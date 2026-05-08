Mundo

Así operaba la policía secreta de China en Reino Unido contra los disidentes de Beijing

Bill Yuen, de 65 años, y Peter Wai, de 38, son los primeros en ser condenados por trabajar para China en virtud de la Ley de Seguridad Nacional. Su objetivo eran los disidentes en el Reino Unido, a quienes llamaban "cucarachas"

Guardar
Google icon
Un funcionario de fronteras británico y un ex policía de Hong Kong fueron condenados por ayudar a una agencia de espionaje china en Gran Bretaña.

Un ex superintendente de la Policía de Hong Kong y un ex oficial de fronteras británico fueron declarados culpables de espiar para China en el primer caso condenado bajo la nueva Ley de Seguridad Nacional del Reino Unido, tras una operación encubierta de vigilancia sobre disidentes hongkoneses refugiados en territorio británico.

Bill Wen, de 65 años, dirigió la red de espionaje desde su despacho en Londres, donde trabajaba para la Oficina Económica y Comercial de Hong Kong —la representación oficial del gobierno hongkonés en el exterior—. Según los fiscales, Wen reclutó a Peter Wai, de 38 años y exagente de la Policía Metropolitana, y a Matthew Trickett, de 37, ex infante de marina reconvertido en oficial de inmigración. Trickett se quitó la vida antes de que comenzara el juicio.

PUBLICIDAD

Wai percibía hasta 2.000 libras al mes por sus servicios. Tanto él como Trickett aprovecharon sus puestos en organismos de fronteras e inmigración para consultar bases de datos del Ministerio del Interior británico y recabar información sobre sus objetivos.

Chi Leung Wai fue condenado en Londres, Gran Bretaña, por colaborar con un servicio de inteligencia extranjero. Policía Metropolitana/vía REUTERS
Chi Leung Wai fue condenado en Londres, Gran Bretaña, por colaborar con un servicio de inteligencia extranjero. Policía Metropolitana/vía REUTERS

El caso salió a la luz a raíz de un intento desesperado por sacar a Monica Kwong de su piso en Pontefract, localidad del condado de West Yorkshire. Kwong había huido de Hong Kong y era buscada por las autoridades de la ciudad bajo la acusación de un fraude multimillonario, cargo que ella niega.

PUBLICIDAD

Durante días, el grupo la vigiló y tendió trampas para hacerla salir. Enviaron a un falso repartidor —sin ningún amparo legal en el Reino Unido— con la esperanza de que abriera la puerta. Introdujeron una cámara por debajo de la puerta para intentar ver el interior del apartamento y, finalmente, vertieron agua en el umbral en lo que los fiscales describieron como un plan para capturarla.

Chung Biu Yuen fue condenado por colaborar con un servicio de inteligencia extranjero, en Londres, Gran Bretaña. Policía Metropolitana/vía REUTERS
Chung Biu Yuen fue condenado por colaborar con un servicio de inteligencia extranjero, en Londres, Gran Bretaña. Policía Metropolitana/vía REUTERS

Lo que los espías ignoraban era que, mientras ellos seguían a Kwong, el MI5 los seguía a ellos. La policía irrumpió y detuvo al grupo. Wen fue arrestado en Londres; Wai y otros miembros de la célula, en West Yorkshire.

La red no se limitaba a Kwong. Entre sus blancos figuraban diputados escépticos respecto a China, como el conservador Iain Duncan Smith, copresidente de la Alianza Interparlamentaria sobre China. También vigilaron al activista prodemocracia Nathan Law, a quien grabaron entrando al Oxford Union para pronunciar un discurso en 2023.

Otro objetivo fue el activista de derechos laborales Christopher Mong. Las autoridades de Hong Kong han ofrecido 100.000 libras a quien aporte información que conduzca a su captura, según los fiscales.

Chi Leung Wai. REUTERS/Mina Kim
Chi Leung Wai. REUTERS/Mina Kim

Los fiscales describieron la operación como una forma de “policía en la sombra”: actuaciones de apariencia policial pero sin ningún respaldo legal en suelo británico. Wai y Trickett se valieron de su acceso a sistemas informáticos del gobierno para investigar a los objetivos fuera de sus horas de servicio.

El jurado del Tribunal Penal Central de Londres declaró a Wen y Wai culpables de haber violado la Ley de Seguridad Nacional al asistir a un servicio de inteligencia extranjero. Wai fue condenado también por abuso de cargo público. Son las primeras personas condenadas por espiar para China bajo esta legislación.

