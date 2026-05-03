Estados Unidos

Líderes latinos impulsan la agenda que buscan imponer al próximo gobernador de California para transformar salud, economía y derechos

Organizaciones hispanas entregaron a los aspirantes al Ejecutivo estatal una hoja de ruta con propuestas para ampliar el acceso a servicios médicos, mejorar la estabilidad económica y garantizar la protección legal de las comunidades más vulnerables

Guardar
Líderes comunitarios presentan un programa integral para incidir en las políticas públicas del estado en un año clave para la representación latina (REUTERS/Fred Greaves/File Photo)
Líderes comunitarios presentan un programa integral para incidir en las políticas públicas del estado en un año clave para la representación latina (REUTERS/Fred Greaves/File Photo)

El Grupo Ad Hoc de Líderes Latinos presentó el 29 de abril en Sacramento la Agenda 2026, un programa que busca transformar las políticas en California para asegurar la salud, la prosperidad económica y la dignidad de las comunidades latinas.

En el contexto de las primarias de gobernador, el plan sitúa las preocupaciones de la población latina —que, como indican datos del Censo, sigue enfrentando brechas en acceso a servicios de salud, educación y representación política respecto al promedio estatal— en el centro del debate público, proponiendo una hoja de ruta destinada al siguiente titular del Ejecutivo estatal y al resto de los cargos electos, según informó la organización Hispanic Federation.

PUBLICIDAD

El documento final de la Agenda 2026 se distribuyó entre las 10 principales campañas para gobernador incluso antes de hacerse público, de acuerdo con Hispanic Federation.

Las propuestas buscan incidir en el rumbo social y económico del estado con mayor población hispana de Estados Unidos (REUTERS/Daniel Cole)
Las propuestas buscan incidir en el rumbo social y económico del estado con mayor población hispana de Estados Unidos (REUTERS/Daniel Cole)

El Grupo Ad Hoc de Líderes Latinos, fundado en 2018, es una coalición intersectorial que coordina propuestas en salud, movilidad social y representación política para enfrentar los desafíos apremiantes de la comunidad.

PUBLICIDAD

La Agenda se vertebra en tres ejes prioritarios: garantizar la salud como derecho humano, cimentar la seguridad económica y establecer la dignidad como principio legal y social en el estado.

Este enfoque fue facilitado por cuatro organizaciones: Latinos for a Healthy California, organización de salud; Hispanas Organized for Political Equality (HOPE), organización de empoderamiento político; Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), organización defensora de derechos de inmigrantes; y la propia Hispanic Federation.

Líderes latinos impulsan la agenda que buscan imponer al próximo gobernador de California para transformar salud, economía y derechos
Diversas asociaciones unieron esfuerzos para consensuar una plataforma común con demandas históricas y nuevas prioridades (AP/Archivo)

Propuestas para ampliar la salud, el bienestar económico y la dignidad en California

La Agenda 2026 plantea para el pilar de salud medidas como modificar la Constitución estatal para instaurar el acceso universal a la asistencia sanitaria, implementar fuentes de financiamiento sostenibles y reforzar la infraestructura médica, el personal y los sistemas de telesalud.

Seciah Aquino, directora ejecutiva de Latinos for a Healthy California, subrayó que el plan busca que la atención sea integrada, fiable y culturalmente sensible. Defendió: “California debe liderar el país en atención sanitaria, y esto requiere cuestionar el statu quo en el que el código postal determina el nivel de atención que recibes”.

Aquino instó a los candidatos a construir un sistema de atención primaria integral centrado en la comunidad, apoyado en una plantilla inclusiva y en la incorporación de trabajadores sanitarios comunitarios en los servicios sociales.

