. Según relató, filmó menos de una semana en la primera entrega y recibió entre USD 6.000 y USD 8.000, una suma que entonces le parecía significativa. A diferencia de otros integrantes del elenco que negociaron aumentos salariales para las secuelas, Scott remarcó que lo esencial para él era la experiencia y la plataforma profesional que le ofrecía la franquicia.

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El valor de la experiencia y la visión sobre Stifler

Scott destaca que interpretar a Stifler significó una oportunidad única en la comedia estadounidense y no un simple impulso financiero

Para Scott, interpretar a Stifler representó mucho más que encarnar a un personaje popular. “Para mí era increíble poder estar en esas películas; el dinero no era mi principal motivación”, señaló en la entrevista. Consideraba que el aprendizaje y el entusiasmo por participar en una producción de ese calibre superaban cualquier expectativa financiera. The Independent subrayó que, mientras otros actores buscaban mejorar sus contratos, Scott mantenía intacta la emoción de trabajar en el cine.

El vínculo con Stifler, sin embargo, trascendió el estereotipo del “chico fiestero” asociado al personaje. “Nunca pensé que Stifler fuera tonto. Yo lo veía como alguien que solo quería sentirse querido”, explicó Scott.

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En contraste con la imagen popular, el actor se definió como una persona tranquila y reservada, lo que a menudo sorprendía a quienes lo conocían esperando encontrar a alguien extrovertido y desinhibido. “Me sentía como si estuviera diciéndoles que Papá Noel no existe”, bromeó.

Un referente en la comedia estadounidense

El éxito en American Pie y otros filmes como Road Trip y Dude, Where’s My Car? posicionaron a Scott como referente de la comedia de los 2000 (Captura de video)

Durante finales de los noventa y la primera década de los 2000, Scott se consolidó como uno de los rostros más reconocibles de la comedia norteamericana, con títulos como Road Trip, Dude, Where’s My Car? y Role Models. Sin embargo, el propio actor observa que el género ha perdido su lugar de privilegio en la cartelera actual.

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“¿Por qué ya no hacen comedias en el cine? Parece que ha pasado muchísimo tiempo”, reflexionó ante el medio británico. De acuerdo con The Independent, aunque el público sigue valorando este tipo de películas, las grandes comedias para adultos han casi desaparecido de las salas.

La transformación de la industria y la evolución personal de Scott han influido en sus prioridades. Actualmente, encuentra mayor satisfacción en actividades cotidianas como recoger a su hija en la escuela o prepararle el desayuno. Si bien el éxito de Stifler le abrió puertas en el cine y la televisión, define esa etapa como “muy especial” y ahora da más importancia a su vida fuera del foco mediático.

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Nuevos géneros y desafíos profesionales

Scott lamenta la desaparición de las grandes comedias para adultos en el cine actual y reflexiona sobre la evolución del género (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic, Inc)

En la actualidad, Scott ha optado por explorar otros géneros cinematográficos, como el thriller y el terror. Es el protagonista de Dolly, una película de horror inspirada en clásicos del género, y sumó participaciones en títulos como Bloodline y Bad Man, alejándose del humor que lo hizo famoso.

El actor expresó que siempre tuvo interés en interpretar personajes inquietantes, objetivo que ha podido concretar en los últimos años. Su incursión en la televisión, con proyectos como Shifting Gears, le permitió compatibilizar la vida profesional con la familiar, un aspecto que valora especialmente.

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La paternidad y una nueva perspectiva

La paternidad ha llevado a Scott a priorizar el equilibrio personal, valorando la vida familiar sobre el estrellato y la fama hollywoodense (Redes sociales)

En el plano personal, la relación con su hija ha transformado la manera en que Scott concibe la fama y el éxito. Aunque la niña aún es pequeña para comprender la notoriedad de su padre, disfruta de ver escenas clásicas de Stifler, como el recordado baile de American Pie 3, lo que se ha convertido en una fuente de alegría para el actor.

Al repasar su trayectoria, Scott afirma haber alcanzado más de lo que imaginó en el ámbito profesional. Sin presiones externas ni urgencias artísticas, define su felicidad actual en la posibilidad de elegir proyectos a su propio ritmo y gozar plenamente de su vida como padre, lejos de la agitación de Hollywood.

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