Tras el veredicto, el embajador chino en Londres, Zheng Zeguang, fue convocado al Ministerio de Asuntos Exteriores británico. La embajada de China calificó el proceso de “farsa política” orquestada mediante la manipulación de procedimientos judiciales, y advirtió de que Pekín “tomará las medidas necesarias para salvaguardar sus intereses”.

Temas Relacionados

Espionaje InternacionalChinaReino UnidoLey Seguridad NacionalHong Kong

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Wall Street encadenó su sexta semana de ganancias con máximos históricos mientras el petróleo volvió a subir

Un repunte en el empleo y sólidos resultados empresariales impulsaron a los principales índices de Nueva York, mientras que la Reserva Federal mantiene sin cambios la política monetaria y los inversores analizan la persistencia de tensiones en Oriente Medio

Wall Street encadenó su sexta semana de ganancias con máximos históricos mientras el petróleo volvió a subir

El Líbano define su estrategia para reanudar el diálogo con Israel

La convocatoria formal a una nueva etapa de conversaciones involucra a representantes de peso de ambos lados en un contexto de incrementos de ataques y tensiones armadas en la frontera común

El Líbano define su estrategia para reanudar el diálogo con Israel

El Partido Laborista perdió el control de Gales por primera vez en más de 25 años

Eluned Morgan presentó su dimisión como ministra principal del país luego de perder su escaño en las elecciones regionales, un resultado que simbolizó el fin de la hegemonía laborista en la región y abrió paso al avance de los nacionalistas de Plaid Cymru

El Partido Laborista perdió el control de Gales por primera vez en más de 25 años

Donald Trump anunció un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania: “Con suerte, será el comienzo del fin de la guerra”

El presidente de Estados Unidos dijo que la tregua será entre el 9 y el 11 de mayo y que incluirá un canje de aproximadamente 1.000 prisioneros

Donald Trump anunció un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania: “Con suerte, será el comienzo del fin de la guerra”

Zelensky visitó el frente en el sureste de Ucrania y denunció que Rusia no reduce los ataques pese a la tregua declarada

El mandatario ucraniano también habló con los militares de las unidades a las que visitó sobre la situación de los combatientes extranjeros que luchan en sus filas, el uso de vehículos terrestres no tripulados para proteger a los soldados en el frente

Zelensky visitó el frente en el sureste de Ucrania y denunció que Rusia no reduce los ataques pese a la tregua declarada
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Es el primer santuario interespecie del país, alberga a más de 850 animales y necesita ayuda para subsistir

Es el primer santuario interespecie del país, alberga a más de 850 animales y necesita ayuda para subsistir

PNP: Extranjero detenido tras intentar robar camión cisterna con más de 10 mil galones de gasolina valorizado en casi 1 millón de soles

Kicillof llevó su armado a Córdoba y no descartó un acuerdo con Llaryora: “Vamos a hablar con todos”

Informe pericial contradice la versión de Ricardo Roa sobre compra de lujoso apartamento en Bogotá

“Ella agonizaba y él buscaba las llaves para irse”: el testimonio que complica al acusado del caso Rocío Alvarito

INFOBAE AMÉRICA

El enigma que prende la cancha: ¿quién es Kait Nassin?

El enigma que prende la cancha: ¿quién es Kait Nassin?

Caleb Orr encabezará visita de EE.UU. a El Salvador y Honduras para explorar oportunidades en diversos sectores

Panamá detecta caso importado de sarampión tras ingreso por Bocas del Toro

Wall Street encadenó su sexta semana de ganancias con máximos históricos mientras el petróleo volvió a subir

Qué dicen los expertos sobre los documentos ovni que Estados Unidos hizo públicos: “Fenómenos imposibles de explicar”

ENTRETENIMIENTO

Jaime Pressly, actriz de ‘Mi nombre es Earl’, se reinventa en OnlyFans y promete contenido “más personal y juguetón”

Jaime Pressly, actriz de ‘Mi nombre es Earl’, se reinventa en OnlyFans y promete contenido “más personal y juguetón”

Mundial 2026: Katy Perry, Maná y Lisa entre los artistas confirmados para las ceremonias de apertura

A sus 57 años, Brendan Fraser ya comenzó a ponerse en forma para La Momia 4: “Deséenme suerte”

Oasis tendrá documental en cines y Disney+ con la primera entrevista conjunta de los Gallagher en más de 25 años

Kris Jenner admitió haber probado el Ozempic mucho antes de su auge: “Me puso muy enferma”