El acceso universal a servicios médicos y la equidad en la atención son puntos centrales en la agenda presentada (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)
El acceso universal a servicios médicos y la equidad en la atención son puntos centrales en la agenda presentada (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

En el eje de riqueza, el grupo promueve la inversión sostenida en capacitación laboral, vivienda y sistemas de apoyo a las familias, así como la reorganización de las estrategias económicas estatales para facilitar trayectorias profesionales y empleos con salarios elevados sin recurrir al endeudamiento.

Helen Iris Torres, directora ejecutiva de HOPE, puntualizó: “Para demasiadas familias, la cuestión no es cómo acumular riqueza, sino cómo llegar a fin de mes“.

Añadió que la Agenda 2026 busca “abrir vías de acceso a buenos empleos, hacer que la educación superior sea útil para la fuerza laboral actual y garantizar que nuestras comunidades no se queden al margen de la evolución de la economía, especialmente ahora que la tecnología y la inteligencia artificial están redefiniendo el futuro”.

El plan impulsa inversiones en formación laboral y vivienda para mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de progreso (REUTERS/Lee Jae-Won/File Photo)
El plan impulsa inversiones en formación laboral y vivienda para mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de progreso (REUTERS/Lee Jae-Won/File Photo)

El aspecto de dignidad incluye propuestas para que todos los residentes tengan acceso a la participación cívica y oportunidades legales. Entre las iniciativas destacadas figuran la creación del Programa de Residencia del Estado Dorado, la expansión del acceso al voto mediante la Ley de Accesibilidad al Voto para Votantes de Alto Potencial y la protección frente a la discriminación de quienes son personas con antecedentes penales. Además, se propone fortalecer la infraestructura cívica y cultural a través de financiación estable.

Frankie Miranda, presidente y director ejecutivo de Hispanic Federation, advirtió que “la agenda legislativa de California debe impulsar políticas que reconozcan nuestro valor, valoren nuestro trabajo y respeten nuestra humanidad”.

Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA, sostuvo: “La Agenda 2026 ofrece a nuestro próximo gobernador un plan para hacer realidad esa promesa, tanto en la ley como en la práctica, al tiempo que proporciona una hoja de ruta para que los líderes de todo el país protejan y promuevan nuestra dignidad colectiva“.

La iniciativa incluye propuestas legales y sociales para fortalecer la inclusión y la participación plena de todos los residentes (REUTERS/David Swanson)
La iniciativa incluye propuestas legales y sociales para fortalecer la inclusión y la participación plena de todos los residentes (REUTERS/David Swanson)

El Grupo Ad Hoc de Líderes Latinos busca transformar el ciclo político y las instituciones del estado

La Agenda 2026 tiene también el objetivo de trascender el simple impulso legislativo, actuando como marco para la transición gubernamental, la designación de cargos y la selección de jueces. El plan propone la integración de la equidad, la representación y la rendición de cuentas como componentes obligatorios de la gobernanza en todo el territorio de California, según el Grupo Ad Hoc de Líderes Latinos.

Desde 2018, el grupo trabajó con líderes de diversos sectores y generaciones para consolidar la influencia de las voces latinas en las políticas públicas e inversiones que definen el porvenir estatal.

Hispanic Federation, fundada en 1990, es una organización sin ánimo de lucro que apoya la defensa de los derechos y el empoderamiento de las comunidades latinas de bajos ingresos, marginadas y migrantes, con programas activos en 43 estados y territorios. Su labor abarca ámbitos como inmigración, economía, participación cívica, salud, medio ambiente y ayuda en casos de desastre.

La presentación de la Agenda 2026 marca un intento coordinado de influir en el rumbo político y social de California en la antesala de una nueva administración estatal.

