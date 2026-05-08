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El Líbano define su estrategia para reanudar el diálogo con Israel

La convocatoria formal a una nueva etapa de conversaciones involucra a representantes de peso de ambos lados en un contexto de incrementos de ataques y tensiones armadas en la frontera común

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Edificios destruidos en el sur del Líbano, vistos desde Israel, muestran la escalada de ataques antes del reinicio del diálogo. 6 de mayo de 2026. (REUTERS/Ammar Awad)
Edificios destruidos en el sur del Líbano, vistos desde Israel, muestran la escalada de ataques antes del reinicio del diálogo. 6 de mayo de 2026. (REUTERS/Ammar Awad)

Líbano ultima los detalles para reiniciar las negociaciones con Israel en medio de una escalada bélica que amenaza la frágil tregua en la frontera. El presidente libanés, Joseph Aoun, se reunió este viernes en la capital, Beirut, con el jefe negociador Simon Karam y le transmitió instrucciones antes de su partida hacia Washington, informó la Presidencia en un comunicado.

La tercera ronda de conversaciones, que se celebrará la próxima semana en Estados Unidos, contará por primera vez con una delegación ampliada de ambos países, entre ellos responsables militares. El acercamiento llega en los días previos a la expiración del actual alto el fuego, prevista para mediados de mayo, y con la expectativa de que sirva para renovar la tregua, según esperan tanto el Líbano como la parte anfitriona.

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En paralelo a los preparativos diplomáticos, aumentan las violaciones al cese de hostilidades. El miércoles, Israel realizó el primer ataque aéreo contra los suburbios de Beirut desde el inicio de la tregua hace tres semanas y aseguró haber matado a Ahmed Ghalib Balut, comandante del cuerpo de élite Fuerzas Radwan de Hezbollah, organización terrorista libanesa con presencia política y militar, según informó el Gobierno israelí.

Líbano enfrenta presiones internas, mientras el Ejército actúa contra milicianos armados en Dahye para reforzar el control estatal y la seguridad. (EFE)
Líbano enfrenta presiones internas, mientras el Ejército actúa contra milicianos armados en Dahye para reforzar el control estatal y la seguridad. (EFE)

Los bombardeos israelíes se extienden ahora con frecuencia a localidades situadas al norte del río Litani, lejos de la línea de frontera, y causan decenas de víctimas civiles a diario. El Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano reportó este viernes un ataque en Toura, en el sur, con cuatro muertos y ocho heridos, mientras que fuentes informativas locales notificaron otros cuatro fallecidos en Sultaniyeh.

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En respuesta, Hezbollah ha incrementado sus acciones contra posiciones israelíes en territorio libanés ocupado, con una media diaria de hasta quince ataques desde finales de abril. El Ejército israelí informó que tres de sus soldados resultaron heridos por drones suicidas lanzados por el grupo chií, dos cerca de la frontera y uno en el sur del Líbano.

El Líbano afronta el diálogo bajo crecientes presiones internas. El Gobierno mantiene ilegalizada la actividad armada de Hezbollah y ha ordenado que solo las fuerzas estatales porten armas.

Con una capacidad de maniobra limitada y para evitar nuevos episodios de violencia interna, el Ejército realizó recientemente una inusual incursión en Dahye, el suburbio sur de Beirut y principal bastión del movimiento chií. Allí arrestó a varias personas acusadas de disparar al aire durante un funeral presuntamente vinculado a Hezbollah. Estas redadas, en un área controlada de facto por el grupo, han sido interpretadas como un intento del Estado de demostrar su compromiso con las medidas de seguridad anunciadas.

Humo y llamas se elevan tras un ataque israelí en el sur de Beirut, captado por cámaras de seguridad. 6 de mayo de 2026. (REUTERS)
Humo y llamas se elevan tras un ataque israelí en el sur de Beirut, captado por cámaras de seguridad. 6 de mayo de 2026. (REUTERS)

El estancamiento persiste: Israel rechaza retirarse del territorio libanés ocupado, Hezbollah se niega a desarmarse y el Estado libanés cuenta con margen de maniobra limitado para imponer sus decisiones.

La cita en Washington, prevista para el 14 y 15 de mayo, coincide con negociaciones para un posible acuerdo con Irán, principal aliado de Hezbollah. Un pacto con Teherán podría facilitar la extensión de la tregua o, en sentido contrario, desatar una nueva ola de enfrentamientos.

Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, busca propiciar una reunión al más alto nivel entre los dos países, aunque Beirut ha reiterado esta semana que aún no existen condiciones para un encuentro de esas características.

(Con información de EFE)

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