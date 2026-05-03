Estados Unidos

Corte de Apelaciones de Estados Unidos bloquea el envío postal de mifepristona y limita el acceso al aborto en todo el país

Un tribunal federal determinó que la principal pastilla utilizada para la interrupción voluntaria del embarazo solo podrá entregarse de manera presencial en clínicas autorizadas. La decisión, que altera la modalidad predominante de acceso en zonas rurales y afecta a millones de mujeres, genera incertidumbre

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Caja blanca de Mifepristone Tablets 200 mg con letras negras y moradas en primer plano. Se observan indicaciones de dosificación y un logotipo
La reciente decisión judicial redefine cómo y dónde pueden acceder las pacientes a tratamientos farmacológicos para la interrupción del embarazo en Estados Unidos (AP/Archivo)

Una corte de apelaciones federal en Nueva Orleans restringió la distribución de mifepristona en Estados Unidos, bloqueando el envío postal y exigiendo que su entrega sea presencial en clínicas, decisión adoptada de forma unánime por un panel de tres jueces del 5° Circuito.

Este fallo limita una de las formas más frecuentes de interrupción del embarazo y representa el mayor cambio en la política de aborto estadounidense desde la eliminación del derecho constitucional por parte de la Corte Suprema en 2022, según señaló AP News.

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La sentencia, dictada el viernes y que puede ser impugnada ante la Corte Suprema, obliga a que las recetas de mifepristona sean dispensadas únicamente de modo presencial.

El juez Kyle Duncan, designado por el presidente Donald Trump, coincidió con el argumento del estado de Luisiana de que la autorización del envío postal invalidaba en la práctica su prohibición absoluta del aborto en cualquier etapa.

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El fallo sostiene: “Cada aborto facilitado por la acción de la FDA cancela la prohibición de abortos médicos en Luisiana y socava su política de que todo niño por nacer es un ser humano desde el momento de la concepción y, por lo tanto, una persona legal”.

Una médica con uniforme azul sostiene una caja de mifepristona, dirigiéndose a una pareja sentada. Al fondo se ve una camilla de examen y equipo médico
Las nuevas reglas exigen que el medicamento solo pueda ser entregado en establecimientos médicos autorizados, bajo supervisión profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta resolución afecta a todos los estados, incluyendo aquellos donde el aborto es legal y se aplica a la telemedicina, un aspecto destacado por la abogada Julia Kaye, de la organización de derechos civiles ACLU, citada por AP News.

El centro de la decisión recae en el acceso al aborto a través de la telemedicina, modalidad empleada sobre todo en zonas rurales y por sectores vulnerables. Según AP News, aproximadamente el 25% de los abortos en Estados Unidos se realiza mediante receta remota.

Un relevamiento realizado el año anterior entre proveedores estimó que, en estados con prohibiciones, más mujeres accedieron a este medicamento por teleconsulta que viajando a otras jurisdicciones.

Ante este fenómeno, varios estados liderados por demócratas promovieron leyes para proteger a quienes prescriben la pastilla a distancia, incluso si residen en regiones con restricciones.

Una persona con auriculares frente a un portátil. En la pantalla, una médica afroamericana sonríe con gafas y bata blanca, ofreciendo una consulta virtual
La restricción elimina la posibilidad de consultas remotas para obtener recetas, afectando especialmente a quienes viven lejos de centros urbanos (Freepik)

El fallo judicial y su impacto en las recetas a distancia

La mifepristona fue aprobada en 2000 por la FDA como método eficaz para interrumpir embarazos tempranos, generalmente en combinación con misoprostol.

Durante la pandemia de COVID-19, la FDA flexibilizó los requisitos: eliminó la necesidad de visitas presenciales y autorizó recetas a distancia luego de analizar más de 20 años de estudios y concluir que las pacientes “podían usar la pastilla de manera segura sin supervisión médica directa”, según funcionarios del organismo durante la presidencia de Joe Biden.

Por el contrario, no existen precedentes de que un tribunal federal revoque criterios científicos de la FDA. Todos los jueces del panel, nombrados por presidentes republicanos, remarcaron que la agencia “aún recopila datos” y que no podía precisar cuándo concluiría su revisión acerca de la seguridad de la mifepristona.