Temas Relacionados

CaliforniaPolíticas PúblicasComunidades LatinasLatinosSaludEconomíaDerechosAgendaSociedadEducaciónGobernadorEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El “Llanero Solitario” de Costa Rica desafía límites: A los 66 años, “Makey” Benavides pedalea hacia su cuarto Mundial

Tras haber pedaleado hasta Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, el veterano atleta busca ahora superar una reciente lesión en la columna para asistir a la inauguración de la Copa del Mundo 2026 en el Estadio Ciudad de México

El “Llanero Solitario” de Costa Rica desafía límites: A los 66 años, “Makey” Benavides pedalea hacia su cuarto Mundial

Éxodo récord en Los Ángeles: la población de California cae por primera vez desde la pandemia

El informe oficial del Departamento de Finanzas indicó que el estado perdió más de 50.000 habitantes durante el último año debido a los altos costos de vida y a la migración interna

Éxodo récord en Los Ángeles: la población de California cae por primera vez desde la pandemia

El consumo de agua de centros de datos genera preocupación en el sur de California

La futura instalación de un complejo tecnológico en Imperial Valley aumenta el debate sobre el impacto de la demanda hídrica en una región marcada por sequías y desafíos en el suministro, según especialistas y habitantes locales

El consumo de agua de centros de datos genera preocupación en el sur de California

Ante los comicios en noviembre, Trump enfrenta el dilema de acordar con Irán o reiniciar la guerra en Medio Oriente

El presidente de EEUU relativiza la última oferta del régimen chiíta, y aún duda en continuar negociando con los ayatollahs o desplegar una ofensiva militar que permita abrir Ormuz y terminar con el programa nuclear iraní

Ante los comicios en noviembre, Trump enfrenta el dilema de acordar con Irán o reiniciar la guerra en Medio Oriente

La Fiscalía de Washington aseguró que Cole Allen actuó con premeditación para intentar asesinar a Donald Trump

La fiscal federal Jeanine Ferris sostuvo que las acciones del atacante de California mostraron una planificación meticulosa y una voluntad firme para llevar adelante el homicidio. El acusado podría enfrentarse a una cadena perpetua si las acusaciones prosperan en los tribunales

La Fiscalía de Washington aseguró que Cole Allen actuó con premeditación para intentar asesinar a Donald Trump

TECNO

Quién es el científico que trabajó en Google y afirma que en 2029 los humanos podrán desafiar el envejecimiento

Quién es el científico que trabajó en Google y afirma que en 2029 los humanos podrán desafiar el envejecimiento

Waymo lanza en Phoenix su generación de robotaxis Ojai: menos sensores y más espacio interior

Apple quiere dominar en India: qué es lo que le llama la atención a Tim Cook de este país

Por qué se recomienda rociar vinagre en la entrada de una casa, según la IA

OpenAI, Nvidia, Microsoft y otras 4 gigantes tecnológicas potenciarán la IA del Pentágono

ENTRETENIMIENTO

North West, de 12 años, debuta en la música con un EP de rap-rock cargado de referencias a su padre Kanye West

North West, de 12 años, debuta en la música con un EP de rap-rock cargado de referencias a su padre Kanye West

La nueva “Star Wars” revela solo un detalle: el hermetismo detrás de una historia que comienza cinco años después de “The Rise of Skywalker”

“Jugada maestra”: todo lo que hay que saber sobre la película que reinventa a Glen Powell

La transformación de Johnny Cage en Mortal Kombat II: emociones, acción y un salto de calidad con Karl Urban

La razón por la que “El beso de la mujer araña” es el hito más personal en la carrera de Jennifer Lopez

MUNDO

Cómo es el sendero de 4.000 kilómetros que recorre la costa de Inglaterra y es el más largo del mundo

Cómo es el sendero de 4.000 kilómetros que recorre la costa de Inglaterra y es el más largo del mundo

Mohenjo Daro, la ciudad sin reyes ni templos que revolucionó la vida urbana hace 4000 años

La OPEP+ aumentó las cuotas de producción de petróleo sin mencionar la salida de los Emiratos Árabes Unidos

La Guardia Revolucionaria iraní amenazó a Trump que su margen de maniobra frente a Irán “se ha reducido”

Los miembros de la OPEP redefinen su estrategia tras el cimbronazo por la salida de los Emiratos Árabes Unidos