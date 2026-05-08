Verizon suma nuevos despidos a los 13.000 recortados el año pasado y ajusta su estructura en Estados Unidos

Verizon anunció una nueva ronda de despidos en Estados Unidos que afectará a varios cientos de empleados, menos del 1% de su plantilla global (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Verizon confirmó ante Business Insider, el medio económico estadounidense, una nueva ronda de despidos en Estados Unidos que afectará a varios cientos de empleados, lo que representa menos del 1% de su plantilla global.

La medida, anunciada seis meses después de una reducción que impactó a 13.000 puestos, concentra el mayor número de recortes en la sede central de Basking Ridge, Nueva Jersey.

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La decisión, según precisó Anthony Skiadas, director financiero de Verizon, responde a un proceso de reestructuración centrado en áreas de menor crecimiento, con el propósito de optimizar la eficiencia operativa y alinear recursos con las prioridades estratégicas del grupo.

Los recortes afectan principalmente a equipos de soporte y unidades de negocio con menor potencial de expansión, y la compañía descartó que la inteligencia artificial fuera la causa de esta ola de despidos, aunque reconoció su efecto en la transformación de procesos internos.

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Verizon mantiene abiertas más de 1.000 vacantes laborales a nivel nacional e invitó a los empleados afectados a postularse a estas oportunidades internas.

El impacto general, aunque distribuido en todo Estados Unidos, se concentra en unidades de menor tamaño y departamentos no vinculados directamente al desarrollo de productos clave.

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La reducción de personal fue confirmada por Anthony Skiadas, director financiero de Verizon, durante la presentación de resultados del primer trimestre de 2026.

Señaló que la empresa continuará adoptando una estructura de costos más ajustada, con iniciativas de reducción que podrían extenderse hasta 2026 o más allá. La estrategia, puntualizó, busca fortalecer la posición financiera de la compañía en un contexto de estancamiento en algunos segmentos del mercado de telecomunicaciones del país.

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El anuncio de recortes llega en un sector en el que también se registran ajustes entre operadores principales. Según documentación presentada ante reguladores estatales y citada por Business Insider, AT&T y T-Mobile han realizado despidos en Nueva Jersey, con aproximadamente 75 despidos cada uno en lo que va de 2024.

Estos movimientos se inscriben en un proceso de racionalización de estructuras en la industria, impulsado por la maduración del mercado móvil y la presión para mejorar la rentabilidad operativa.

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La dirección de Verizon ha subrayado que la automatización y la inteligencia artificial, aunque no motivaron directamente la actual ronda de despidos, influyen de modo relevante en la transformación interna.

Al respecto, Dan Schulman, director ejecutivo, detalló que la introducción de sistemas basados en inteligencia artificial permitió reducir hasta en 70% los costos de soporte a proveedores y aumentar en 40% la calidad del software desplegado en la infraestructura de la empresa.

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Reestructuración y contexto sectorial

Los despidos en Verizon se enfocan en equipos de soporte y unidades de negocio con menor potencial de expansión, en línea con el proceso de reestructuración (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

El proceso de reestructuración de Verizon se da en un escenario de desaceleración del crecimiento en el mercado estadounidense de telecomunicaciones.

Datos de la Comisión Federal de Comunicaciones, agencia reguladora estadounidense, revelan que en 2025 el sector registró un incremento de solo 1,3% en la base de suscriptores móviles, el nivel más bajo en una década.

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Esta situación obliga a las grandes operadoras a ajustar sus plantillas y enfocar recursos en sectores de mayor valor añadido, como la expansión de redes 5G y servicios empresariales.

De acuerdo con la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones de Estados Unidos (USTelecom), entidad sectorial, las inversiones en infraestructura alcanzaron los USD 78.000 millones en 2025, pero la generación de empleo directo se mantuvo estable o a la baja debido a la automatización y consolidación de operaciones.

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En consecuencia, la reorganización interna de Verizon se enmarca en una tendencia sectorial donde se prioriza la eficiencia y flexibilidad ante la ralentización de la demanda.

El informe anual de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), agencia oficial, señala que las empresas de telecomunicaciones recortaron más de 22.000 empleos entre enero de 2024 y marzo de 2026, con los mayores ajustes en áreas administrativas y servicios de atención al cliente.

Este fenómeno, según la BLS, responde a la digitalización creciente y la migración de usuarios hacia plataformas autogestionadas.

Impacto en los empleados y medidas de mitigación

Entre 2024 y marzo de 2026, el sector de telecomunicaciones en EE.UU. recortó más de 22.000 empleos, afectando especialmente a áreas administrativas y atención al cliente (REUTERS/George Frey)

Para los empleados afectados, Verizon implementó un programa de transición con indemnizaciones, extensión temporal de cobertura médica y asesoramiento profesional para la recolocación laboral.

La empresa aseguró facilitar el acceso prioritario a las vacantes internas y colaborar con agencias estatales de empleo a fin de agilizar la reinserción de quienes opten por buscar nuevas oportunidades fuera del grupo.

En la comunicación oficial remitida al personal, la dirección remarcó que los recortes no impactarán la calidad del servicio ni los compromisos asumidos con clientes empresariales y residenciales.

Según la carta firmada por Anthony Skiadas, la reorganización permitirá a Verizon responder a los desafíos de un entorno competitivo y acelerar la transformación digital en áreas estratégicas.

La decisión de ajustar la plantilla se suma a la acción tomada en noviembre de 2025, cuando la empresa eliminó 13.000 puestos como parte de un plan global de reducción de costos. En ese momento, el director ejecutivo Dan Schulman explicó que la iniciativa permitía reorientar recursos hacia la mejora de la experiencia del cliente y el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas. La ronda actual, de menor escala, representa continuidad en la política de ajuste iniciada el año anterior.

Perspectivas y posición frente a la competencia

La dirección de Verizon reiteró que, pese a las dificultades coyunturales, la empresa mantendrá su liderazgo en el mercado estadounidense gracias a la capacidad de innovación y la solidez de su red de infraestructura.

Según el reporte anual publicado en abril de 2026, la compañía mantiene la primera posición en servicios de banda ancha residencial.

Fuentes oficiales de la Comisión Federal de Comunicaciones y de la Asociación de la Industria de Telecomunicaciones coinciden en que la tendencia de ajustes laborales persistirá mientras el sector redefine sus prioridades e invierte en tecnologías emergentes.

Analistas consultados por Business Insider anticipan que la competencia por el liderazgo en 5G y servicios de valor añadido intensificará la presión sobre las estructuras tradicionales de empleo en el sector.

La continuidad de la política de reducción de costos y la focalización de inversiones en segmentos estratégicos serán factores determinantes para la evolución de la plantilla de Verizon y sus principales competidores en los próximos años.