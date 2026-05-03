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Este juego de terror psicológico con estética VHS está gratis en Steam: cómo descargarlo

El juego mantiene un buen promedio de reseñas positivas, con una aprobación cercana al 80%

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un joven, equipado con auriculares y teclado retroiluminado, interactúa con la popular plataforma de videojuegos Steam desde un equipo de alto rendimiento con luces LED. Steam es uno de los servicios de distribución digital de videojuegos más reconocidos a nivel mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Steam sorprende a los seguidores del terror psicológico con una nueva promoción que permite expandir la biblioteca digital sin gastar dinero. Overcome Your Fears: Caretaker es el título en cuestión, una aventura independiente que se puede reclamar gratis por tiempo limitado.

El programa de juegos gratuitos de Steam no tiene una periodicidad fija, por lo que resulta fundamental estar atento a estas oportunidades. En este caso, la oferta especial permite añadirlo a la cuenta personal y conservarlo para siempre, siempre que se realice el procedimiento antes del jueves 7 de mayo. Pasada esa fecha, el título recuperará su precio habitual de $5.99 USD según la región.

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Qué es Overcome Your Fears: Caretaker

Este videojuego, desarrollado por el creador independiente markuwaaaaa, debutó el 20 de octubre de 2025. Se presenta como una propuesta de horror psicológico con un marcado estilo retro, inspirado en las cintas de video VHS. La experiencia se construye a partir de la exploración en primera persona, el diseño sonoro detallado y una ambientación que busca provocar inquietud desde el primer minuto.

El videojuego es obra del desarrollador independiente markuwaaaaa y se lanzó el 20 de octubre de 2025.
El videojuego es obra del desarrollador independiente markuwaaaaa y se lanzó el 20 de octubre de 2025.

El argumento coloca al jugador en la piel de Steve Jackson, un joven de 19 años que acepta cuidar la casa de unos amigos mientras ellos están ausentes. La vivienda se ubica en un pequeño pueblo, donde pronto comienzan a ocurrir eventos paranormales y sucesos extraños.

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Aunque la premisa resulta reconocible dentro del género, la ejecución destaca por su atmósfera opresiva y el uso de recursos visuales y sonoros para generar tensión.

Recepción y valoraciones del juego

Desde su lanzamiento, Overcome Your Fears: Caretaker ha recibido el reconocimiento de buena parte de la comunidad de usuarios de Steam. El juego cuenta con reseñas mayormente positivas y ostenta un índice de aprobación cercano al 80%. Los comentarios elogian especialmente la ambientación, la fidelidad de la estética VHS y la capacidad de generar sustos y tensión a través del sonido y la narrativa.

Se trata de una aventura corta pero efectiva, recomendada para quienes disfrutan de los denominados “walking sims” de terror, donde la exploración y la construcción de atmósfera son los principales atractivos. Si bien algunos opinan que su jugabilidad puede recordar a otros títulos del género, la propuesta de markuwaaaaa logra diferenciarse por su enfoque audiovisual y su historia.

Overcome Your Fears: Caretaker se destaca por su atmósfera opresiva y su marcado estilo retro inspirado en cintas VHS.
Overcome Your Fears: Caretaker se destaca por su atmósfera opresiva y su marcado estilo retro inspirado en cintas VHS.

Cómo descargar Overcome Your Fears: Caretaker gratis en Steam

Obtener Overcome Your Fears: Caretaker sin costo es un proceso sencillo que cualquier usuario de PC puede realizar. Para aprovechar la promoción, basta con seguir estos pasos:

  1. Iniciar sesión en la plataforma de Steam.
  2. Buscar la ficha de producto del juego Overcome Your Fears: Caretaker.
  3. Hacer clic en el botón “Añadir a la cuenta”.

Al completar estas acciones, el juego quedará agregado de forma permanente a la biblioteca digital. Los jugadores podrán descargarlo y jugarlo en cualquier momento, incluso después de que finalice la oferta temporal. Es relevante recordar que una vez que termine la promoción el 7 de mayo, el título volverá a su precio habitual, por lo que conviene no dejar pasar la oportunidad.

Steam no suele contar con campañas regulares de juegos gratuitos, lo que hace que estas promociones sean especialmente atractivas para quienes desean ampliar su colección sin costo alguno. En esta ocasión, el regalo llega poco después del anuncio de Overcome Your Fears – Lighthouse, la segunda entrega de la franquicia, que aún no tiene fecha oficial de lanzamiento confirmada.

Joven con auriculares usando computador y teclado RGB mientras navega en Steam, rodeado de pósteres de videojuegos.
Para reclamar Overcome Your Fears: Caretaker gratis en Steam basta con iniciar sesión y hacer clic en “Añadir a la cuenta” antes de la fecha límite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras ofertas de juegos gratuitos en plataformas digitales

Para quienes buscan aún más opciones, la Epic Games Store también mantiene abiertas promociones de juegos gratuitos. Hasta el 7 de mayo, es posible obtener sin coste Firestone Online Idle RPG y Oddsparks: An Automation Adventure, un título de estrategia y automatización en tiempo real ambientado en un universo fantástico. Además, Hogwarts Legacy está disponible de forma gratuita en Epic Games Store hasta el 3 de mayo, siempre que se reclame antes de la fecha límite.

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