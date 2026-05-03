Estados Unidos

El aumento de las cuotas de seguro y la asociación entre propietarios puede sumar presiones inmobiliarias en Miami

La tendencia alcista en los gastos relacionados a la propiedad de inmuebles afecta la capacidad de ahorro y limita el acceso a la vivienda, situación que agrava riesgos financieros a largo plazo

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Florida lidera el ranking nacional con las cuotas de HOA más elevadas, destacándose la ciudad de Miami y otras zonas metropolitanas del estado (REUTERS/Marco Bello)
Florida lidera el ranking nacional con las cuotas de HOA más elevadas, destacándose la ciudad de Miami y otras zonas metropolitanas del estado (REUTERS/Marco Bello)

El creciente peso de los gastos asociados a las asociaciones de propietarios (HOA) y los seguros de vivienda está alterando la ecuación financiera de millones de familias en Estados Unidos, según lo informado por sitios especializados como Realtor.com y LendingTree.

Estas partidas, muchas veces subestimadas al momento de adquirir una vivienda, experimentaron incrementos considerables en los últimos años, transformándose en factores tan determinantes como las tasas hipotecarias para la estabilidad y el acceso a la vivienda.

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Un fenómeno destacado es la fuerte incidencia de las cuotas de HOA en Florida, donde la ciudad de Miami lidera el ranking nacional de onerosidad. Los propietarios de una vivienda de precio medio —valorada en USD 425.000— destinan aproximadamente USD 617 mensuales a cuotas de asociación, lo que equivale a un 26,9% de la cuota hipotecaria mensual típica en la zona.

Esta cifra supera ampliamente el promedio nacional, y coloca a Miami, junto a otras 6 áreas metropolitanas de Florida como Panama City y Naples, entre las 10 con las cuotas relativas más elevadas del país.

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El alza de las cuotas de HOA y seguros de vivienda en Estados Unidos impacta la estabilidad financiera de millones de familias (Imagen Ilustrativa Infobae)
El alza de las cuotas de HOA y seguros de vivienda en Estados Unidos impacta la estabilidad financiera de millones de familias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Avance de las cuotas HOA y peso en el mercado inmobiliario

Según el más reciente informe de Realtor.com, el 43,6% de las viviendas a la venta en 2025 están sometidas a cuotas de HOA, frente al 41,9% del año anterior. En paralelo, la cuota mensual mediana subió de USD 125 en 2024 a USD 135 en 2025, lo que representa un incremento interanual del 8%.

Este aumento se suma a una tendencia de fondo: las asociaciones de propietarios gestionan ya más del 80% de condominios y viviendas adosadas, y alrededor de un tercio de casas unifamiliares, proporciones que vienen creciendo desde 2023 y que son todavía mayores en edificaciones nuevas.

La presión de estos gastos no se limita a la cuota de la asociación. De acuerdo con un estudio de ICE Mortgage Technology citado por LendingTree, las primas de seguros de vivienda crecieron un 70% en los seis años entre 2019 y 2025.

Esta dinámica ya está generando tensiones palpables en la estabilidad financiera de los propietarios: la Reserva Federal de Dallas estima que los aumentos de primas empujaron a unas 31.000 hipotecas a situación de morosidad en 2022.

De acuerdo con la proyección de la entidad, si la tendencia continúa, para 2055 las primas podrían incrementarse un 30% adicional, situación que llevaría a 203.000 hipotecas al año a caer en mora por esta causa.

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El porcentaje de viviendas sujetas a cuotas de HOA aumentó al 43,6% en 2025, con un incremento interanual del 8% en la cuota mensual mediana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones con advertencias para compradores

Los expertos subrayan la relevancia de estos datos para quienes buscan comprar casa. Matt Schulz, principal analista de finanzas del consumidor en LendingTree, advirtió que —más allá de la cuota hipotecaria— es esencial calcular el impacto de los gastos recurrentes asociados a HOA, seguros y demás servicios básicos: “Cuando pagas USD 500 o más al mes, es un asunto relevante, especialmente considerando lo ajustado de los presupuestos familiares en Estados Unidos”.

El especialista enfatizó que esos cientos de dólares mensuales pueden restar capacidad de ahorro para emergencias, cancelación de deudas o retiro. Para protegerse, recomienda revisar los estados financieros de la asociación y las actas de reuniones recientes, con el fin de detectar posibles derramas extraordinarias que podrían añadirse al gasto regular.

Florida: particularidades y nuevas regulaciones

El fenómeno tiene un matiz particular en Florida. Ana Bozovic, agente inmobiliaria en Miami y fundadora de Analytics Miami, atribuyó el alza de cuotas al envejecimiento de la infraestructura edilicia combinado con nuevas normativas postderrumbe de Surfside.

“Muchos edificios llegaron a un punto en que el mantenimiento diferido ya no puede postergarse”, señala Bozovic a Realtor. Tras el colapso, las regulaciones aceleraron inspecciones estructurales, estudios de reservas y la obligación de financiar plenamente los fondos para mantenimiento, lo que elevó los costos para los propietarios.

Nuevas regulaciones en Florida tras el derrumbe de Surfside obligan a fuertes inversiones en mantenimiento y elevan las cuotas para los propietarios (REUTERS/Carlos Barria)
Nuevas regulaciones en Florida tras el derrumbe de Surfside obligan a fuertes inversiones en mantenimiento y elevan las cuotas para los propietarios (REUTERS/Carlos Barria)

Impacto en los hogares y riesgos de segregación

El aumento de costos asociados afecta sobre todo a los hogares de ingresos más bajos. Según la Reserva Federal de Dallas, estas familias tienden a responder recurriendo a tarjetas de crédito o aplazando pagos hipotecarios, mientras que los hogares con mayor solvencia suelen optar por buscar seguros alternativos o mudarse a zonas menos gravosas.

La investigación alerta sobre un posible efecto de segregación residencial en el mediano plazo: “Con el tiempo, esta dinámica podría transformar comunidades, concentrando hogares de menores ingresos en áreas de mayor riesgo climático y primas más altas, mientras los más pudientes se alejan”.

Más allá de la presión individual, la subida de la morosidad hipotecaria vinculada a las primas de seguro tiene repercusiones económicas más amplias, sostuvo el estudio del Banco de la Reserva Federal de Dallas.

La investigación concluye que el creciente peso de los seguros y cuotas de HOA obliga a repensar la regulación vigente en materia de vivienda, para evitar que este fenómeno erosione la estabilidad patrimonial de los hogares y la salud general del mercado inmobiliario estadounidense.

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