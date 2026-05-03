Estados Unidos

California extendió la cuarentena a mejillones recolectados en sus costas hasta octubre de 2026

La medida sobre el consumo de estas especies abarca toda la zona costera del estado e impide su ingesta debido al riesgo de toxinas marinas, afectando únicamente a quienes recogen moluscos de manera no comercial y recreativa

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Primer plano de un gran grupo de mejillones oscuros adheridos a una roca en la playa, con un muelle de madera y el océano al fondo bajo un cielo azul
La cuarentena para mejillones en California regirá entre mayo y octubre de 2026, afectando la recolección recreativa en toda la costa estatal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La orden de cuarentena sobre los mejillones recolectados por aficionados en la costa de California estará vigente del 1 de mayo al 31 de octubre de 2026 con el objetivo de proteger la salud pública, según informaron el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) y de Los Ángeles al medio local Telemundo 52.

Esta medida, que se extiende desde la frontera con Oregon hasta la frontera con México, prohíbe el consumo humano de todas las especies de mejillones obtenidos de manera recreativa y responde al riesgo de intoxicaciones graves por toxinas marinas que los procesos de cocción no eliminan.

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Asimismo, la vigilancia sanitaria será diaria durante el periodo de la cuarentena. El Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles y la CDPH recolectarán moluscos y realizarán análisis para identificar la presencia de biotoxinas peligrosas, confirmaron las autoridades en KTLA 5.

Dicha zona señalada abarca todas las bahías, ensenadas y puertos de la región, y las medidas actuales excluyen a los mariscos provenientes de fuentes comerciales certificadas, que son objeto de pruebas obligatorias y regulares.

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Los mejillones, junto a otros moluscos bivalvos como las almejas, ostras y vieiras, pueden concentrar naturales toxinas altamente venenosas para humanos, principalmente la toxina paralizante de los moluscos (PSP) y las biotoxinas producidas por el ácido domoico.

Según destacaron, los niveles de estas toxinas no presentan ciclos regulares ni previsibles y pueden aumentar con rapidez durante los meses cálidos. Por esta razón, la cuarentena anual va acompañada de vigilancia epidemiológica continua y de campañas de educación pública sobre la seguridad alimentaria en productos del mar.

La prohibición del consumo de mejillones recolectados por aficionados busca prevenir intoxicaciones graves por toxinas marinas como PSP y ácido domoico (REUTERS)
La prohibición del consumo de mejillones recolectados por aficionados busca prevenir intoxicaciones graves por toxinas marinas como PSP y ácido domoico (REUTERS)

La ley estatal de California prohíbe vender mariscos bivalvos para consumo humano salvo que provengan de empresas o recolectores comerciales certificados por el Estado. Los productos de estas fuentes se someten a controles frecuentes, lo que los exime de la actual orden de cuarentena.

Los mejillones destinados como carnada pueden venderse en envases que adviertan en letras negras y grandes. “Mejillones solo para cebo, no aptos para el consumo humano”, según precisó el Departamento de Salud Pública.

Síntomas de intoxicación pueden ser severos o letales

Las autoridades sanitarias explicaron que los síntomas de la intoxicación por toxina paralizante de los moluscos (PSP) pueden aparecer desde minutos hasta horas tras ingerir mariscos contaminados: hormigueo y entumecimiento de labios y lengua, pérdida del equilibrio, falta de coordinación muscular, alteraciones en el habla y dificultad para tragar.

Los casos graves pueden evolucionar a parálisis muscular total y muerte por asfixia si no se recibe atención médica inmediata, destacó la CDPH en los detalles compartidos por la KTLA 5.

Por su parte, la intoxicación por ácido domoico, también llamada “intoxicación amnésica por mariscos”, puede manifestarse entre 30 minutos y 24 horas después de la ingestión. Sus síntomas incluyen vómito, diarrea, calambres abdominales, dolor de cabeza y mareos en los casos leves.

En condiciones graves, la intoxicación puede causar dificultad respiratoria, confusión, desorientación, inestabilidad cardiovascular, convulsiones, abundante secreción bronquial, pérdida permanente de memoria a corto plazo, estado de coma o muerte, según indicaron las autoridades.

El tratamiento de estas intoxicaciones es únicamente de soporte, incluyendo respiración asistida en los casos más críticos, ya que hasta el momento no existe antídoto específico contra las toxinas. La mayoría de las personas se recupera completamente en pocos días si recibe atención médica adecuada.

Primer plano de dos manos arrugadas sosteniendo una gran cantidad de mejillones oscuros y sucios, con un fondo borroso de playa rocosa y océano
La vigilancia sanitaria diaria y los análisis de biotoxinas se realizarán durante toda la cuarentena para detectar niveles peligrosos en moluscos recolectados recreativamente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reglas para el consumo seguro y advertencias adicionales

La alerta oficial enfatiza que el consumo seguro de moluscos bivalvos implica en el caso de almejas y vieiras descartar cuidadosamente todos los órganos digestivos y partes oscuras, limitando la ingesta a la carne blanca.

También se desaconseja recolectar mariscos en áreas potencialmente contaminadas por aguas residuales o productos químicos, subrayó la CDPH en el comunicado oficial citado por el Condado de Los Ángeles.

Quienes presenten síntomas gastrointestinales o neurológicos tras consumir mejillones recogidos por recolectores no profesionales en la costa de California deben notificarlo mediante un informe de enfermedades transmitidas por alimentos y buscar atención médica urgente, señalaron los portavoces del Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles en declaraciones recogidas por KTLA 5.

La cuarentena y sus restricciones solo alcanzan a la recolección recreativa; los mariscos certificados comercialmente, incluidos mejillones, almejas, ostras y vieiras, pueden seguir consumiéndose pues pasan controles periódicos que garantizan su seguridad alimentaria.

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