Las restricciones iniciales de la agencia, implementadas por el bajo pero presente riesgo de hemorragias graves, exigían que médicos certificados recetaran el medicamento luego de una consulta presencial. Estas medidas fueron eliminadas en la última década, retroceso visto con recelo por sectores conservadores.

Durante la emergencia sanitaria, las autoridades federales autorizaron la prescripción virtual del fármaco tras revisar su uso seguro en miles de casos (EFE/Oliver Contreras)
Durante la emergencia sanitaria, las autoridades federales autorizaron la prescripción virtual del fármaco tras revisar su uso seguro en miles de casos (EFE/Oliver Contreras)

Diversas organizaciones respondieron al fallo. La farmacéutica GenBioPro, fabricante de la versión genérica de la mifepristona, sostuvo que la sentencia “ignora la ciencia rigurosa de la FDA y décadas de uso seguro” y acusó a sus opositores de extremistas.

Carol Tobias, presidenta del grupo antiaborto National Right to Life Committee, afirmó: “Esto restaura una capa crítica de supervisión en la salud de las mujeres. Las mujeres merecen algo mejor que un sistema de abortos por correo que prioriza la ideología sobre la seguridad”.

Los efectos de la medida superan las fronteras de Luisiana o los estados con restricciones. La prohibición de la receta a distancia compromete a pacientes de todo el país, incluso donde el aborto voluntario es legal, como subrayó Kaye, de la ACLU: “Esta medida va a afectar el acceso al aborto y al tratamiento de abortos espontáneos en todos los estados. Cuando la telemedicina se restringe, son las comunidades rurales, las personas con bajos ingresos, discapacidades, sobrevivientes de violencia y las minorías étnicas quienes más sufren”.

La farmacéutica Danco Laboratories, otro fabricante de mifepristona involucrado en el litigio, solicitó al tribunal de apelaciones una moratoria de una semana en la implementación para preparar un recurso ante la Corte Suprema. Si la moratoria no se concede, planea presentar una apelación de urgencia ante el máximo tribunal.

Utilizada en combinación con misoprostol, la pastilla se considera el método no quirúrgico más empleado para abortos tempranos en el país (REUTERS/Callaghan O'Hare/File Photo)
Utilizada en combinación con misoprostol, la pastilla se considera el método no quirúrgico más empleado para abortos tempranos en el país (REUTERS/Callaghan O'Hare/File Photo)

Qué puede pasar ahora con la mifepristona en la Corte Suprema

En 2024, la Corte Suprema, de mayoría conservadora, mantuvo el acceso a la mifepristona al rechazar un caso presentado por médicos antiabortistas, aunque lo hizo al determinar la falta de legitimación legal de los demandantes y no por el fondo del debate sobre el medicamento.

Mientras tanto, los grupos antiaborto celebraron la reciente decisión. Marjorie Dannenfelser, titular de la organización conservadora Susan B. Anthony Pro-Life America, elogió el fallo como “una gran victoria para víctimas y sobrevivientes del régimen de aborto por correspondencia impulsado por Biden”. Dannenfelser también criticó a la administración actual por la lentitud en la revisión del fármaco, lo que, en su opinión, “forzó a los estados a tomar medidas”.

La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, expresó su apoyo a la medida judicial: “Espero seguir defendiendo a las mujeres y a los bebés mientras el caso avanza”.

Primer plano de una mujer de mediana edad con cabello castaño, usando gafas de sol Ray-Ban, con una expresión seria bajo la luz del sol
La funcionaria celebró el fallo y reafirmó su compromiso de mantener la prohibición total de la interrupción del embarazo en su estado (AP/Archivo)

La restricción sobre la mifepristona afecta a todos los estados y pone en cuestión el papel de la FDA

La decisión del 5° Circuito implica que la mifepristona, empleada desde hace más de 20 años como método seguro para el aborto temprano, debe ser dispensada solo de manera presencial, incluso en estados donde el aborto sigue permitido.

Las condiciones restablecidas por el tribunal suponen una inusual injerencia en el campo científico de la FDA, organismo cuyo criterio técnico rara vez es desestimado por la justicia federal.

Grupos sanitarios afirman que esta limitación afectará especialmente a las comunidades rurales y a pacientes alejados de los principales centros urbanos, para quienes la opción a distancia representaba la vía más accesible y segura.

En este contexto, la batalla legal por la mifepristona apunta al Tribunal Supremo, que determinará el futuro del acceso a la principal medicación abortiva empleada actualmente en el país.

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