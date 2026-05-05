Video indignante: conductora alcoholizada intentó atropellar a un niño en bicicleta y fue detenida

Una mujer fue arrestada en Spokane, Washington, tras conducir por la acera e intentar atropellar a un niño en bicicleta. Todo ocurrió ante una cámara de seguridad. Crédito: Cindy Hagan

Una mujer de 56 años fue arrestada en Spokane, Washington, luego de que, el 28 de abril, condujo su Ford Focus sobre la acera e intentó embestir a un menor que circulaba en bicicleta.

El incidente fue captado por una cámara de vigilancia y confirmado en un comunicado emitido por la Oficina del Sheriff del Condado de Spokane, autoridad policial local.

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La grabación muestra cómo Wendy A. Clemente maniobra el vehículo hacia la acera, se aproxima al menor y lo persigue durante varios metros. Según la Oficina del Sheriff, el niño logró evadir el impacto y no resultó lesionado.

Los hechos ocurrieron en una zona residencial de Spokane, donde suelen transitar peatones y ciclistas, lo que, de acuerdo con las autoridades, incrementó la gravedad de la situación.

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Investigación policial

Un joven con casco monta una minimoto roja y negra en un sendero de una calle residencial, con varios coches estacionados o circulando de fondo (Cindy Hagan)

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Spokane, minutos después de la persecución, los agentes recibieron una denuncia por robo en una vivienda situada a aproximadamente 1,6 kilómetros (una milla) del lugar del primer incidente.

Al llegar, encontraron a Clemente y a su automóvil en la entrada del domicilio, lo que permitió su detención en el acto.

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La descripción policial indica que la mujer negó inicialmente haber consumido alcohol o drogas. Posteriormente, admitió haber ingerido bebidas alcohólicas antes de los hechos.

Un informe toxicológico preliminar confirmó la presencia de alcohol en sangre, aunque los niveles detectados no han sido precisados. La Oficina del Sheriff informó que Clemente fue sometida a pruebas de sobriedad en el lugar y posteriormente trasladada a una dependencia para exámenes de rutina.

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Clemente enfrenta cargos por asalto en primer grado (tentativa), conducción bajo los efectos del alcohol (DUI) e invasión ilegal en primer grado, conforme al parte policial difundido el lunes.

La legislación del estado de Washington establece que el asalto en primer grado, aun en grado de tentativa, es considerado un delito grave y puede conllevar penas de cárcel significativas, especialmente cuando involucra a un menor como víctima.

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Reacción de la comunidad

Un niño con casco conduce una minimoto por la acera, pasando junto a coches aparcados en una calle residencial (Cindy Hagan)

Medios locales y nacionales replicaron el caso por el peligro al que se expuso el menor y la naturaleza pública del suceso, captado íntegramente por cámaras de seguridad.

La Oficina del Sheriff del Condado de Spokane destacó la colaboración ciudadana en la rápida identificación y detención de la sospechosa, así como el aporte de imágenes que permitieron reconstruir los hechos.

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La comunidad de Spokane manifestó inquietud por el incidente, en especial por el riesgo sufrido por el menor.

Varias organizaciones locales solicitaron que se refuercen las medidas de seguridad en zonas residenciales y aumenten las campañas de prevención sobre la conducción bajo los efectos del alcohol.

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Las autoridades recordaron que, según datos del Departamento de Transporte de Estados Unidos, organismo federal, la conducción bajo los efectos del alcohol es una de las principales causas de incidentes viales graves en el país, con más de 13.000 víctimas fatales al año según el último reporte consolidado de 2024.

El caso de Spokane se suma a otros episodios recientes que han renovado el debate sobre reforzar los controles de alcoholemia y la vigilancia en zonas residenciales.

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Evolución judicial y asistencia a la víctima

La magistratura local celebró una audiencia preliminar el 29 de abril y dispuso que Wendy A. Clemente permanezca en libertad bajo palabra hasta la próxima comparecencia judicial.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la designación de un abogado defensor y no se conocen declaraciones públicas de la acusada ni de su entorno familiar.

El Departamento de Servicios para Menores del estado de Washington comunicó que el menor involucrado recibió asistencia psicológica y fue entregado a sus tutores legales luego de constatarse que no presentaba lesiones físicas. La identidad del niño permanece reservada para resguardar su protección y privacidad.

Hasta la fecha, la investigación sigue abierta y la Oficina del Sheriff del Condado de Spokane trabaja en la recopilación de testimonios y pruebas complementarias, incluidas las imágenes de cámaras de vigilancia y los informes periciales sobre el estado del vehículo involucrado.

Las autoridades instan a cualquier testigo presencial a comunicarse con la línea directa habilitada para aportar datos que contribuyan al esclarecimiento total del caso.

La próxima audiencia judicial para Wendy A. Clemente está programada para mediados de mayo, mientras la investigación continúa y la fiscalía evalúa la presentación de cargos adicionales según los resultados de las pericias y los testimonios reunidos.