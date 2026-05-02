Identificaron a la segunda estudiante desaparecida en Tampa Bay

Zamil Ahamed Limon, estudiante universitario, sonríe mientras se toma una selfie con su smartphone contra un fondo vibrante de girasoles y otras flores. (Instagram )

La policía del condado de Hillsborough confirmó este viernes la identidad de los restos hallados en Tampa Bay de Nahida Bristy, de 27 años, la segunda estudiante de doctorado de la Universidad del Sur de Florida desaparecida desde el 16 de abril. El hallazgo se realizó apenas días después de que buzos rescataran el cuerpo de Zamil Limon, de la misma edad y estudiante de la misma universidad, cuyos restos habían aparecido dentro de varias bolsas plásticas negras en el puente Howard Frankland.

Ambos casos, conectados por patrones consistentes y elementos de prueba convergentes, tienen como principal sospechoso a Hisham Abugharbieh, excompañero de piso de Limon. Según información de The Associated Press, Abugharbieh enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado y permanece recluido sin derecho a fianza, tras comparecer en un tribunal de Tampa.

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El hallazgo de los cuerpos y la identificación forense

El cuerpo de Nahida Bristy fue localizado el domingo dentro de una bolsa, recolectada por un kayakista cuyo hilo de pesca se trabó en los restos, según precisó el sheriff Chad Chronister en declaraciones a la agencia de noticias AP News. Para confirmar oficialmente la identidad, los investigadores recurrieron a pruebas de ADN, registros dentales y las prendas que la joven llevaba al desaparecer, detallaron las autoridades del condado de Hillsborough a CBS News.

En paralelo, el viernes anterior la policía había recuperado el cadáver de Zamil Limon en el mismo estuario de Tampa Bay, igualmente embalado en bolsas plásticas.

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Las autoridades confirmaron que Nahida Bristy y Zamil Limon, ambos de 27 años y estudiantes de la University of South Florida, fueron hallados muertos en Tampa Bay (Instagram )

El análisis forense identificó rastros de sangre tanto en el apartamento compartido con Abugharbieh como en el vehículo de este último, evidencias consideradas clave en la investigación, según el sheriff Chronister, quien calificó el crimen como “monstruoso” y subrayó el grado de premeditación que las pesquisas han ido revelando.

Consultados sobre la condición de los cuerpos, desde la oficina del sheriff señalaron que no divulgarían detalles adicionales sobre el estado de los restos ni las causas exactas de las muertes, ya que la investigación sigue abierta y la autopsia continúa en curso, según CBS News.

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La reconstrucción de los hechos: pruebas forenses y rastros digitales

Las desapariciones de Bristy y Limon activaron de manera paralela alertas en la policía universitaria —a través de notificaciones del profesorado que registró la ausencia— y en la policía del condado, debido a que ambos eran considerados ejemplares por su puntualidad y fiabilidad, detalló la agencia de noticias AP News.

Los investigadores notaron la ausencia de Limon en varias citas académicas en una semana previa a la presentación de su tesis. Bristy, por su parte, estudiaba ingeniería química y preparaba el cierre de su ciclo universitario.

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La respuesta inicial de las autoridades surgió tras el allanamiento del apartamento de Limon, donde se encontraron gafas, carné estudiantil, billetera y ropa ensangrentada perteneciente al estudiante. Estos hallazgos, junto con rastros de sangre en la cocina, el pasillo y el dormitorio de Abugharbieh, marcaron un punto de inflexión en la investigación, según explicó el sheriff Chronister a la agencia de noticias AP News.

El principal sospechoso, Hisham Abugharbieh, excompañero de piso de Limon, permanece detenido sin derecho a fianza tras ser imputado por asesinato en primer grado (AP)

El uso de un spray reactivo a fluidos biológicos permitió identificar la silueta de un cuerpo humano en posición fetal cerca de la cama del sospechoso.

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Las pruebas digitales también resultaron determinantes: la policía recuperó búsquedas en los dispositivos electrónicos del acusado con frases como “¿puede un cuchillo atravesar un cráneo?” y “¿puede un vecino oír un disparo?”. Esas indagaciones se realizaron en fechas inmediatamente anteriores a las desapariciones, lo que llevó al sheriff a afirmar: “Esto fue calculado. Eso lo hace tan premeditado”.

El seguimiento del trayecto nocturno de Abugharbieh entre el 16 y 17 de abril se reconstruyó gracias al GPS de su automóvil y a cámaras de vigilancia a lo largo de la ruta hasta Clearwater y el puente sobre la bahía de Tampa, consignó el sheriff ante AP News. Estas pruebas facilitaron el despliegue de equipos de buzos, cuyos hallazgos en el agua resultaron fundamentales para la investigación forense.

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El perfil del sospechoso y advertencias de la familia

Hisham Abugharbieh, de 26 años y previamente matriculado en la Universidad del Sur de Florida , había dejado sus estudios tiempo atrás. Fue detenido tras atrincherarse en una vivienda del barrio Lake Forest de Tampa, con lesiones recientes —un dedo vendado y cortes en un brazo— cuando la policía comenzó los interrogatorios.

Las autoridades habían recibido advertencias previas de la familia sobre comportamientos violentos y alteraciones mentales del joven. Estos señalamientos surgieron, según explicaron allegados, por episodios en los que Abugharbieh sufría crisis nocturnas asociadas a delirios y comportamientos agresivos que ponían en riesgo a su entorno inmediato.

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En una orden de protección dictada en 2023 y citada por el medio estadounidense CBS News, Ahmad Abugharbieh detalló que el acusado gritaba de madrugada afirmando ser Dios y exigiendo sumisión. Los registros judiciales reflejan que la relación familiar se quebró completamente ese mismo año.

Por otro lado, amistades de las víctimas, como Omar Hossain, indicaron al medio estadounidense CBS News que Limon ya había manifestado inquietudes respecto a la conducta de su compañero de piso, aunque ambos sólo se conocían desde hacía dos meses.

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Entre los objetos nuevos adquiridos por el sospechoso antes del 16 de abril se encontraban bolsas plásticas industriales de 140 litros, toallitas desinfectantes Lysol en envase familiar y varios materiales asociados a la manipulación de restos, observó el sheriff Chronister a la agencia de noticias AP News.

Los estudiantes y la respuesta de la universidad

Ambos estudiantes, originarios de Bangladesh, integraban la comunidad académica de la Universidad del Sur de Florida . Limon investigaba sobre inteligencia artificial aplicada a ciencias ambientales y política, informa el medio estadounidense CBS News.

Tras divulgarse la tragedia, la universidad organizó una vigilia al aire libre en el campus, con más de 100 estudiantes presentes, docentes, trabajadores y retratos de ambos ubicados bajo un roble con flores blancas.

La policía notificó oficialmente a las familias de Bristy y Limon, y coordina la pronta liberación de los cuerpos para su repatriación con fines religiosos, según detalló el sheriff Chronister.