Estados Unidos

Un gran incendio destruyó el edificio de ciencias marinas en la Universidad del Sur de Florida

Las autoridades informaron que una estructura histórica dedicada a la investigación oceánica quedó destruida, tras un siniestro que activó un amplio operativo de emergencia y dejó pérdidas materiales irreparables para la comunidad científica

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El incendio devastó el histórico laboratorio de ciencias marinas de la Universidad del Sur de Florida en St. Petersburg, dejando pérdidas irreparables para la investigación oceanográfica (X/Neill Holland)

Una estructura histórica de más de 80 años dedicada a la investigación oceánica quedó arrasada la tarde del sábado, cuando un incendio de gran magnitud consumió el laboratorio de ciencias marinas de la Universidad del Sur de Florida (USF) en St. Petersburg, obligando a evacuar completamente el edificio y dejando una pérdida material que las autoridades consideran “total”, según informaron Fox News y Newsweek.

Tras largas horas de combate contra las llamas, el edificio fue declarado inutilizable; especialistas anticipan un complejo proceso de limpieza y evaluación de riesgos químicos, mientras las causas del siniestro permanecen bajo investigación.

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Las llamas y el humo gris eran visibles desde varios kilómetros a la redonda de la bahía de Tampa. Según indicó el jefe de bomberos de St. Petersburg, Michael Lewis, en ronda de prensa recogida por Newsweek, el siniestro movilizó a más de 200 bomberos y 60 unidades de emergencia provenientes de todo el área metropolitana.

A las 21:00 horas del sábado, el fuego estaba en gran medida sofocado, pero el daño estructural ya era irreversible. “Se ha quemado por completo el techo. Todo es una devastación total. El edificio es probablemente una pérdida total”, afirmó Lewis durante la noche.

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Vista de un edificio blanco en llamas con humo denso elevándose, con bomberos combatiendo el fuego. Personas observan desde una orilla con botes anclados
El laboratorio afectado carecía de sistemas modernos de prevención de incendios, lo que facilitó la rápida destructividad de las llamas y reavivó el debate sobre la seguridad en edificios universitarios antiguos (AP Photo)

De acuerdo con información recabada por Fox 13, las tareas de remoción de focos calientes y control de materiales peligrosos continuaron hasta el amanecer del domingo, con prioridad en la verificación de la integridad de los compartimentos donde se almacenaban químicos y reactivos utilizados en investigaciones marinas.

Los responsables de bomberos precisaron que, aunque en un primer momento la escena fue tratada como un incidente de materiales peligrosos, los controles atmosféricos descartaron la presencia de sustancias tóxicas en el aire y aseguraron que “no existe peligro alguno para la comunidad”, así lo aseguró el propio Lewis.

Mientras los equipos continuaban revisando los restos calcinados, la Universidad del Sur de Florida comunicó en redes sociales que el laboratorio permanecerá cerrado “hasta nuevo aviso” y pidió a estudiantes y docentes evitar la zona hasta recibir nuevas indicaciones.

Preocupación por el humo y evacuación preventiva

La posibilidad de que los vientos arrastraran el humo hacia las residencias estudiantiles mantuvo la preocupación hasta que se confirmó la dirección contraria de la pluma. Frank Biafora, decano asociado interino del College of Arts and Sciences de USF, expresó el alivio por este factor: “Hemos tenido suerte de que el viento lleve esto hacia el este, porque tenemos residencias y muchísimos estudiantes en el campus. Si fuera al oeste, podría ser realmente peligroso”.

El edificio, de dos plantas, fue erigido hace más de ocho décadas y albergaba investigaciones sobre vida marina, laboratorios con especímenes vivos y equipos científicos recolectados a lo largo de décadas.

La entrenadora de vela de USF, Allison Jolly, con 21 años de experiencia en la institución, fue testigo de las llamas desde la costa. “Esto es una pérdida total, total. Sé que en los laboratorios mantienen organismos marinos. Es muy triste que años de investigación hayan quedado reducidos a cenizas”, declaró.

Además, sugirió que la antigüedad del edificio pudo haber contribuido al alcance de la tragedia al carecer de sistemas modernos de prevención y extinción de incendios.

Vista aérea de un gran incendio en un complejo de edificios costeros con densas columnas de humo gris-marrón, vehículos de emergencia y un puerto deportivo
Las autoridades realizan evaluaciones sobre los riesgos químicos tras el incendio, aunque confirmaron que no hay peligro de sustancias tóxicas en el aire para la comunidad local (Neill Holland)

Evacuación rápida y sin heridos

No se han reportado heridos, y todas las personas dentro del laboratorio y edificios aledaños fueron evacuadas de forma segura, de acuerdo con información de la policía universitaria recogida por Fox News. Testigos aseguraron que, tras sonar la alarma y recibir la notificación, la evacuación se realizó en cuestión de minutos.

Las autoridades comenzarán la investigación sobre el origen del incendio una vez concluidas las labores de extinción y aseguramiento del área, ya que el acceso a ciertas zonas permanece restringido por el riesgo de materiales peligrosos. El decano Biafora mencionó que una tormenta eléctrica había pasado por la zona minutos antes, aunque no hay confirmación sobre una posible relación con el suceso.

El incendio consumió una parte central de la vida académica y científica local. No obstante, la Universidad informó que el Ocean Research Lab no sufrió daños y las clases para estudiantes continúan programadas con normalidad a partir del lunes, según reportó Fox 13.

Más de 200 bomberos y 60 unidades respondieron al incendio

La movilización sin precedentes de recursos de emergencia incluyó la intervención de más de 60 unidades entre camiones, ambulancias y equipos de materiales peligrosos. El despliegue fue necesario tanto por la magnitud del incendio como por la presencia de químicos y material de laboratorio en el interior del edificio.

Desde el primer aviso, la policía universitaria y los equipos contra incendios advirtieron sobre el riesgo de posibles filtraciones o reacciones químicas. El jefe Lewis explicó: “Estamos con las tareas de remoción de focos calientes y confirmando el estado de los materiales peligrosos. Será un proceso largo y exhaustivo para asegurar que ningún residuo represente amenaza”.

Vista aérea de bomberos en una escalera elevadora extinguiendo un gran incendio con llamas y humo espeso en un edificio. Dos chorros de agua impactan las llamas
Más de 200 bomberos y 60 unidades de emergencia participaron en el operativo para sofocar el fuego, considerado de gran magnitud por las autoridades locales (AP Photo)

Pérdida total para la ciencia marina e historia

El incidente revive el debate sobre la seguridad de los antiguos edificios universitarios frente a emergencias de este tipo. El laboratorio, carente de sistemas modernos de prevención de incendios según especuló la docente Jolly, podría haber visto limitada la contención de las llamas por sus características estructurales.

La comunidad universitaria permanece a la espera de los resultados de la investigación para conocer las causas y evaluar el impacto definitivo sobre la investigación marina en la región.

Edificio del complejo C.W. Bill Young de la USF con humo oscuro de la azotea. Varias avionetas y vehículos de emergencia con luces rojas en primer plano
El siniestro significó la pérdida de especímenes vivos, materiales biológicos y décadas de trabajo científico almacenados en el edificio, según testimonios de docentes y personal de la universidad (10 Tampa Bay News)

El laboratorio de ciencias marinas de la Universidad del Sur de Florida fue totalmente consumido por las llamas la tarde del sábado 2 de mayo de 2026. El despliegue de casi 200 bomberos, el cierre indefinido del edificio y la ausencia de heridos confirman la gravedad del incidente y marcan un antes y un después en la historia de la investigación científica en St. Petersburg.

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