Apolo 11, 12 y 17: el motivo por el que figuran en la desclasificación de archivos sobre ovnis

Astronautas del Apolo 11 reportaron destellos, luces brillantes y fenómenos inexplicables durante su histórico viaje a la Luna.

La publicación de más de 160 archivos desclasificados por el Pentágono reveló que las tripulaciones de las misiones Apolo 11, Apolo 12 y Apolo 17 observaron objetos, luces y fenómenos inexplicables durante sus expediciones históricas a la Luna. Los astronautas describieron estos hechos como “partículas muy brillantes”, “luces intermitentes” y formaciones que se asemejaban a “fuegos artificiales del 4 de Julio”.

Los documentos, emitidos por el Departamento de Guerra y difundidos en una nueva plataforma de acceso público, responden a la solicitud de Donald Trump de hacer públicos todos los archivos federales relacionados con inteligencia sobre vida extraterrestre y objetos voladores no identificados (ovnis).

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Astronautas observaron fenómenos durante diversas misiones a la Luna

Durante la misión Apolo 11, que alcanzó la Luna en julio de 1969, el astronauta Buzz Aldrin relató en una sesión de debriefing técnico con la tripulación al regresar a la Tierra: “Lo primero inusual que vimos fue el primer día de viaje o algo así, ya bastante cerca de la Luna. Tenía un tamaño considerable, así que le apuntamos con el monocular”. A su vez, señaló que la tripulación consideró que se trataba del cohete Saturno V.

Posteriormente, Aldrin mencionó otro fenómeno: “Intentaba dormirme con todas las luces apagadas y observé lo que me parecieron pequeños destellos dentro de la cabina, con intervalos de un par de minutos”. Durante el regreso, también reportó haber visto “una fuente de luz bastante brillante que, provisionalmente, atribuimos a un posible láser”.

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La tripulación del Apolo 11, integrada por Neil A. Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin, reportó la observación de fenómenos no identificados durante su misión lunar (REUTERS/NASA).

Las observaciones de los astronautas del Apolo 11 no constituyeron episodios aislados. Durante su permanencia en la órbita lunar en diciembre de 1972, la tripulación del Apolo 17 también reportó sobre varios fenómenos.

En una transcripción del primer día de la misión, Ronald Evans informó: “Hay algunas partículas o fragmentos muy brillantes, o algo parecido, que pasan flotando mientras maniobramos”. Por su parte, Harrison Schmitt detalló ante el centro de control: “Hay un montón de luces grandes en mi ventana, ahí abajo, muy brillantes. Desde la ventana de Ron parece el 4 de julio”.

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En el día siguiente, Eugene Cernan observó destellos e intensos haces de luz que asoció a un “faro de tren”. El astronauta describió haber observado “varios fenómenos giratorios y destellantes que evaluó como correspondientes a objetos físicos en el espacio en lugar de un fenómeno puramente óptico”. A su vez, en el tercer día, Schmitt alertó sobre un repentino destello en la superficie lunar al norte del cráter Grimaldi.

Los archivos de las transcripciones de Apolo 17 fueron acompañados con fotografías capturadas por la NASA que muestran “tres ‘puntos’ en formación triangular en el cuadrante inferior derecho del cielo lunar que son claramente visibles al ampliar la imagen”. No existe consenso sobre la naturaleza de la anomalía, pero un análisis preliminar reciente indica que “la característica de la imagen podría ser el resultado de un objeto físico”.

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Una fotografía de la misión Apolo 17 de la NASA muestra el paisaje lunar y una anomalía destacada de tres "puntos" en formación triangular en el cielo (NASA/Pentágono).

Imágenes y testimonios de otras misiones: Apolo 12, Gemini VII y Skylab

Los archivos publicados por el Pentágono incluyen evidencia procedente de la misión Apolo 12, realizada en noviembre de 1969, la segunda expedición tripulada que logró alunizar. Fotografías tomadas por la tripulación muestran cinco fenómenos brillantes no identificados sobre la superficie lunar.

La imagen muestra avistamientos de objetos no identificados reportados por la tripulación de la misión Apolo 12 de la NASA (NASA/Pentágono).

Las transcripciones registran lo que observaron el piloto Alan Bean y el comandante de la misión, Charles “Pete” Conrad, durante el quinto y sexto día de la misión. Bean relató haber visto partículas y destellos de luz que “se alejaban por el espacio” y que describió como “escapando de la Luna”. Conrad, en tanto, indicó haber visto restos flotantes fuera del módulo lunar, iluminados por la luz de seguimiento a bordo del módulo.

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La publicación incorpora además referencias a la misión Gemini VII, llevada a cabo en diciembre de 1965, una de las primeras en órbita terrestre. En esa ocasión, el astronauta Frank Borman informó haber observado un “bogey” (término utilizado para objetos aéreos no identificados) y detalló la visión de un “cuerpo brillante en el sol sobre un fondo negro con billones de partículas”.

Una fotografía muestra la superficie lunar y el espacio oscuro, con una vista ampliada de un objeto luminoso azul avistado por la tripulación del Apolo 12 de la NASA (NASA/Pentágono).

Por su parte, lanzado el 14 de mayo de 1973, Skylab fue el primer laboratorio espacial de Estados Unidos. Entre 1973 y 1974, la estación recibió a tres tripulaciones que llevaron a cabo investigaciones y documentaron sus avistamientos.

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Joseph Kerwin, piloto científico del Skylab 3, relató: “Vimos destellos de luz. Creo que todos los vimos. Tendían a aumentar y disminuir en frecuencia”. En otra observación, Owen Garriott contó que Jack Lousma, también miembro de la tripulación, “fue el primero en notar esta estrella roja bastante grande desde la ventana del comedor de oficiales. Tras un examen más detenido, era mucho más brillante que Júpiter o cualquiera de los otros planetas. Tenía un tono rojizo, a pesar de estar muy por encima del horizonte”.

De acuerdo con el sitio web oficial, los materiales difundidos corresponden a casos sin resolver, por lo que el gobierno no puede determinar de forma concluyente la naturaleza de los fenómenos observados. Sin embargo, el proceso de desclasificación continuará en los próximos meses con publicaciones periódicas de nuevos documentos y actualizaciones.

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