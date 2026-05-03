La historia de Roblox: cómo David Baszucki convirtió un experimento de física en un gigante global de los videojuegos

La plataforma evolucionó de un proyecto experimental a un ecosistema global donde los usuarios crean, publican y monetizan contenidos (Captura de video: YouTube/@DavidSenra)

La historia de Roblox como plataforma tecnológica comenzó gracias a una apuesta arriesgada y una intuición poderosa por parte de su fundador, David Baszucki.

En conversación con David Senra en el podcast que lleva su nombre, Baszucki repasó cómo, tras la etapa de software educativo con Knowledge Revolution, decidió abandonar la lógica empresarial convencional para centrarse en crear un entorno digital colaborativo sin precedentes.

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Bajo el liderazgo del empresario canadiense, Roblox se transformó de una iniciativa experimental en una plataforma mundial donde millones de usuarios no solo juegan, sino que diseñan, lanzan y rentabilizan sus propias experiencias digitales.

La economía de creadores que impulsó redefine el concepto de emprendimiento en línea y generó ingresos de más de mil millones de dólares anuales, asegurando nuevas oportunidades laborales en el sector de los videojuegos.

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De Knowledge Revolution a la apuesta fundacional de Roblox

Baszucki recordó en el podcast que la génesis de Roblox está profundamente ligada a su primera empresa, desarrolladora de simuladores de física educativa en la era previa a internet.

La economía de creadores en Roblox generó más de mil millones de dólares anuales y revolucionó el emprendimiento digital en videojuegos (Captura de video: YouTube/@DavidSenra)

“Antes de Roblox, fundé Knowledge Revolution, enfocado en la simulación de física para aprender de manera interactiva. Notamos que, en vez de limitarse a realizar experimentos, los jóvenes construían sus propios mundos; ahí vimos el germen de algo mucho más grande”, relató el fundador.

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Tras vender la empresa por USD 20 millones, tomó un receso de dos años que lo llevó, según sus palabras, a perder el rumbo por intentar ajustarse a modelos tradicionales.

“Durante mi pausa, quise dejar de inventar y convertirme en director ejecutivo. Fue un error. Mi instinto creador y el impulso por construir mundos terminaron prevaleciendo. Decidí volver a mis raíces y apostar por lo inédito: experiencias humanas colaborativas en línea, incluso cuando nadie comprendía esa visión a comienzos de los 2000”, explicó Baszucki.

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La inteligencia artificial de Roblox detecta y bloquea conductas dañinas a gran escala, estableciendo altos estándares de seguridad para menores (Europa Press)

En esos inicios, el equipo de Roblox estaba formado únicamente por cuatro personas: Eric Casto, John Dusek, Matt Dusek y el propio fundador. “Creamos un producto arriesgado y sin referentes, con la idea de que la diversión, la creatividad y la colaboración fueran el motor”, detalló.

Una economía de creadores que mueve miles de millones de dólares

El fundador describió cómo Roblox pasó de ser una fuente de diversión a convertirse en una “máquina de movimiento perpetuo”. “Siempre quisimos diseñar un sistema en el que los creadores generaran contenido constantemente, renovando la oferta, y que los usuarios llegaran recomendados por amigos, no por publicidad. Así nació la economía de creadores”, recordó Baszucki.

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El punto de inflexión llegó con el lanzamiento de Roblox Studio, la herramienta que permite a cualquier usuario convertir sus ideas en experiencias jugables y compartibles. “Ese día, en cuestión de horas, ya teníamos decenas de creaciones publicadas espontáneamente. Se volvieron virales porque ‘no era solo lo que nosotros podíamos crear’, sino lo que la comunidad imaginaba y realizaba”, relató.

Roblox Studio permitió que usuarios sin experiencia técnica diseñen y moneticen experiencias digitales, fomentando la inclusión creativa en línea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este modelo permitió la creación de una economía virtual que supera los mil millones de dólares anuales. “Hay creadores dentro de Roblox que obtienen decenas de millones de dólares al año. Lo interesante es que el ingreso de quienes ocupan el puesto mil crece proporcionalmente más que el de quienes encabezan la lista”, puntualizó.

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La posibilidad de que los usuarios se conviertan en emprendedores digitales ha dado un giro al paradigma tradicional: “Roblox dejó de ser solo un espacio recreativo para convertirse en un generador de negocios y oportunidades globales”, afirmó el CEO de la empresa.

Durante el podcast se destacó que más de USD 1.500 millones fueron pagados directamente a creadores en los últimos años, con picos de participación que alcanzan las 13 mil millones de horas mensuales de interacción en la plataforma.

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Roblox: de videojuego a infraestructura global

“Roblox es, en esencia, una plataforma tecnológica mucho más allá de un simple videojuego”, explicó Baszucki. Detalló que la compañía funciona como nueve grupos interconectados, cada uno encargado de aspectos críticos, desde infraestructura en la nube y economía interna, hasta seguridad y gestión comunitaria.

La compañía gestiona su infraestructura tecnológica con autonomía, usando más de 40 centros de datos y desarrollando su propio sistema operativo (REUTERS)

El crecimiento de la compañía se apoya en decisiones técnicas orientadas a la autonomía, como el desarrollo de un sistema operativo propio y la gestión de más de 40 centros de datos a nivel global, lo que le permite sostener escala y rendimiento incluso en mercados con baja monetización.

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La plataforma alberga experiencias de todo tipo, desde conciertos multitudinarios, Bruno Mars alcanzó 20 millones de espectadores simultáneos en diferentes instancias, hasta actividades de compras, trabajo y socialización.

Un modelo de negocio disruptivo y sin precedentes

A diferencia de la mayoría de las empresas tecnológicas de Silicon Valley, Roblox surgió sin grandes rondas de inversión inicial. “Logramos construir todo con menos de 10 millones de dólares hasta alcanzar el punto de equilibrio financiero. La clave fue la eficiencia, además de retener el control sobre la infraestructura y el producto principal”, explicó Baszucki.

El modelo sin grandes inversiones iniciales le permitió a Roblox alcanzar el punto de equilibrio financiero con menos de 10 millones de dólares (REUTERS)

Explicó que la compañía priorizó el desarrollo interno y solo estableció alianzas externas cuando resultaban convenientes, con el objetivo de mantener el control estratégico y asegurar que su rumbo dependiera exclusivamente de sus propias decisiones, desde la gestión de centros de datos hasta sus tecnologías de renderizado y moderación.

Inteligencia artificial y seguridad: proteger a millones de menores en línea

La seguridad y el entorno controlado fueron prioridades desde el nacimiento de Roblox. “Por la alta proporción de menores de 13 años en la plataforma, asumimos una gran responsabilidad. Invertimos antes que nadie en moderación con inteligencia artificial, elevando el estándar por encima de la industria y de las demandas regulatorias”, enfatizó.

Actualmente, todos los activos, imágenes y textos pasan por modelos avanzados de IA. “Hoy detectamos y bloqueamos conductas dañinas más rápido y de manera más consistente que cualquier equipo humano. Hemos compartido parte de nuestra tecnología de seguridad con terceros y participamos en consorcios para elevar los estándares del sector”, señaló.

Este enfoque proactivo le ha valido elogios tanto de inversores como de autoridades. “Superamos ampliamente lo obligatorio. Muchas de nuestras políticas avanzadas de protección infantil fueron implementadas antes de que existieran regulaciones específicas”, subrayó Baszucki, reiterando el compromiso con la protección de menores.