Estados Unidos

Ataque mortal a un latino en Times Square: la policía detuvo a un menor y busca a dos jóvenes más

El crimen, que conmocionó a residentes y turistas, sumó preocupación por el posible papel de las redes sociales en la violencia urbana en Nueva York

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Vista nocturna de una calle de Times Square con cinta policial amarilla. Un oficial de policía se encuentra cerca de un edificio moderno. Un coche oscuro está en primer plano
El crimen ocurrió frente al restaurante Burger & Lobster y movilizó un intenso operativo policial en la zona más transitada de Manhattan. (NBC)

La muerte de Leonidas Baez, de 39 años, en las inmediaciones de Times Square generó conmoción y reavivado el debate sobre la seguridad en una de las zonas más transitadas de Nueva York.

El crimen, ocurrido poco antes de la medianoche del lunes frente al restaurante Burger & Lobster, derivó en un intenso operativo policial y abrió nuevas líneas de investigación tras la detención de un menor de 17 años.

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Baez, quien dormía en la calle 43 Oeste, entre Broadway y la Sexta Avenida, fue apuñalado en la cara, el pecho y la espalda. Los atacantes, todos vestidos de negro según los primeros reportes, huyeron rápidamente de la escena.

La víctima fue trasladada en estado crítico a un hospital, donde falleció poco después, informaron fuentes policiales de Nueva York.

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Leonidas Baez, un hombre en situación de calle, fue asesinado en pleno Times Square tras ser apuñalado por un grupo de jóvenes.

Dos policías uniformados en la calle por la noche, uno sosteniendo cinta amarilla de escena del crimen, con edificios iluminados y gente al fondo en Times Square
La muerte de Leonidas Baez en Times Square desata alarma sobre la seguridad en el centro turístico de Nueva York (AM NY)

La policía detuvo a un menor de 17 años vinculado al crimen y mantiene activa la búsqueda de otros dos sospechosos. El caso generó preocupación social por la posible influencia de retos virales en redes sociales que incitan a atacar al azar a personas vulnerables.

Detención y nueva hipótesis sobre el móvil

La madrugada del jueves, agentes de la policía arrestaron a un joven de 17 años tras sorprenderlo al saltar un torniquete en la estación de metro Stillwell Avenue.

Al momento de la detención, el adolescente portaba un bisturí y fue rápidamente relacionado con el homicidio de Times Square. La policía informó que el menor enfrenta cargos de asesinato y posesión ilegal de arma.

Fuentes de la investigación señalaron a la cadena estadounidense CBS News que el detenido declaró que el ataque fue motivado por una tendencia en redes sociales que incita a agredir al azar a personas en situación de calle.

Según esta versión, el joven y dos cómplices eligieron a su víctima siguiendo este reto viral. La policía continúa buscando a los otros dos involucrados e investiga si el crimen fue grabado para su difusión en plataformas digitales.

Oficial de la NYPD con camiseta "CRIME SCENE UNIT" opera un escáner 3D en una escena del crimen, con cinta amarilla de seguridad de fondo
Un menor de 17 años, detenido por el homicidio de Baez, portaba un bisturí y enfrenta cargos por asesinato y posesión ilegal de arma (NBC)

Avances en la investigación y colaboración ciudadana

La zona del crimen, próxima al Teatro Stephen Sondheim, cuenta con una alta densidad de cámaras de vigilancia, lo que permitió recolectar registros de video clave para el avance de la causa.

Las autoridades analizan las grabaciones para identificar a los responsables y determinar si existen imágenes del ataque circulando en redes sociales.

Desde el inicio, la policía solicitó la colaboración ciudadana para aportar información sobre los sospechosos. Las autoridades enfatizan que cualquier persona con datos relevantes puede comunicarse con Crime Stoppers, recalcando que la participación de la comunidad es esencial para esclarecer el caso y lograr la detención de los prófugos.

Violencia urbana en un contexto de baja criminalidad

El homicidio de Baez se suma a otros episodios violentos recientes en Midtown Manhattan. Sin embargo, las estadísticas oficiales del Departamento de Policía de Nueva York muestran que los homicidios se encuentran en mínimos históricos durante los primeros meses de 2026.

A pesar de ello, la sucesión de ataques en espacios públicos muy concurridos mantiene la preocupación entre residentes y autoridades.

La comisionada Jessica Tisch atribuyó la reducción de la criminalidad a estrategias de vigilancia focalizada y al combate de armas ilegales, aunque reconoció que desde 2024 se registró un aumento en las denuncias de violación tras la ampliación de la definición legal.

Escena del crimen nocturna en Times Square con un edificio de ladrillo, cinta policial amarilla y un vehículo de la policía de Nueva York
Leonidas Baez, en situación de calle, fue apuñalado por un grupo de jóvenes que huyó tras el ataque, según informes oficiales (NBC)

El contexto de baja criminalidad general contrasta con la alarma generada por casos como el de Baez, que ponen en foco la seguridad en el corazón turístico de Nueva York.

Mientras la investigación sigue en curso, la hipótesis sobre la influencia de retos virales en redes sociales suma preocupación y plantea nuevos desafíos para las autoridades, que buscan frenar la propagación de estas conductas y dar con los responsables restantes del ataque que costó la vida a Leonidas Baez en pleno Times Square.

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