Estados Unidos

Un vuelo a San Diego celebra la superación del cáncer de un niño de 2 años con un emotivo homenaje

La recuperación de Cruz Anguiano, tras meses de tratamiento oncológico, inspiró a pasajeros y a la tripulación de Southwest Airlines a compartir mensajes y gestos de apoyo durante el trayecto de regreso a casa

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Los pasajeros de un vuelo celebran la recuperación de un niño de 2 años tras haber superado un cáncer+

La llegada de Cruz Anguiano a su hogar en San Diego marcó el final de una travesía médica y emocional que conmovió a los presentes en el vuelo de Southwest Airlines.

El pequeño, de apenas dos años, regresó tras superar un cáncer poco frecuente, en un ambiente de solidaridad y alegría colectiva que se extendió por toda la cabina.

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Cruz Anguiano, un niño de San Diego, fue diagnosticado en julio de 2025 con neuroblastoma en etapa 4. Tras varios meses de tratamiento y una intervención quirúrgica en Nueva York, los médicos lo declararon libre de cáncer el 9 de enero de 2026.

Su regreso a casa fue celebrado por la tripulación y los pasajeros de Southwest Airlines, quienes le ofrecieron mensajes de ánimo y reconocimiento, convirtiendo el vuelo en un acto de apoyo y esperanza para su familia.

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Durante el trayecto desde Dallas, la tripulación anunció que Cruz había vencido una forma rara de cáncer infantil. La reacción fue inmediata: la mayoría de los 160 pasajeros aplaudió y escribió mensajes de aliento y admiración para el niño y sus padres en decenas de servilletas, muchas de ellas decoradas con dibujos y palabras de apoyo.

El regreso de Cruz Anguiano a San Diego simboliza la esperanza tras vencer un cáncer infantil poco común (Elisa Anguino)
El regreso de Cruz Anguiano a San Diego simboliza la esperanza tras vencer un cáncer infantil poco común (Elisa Anguino)

Según la sobrecargo Carolyn Gallagher, la cabina se llenó de emoción al compartir la noticia y motivar a los viajeros a participar en el gesto colectivo.

La escena surgió a partir de una conversación entre Gallagher y los padres de Cruz, Elisa y Miguel Anguiano, quienes aceptaron compartir la historia de su hijo.

Elisa relató que, inicialmente, los síntomas de Cruz se confundieron con dolencias comunes como reflujo e infecciones de oído, pero su insistencia permitió obtener un diagnóstico preciso.

El cambio en la vida familiar fue total: Cruz inició quimioterapia en San Diego y, en noviembre, la familia viajó a Nueva York para continuar el tratamiento en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

La tripulación y los pasajeros de Southwest Airlines celebraron la recuperación de Cruz con mensajes de apoyo durante el vuelo (Elisa Anguino)
La tripulación y los pasajeros de Southwest Airlines celebraron la recuperación de Cruz con mensajes de apoyo durante el vuelo (Elisa Anguino)

Lo que se planeaba como una estadía breve se extendió por complicaciones, obligando a Elisa y Miguel a separarse temporalmente de su hija mayor, que permaneció en San Diego al cuidado de sus abuelos.

Casi un mes después de la cirugía, los oncólogos declararon a Cruz libre de cáncer. Elisa describió el momento como un milagro: “Sentimos que ganamos la lotería”, recordó. La noticia provocó lágrimas y alivio, tras meses de incertidumbre y esfuerzo.

El gesto colectivo durante el vuelo de regreso

En el vuelo de regreso, Southwest Airlines, en colaboración con la organización Children’s Flight of Hope, ofreció los pasajes sin costo a la familia Anguiano.

La tripulación quiso celebrar la recuperación de Cruz, invitando a los pasajeros a escribir mensajes en servilletas. Muchos compartieron experiencias personales vinculadas al cáncer, otros dejaron poemas, dibujos y felicitaciones sinceras.

Entre los mensajes, un pasajero llamado Ryan escribió: “¡Cruz, eres un héroe! Me siento muy orgulloso de ti por no rendirte”.

El gesto solidario se realizó a bordo gracias a la colaboración entre Southwest Airlines y Children’s Flight of Hope (Elisa Anguino)
El gesto solidario se realizó a bordo gracias a la colaboración entre Southwest Airlines y Children’s Flight of Hope (Elisa Anguino)

Otra persona, sobreviviente de cáncer durante 14 años, animó al niño con palabras de esperanza: “Hay días mejores por venir”.

Elisa relató que leyó cada mensaje a su hijo, quien sonreía al escuchar las palabras de desconocidos convertidos en aliados.

“No podía contener las lágrimas”, admitió la madre, quien planea conservar las servilletas como recuerdo para el futuro de Cruz.

El impacto emocional para la familia y la tripulación

La familia Anguiano transitó meses de incertidumbre, pero también de fortaleza. Elisa explicó que la personalidad alegre de Cruz se apagó durante los tratamientos, aunque con la recuperación el niño volvió a mostrar su carácter juguetón.

La inmunoterapia continuará en San Diego por unas semanas más como medida preventiva. La reacción del pasaje y la tripulación fue profunda: muchos se emocionaron al participar en el homenaje.

Para Gallagher, el episodio unió a todos a bordo y dejó una lección de empatía: “¿Quién no querría celebrar algo así?”, expresó la sobrecargo, quien también es madre.

La historia de Cruz Anguiano inspira a familias que enfrentan el cáncer infantil y destaca la importancia del apoyo comunitario (Elisa Anguino)
La historia de Cruz Anguiano inspira a familias que enfrentan el cáncer infantil y destaca la importancia del apoyo comunitario (Elisa Anguino)

El caso de Cruz Anguiano se convirtió en símbolo de esperanza para otras familias que enfrentan el cáncer infantil. Su historia, marcada por la resiliencia y el apoyo espontáneo de un avión lleno de desconocidos, trasciende la anécdota y resalta el poder de la solidaridad.

Con la caja de servilletas convertida en tesoro familiar, Elisa confía en que, cuando Cruz sea mayor, comprenderá el alcance del cariño recibido.

La familia, profundamente agradecida, espera que este episodio inspire a quienes transitan el difícil camino del cáncer infantil.

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