Controlaron una parte del incendio forestal que arrasa con miles de hectáreas en el sur de Miami-Dade

El incendio forestal “Highway 41” en Miami-Dade ya consumió más de 3.400 hectáreas de humedales en el Parque Nacional Everglades (WPLG 10)

Un incendio forestal que se inició la tarde del lunes al sur de la carretera U.S. 41 en el condado de Miami-Dade consumió ya más de 8.500 acres (3.400 hectáreas) en los humedales del Parque Nacional Everglades y solo pudo ser contenido en un 20%, según informó el Servicio Forestal de Estados Unidos en los últimos reportes.

Las condiciones meteorológicas anticipan un cambio de rumbo en los vientos para la madrugada de este jueves, lo que podría desplazar el humo hacia zonas residenciales y comerciales de Miami-Dade y Broward, generando alerta por la posible afectación de la visibilidad y la calidad del aire en sectores urbanos.

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La magnitud del incendio, denominado “Highway 41” por su proximidad a esta autopista, se refleja no solo en la extensión de terreno afectado, sino también en la movilización de recursos: el costo de las tareas de extinción ya se aproxima a los USD 750.000, según datos confirmados por el Servicio Forestal a medios locales como Telemundo 51 y NBC Miami.

Fueron desplegados 80 efectivos, junto a cinco camiones de bomberos, cuatro helicópteros y dos aeronaves de ala fija; parte del contingente incluye equipos llegados desde Arkansas para reforzar la fase inicial del operativo.

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Un total de 80 efectivos, 5 camiones de bomberos, helicópteros y aviones de ala fija trabajan en el operativo (WPLG 10)

Viento y humo multiplican riesgos para residentes

La dirección de los vientos, que durante los primeros tres días de emergencia mantuvo la pluma de humo fuera de áreas densamente pobladas, está a punto de modificarse. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió en Miami Herald que estos cambios, inicialmente leves —con velocidades estimadas entre 8 y 16 km/h—, harán que el humo comience a afectar a barrios del noroeste de Miami-Dade y el suroeste de Broward desde la noche del miércoles, desplazándose eventualmente hacia la costa este antes del amanecer.

El patrón de vientos fluctuantes podría persistir varias horas, empujando el humo hacia distintos puntos habitados a lo largo de la mañana, lo que mantendrá en alerta a las autoridades locales y a los servicios de emergencia.

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El incendio, iniciado cerca de las 17:14 horas del lunes, no amenaza en este momento a viviendas de manera directa, según enfatizó Riki Hoopes, portavoz del Servicio de Incendios Forestales, en declaraciones para Telemundo 51.

No se han emitido órdenes de evacuación ni se reportan lesionados, tal como confirmó la agencia federal a NBC Miami. No obstante, al menos ocho estructuras han sido identificadas como potencialmente en riesgo debido a la proximidad de las llamas. Sumado a esto, la causa exacta del incendio permanece sin esclarecer.

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El cambio de dirección de los vientos podría desplazar el humo a zonas residenciales y comerciales de Miami-Dade y Broward, afectando calidad del aire (CBS News)

Combate aéreo y restricciones en la zona de Everglades

Debido a que el foco del incendio se encuentra en una zona de difícil acceso terrestre, la estrategia principal ha sido el uso intensivo de aviación, con descargas continuas de agua para ralentizar la propagación y evitar que el fuego cruce hacia el oeste o alcance infraestructuras relevantes, explicó Hoopes. Esta labor se apoya en la complementariedad de helicópteros, aviones cisterna y camiones forestales.

El Servicio de Parques Nacionales dispuso el cierre de todas las instalaciones, estacionamientos y vías navegables en un sector comprendido entre el canal L-67 al oeste y el canal L-31 al este, desde la U.S. 41 hacia el sur hasta algunos kilómetros al norte de Mahogany Hammock.

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Además, tres empresas de paseos en hidrodeslizador situadas en el área han recibido orden de cierre y solo podrán volver a operar cuando las condiciones sean seguras.

Las autoridades han reiterado la recomendación a residentes, especialmente a quienes presentan afecciones respiratorias, de permanecer en interiores si la presencia de humo afecta la zona donde residen.

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El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), citado por Miami Herald, aclaró que, a pesar del inminente cambio de dirección en el viento, no se prevé que la visibilidad para los desplazamientos matutinos del jueves llegue a niveles problemáticos para la mayoría de los conductores. Sin embargo, el seguimiento minuto a minuto de la evolución del incendio sigue siendo prioritario.

Las autoridades ordenaron el cierre de instalaciones y vías en el área Everglades para garantizar la seguridad y evitar mayor exposición al incendio (WPLG 10)

Expansión y riesgos presentes para la infraestructura y salud

El incendio “Highway 41” ha pasado, en apenas 72 horas, de unos pocos cientos de hectáreas el lunes a superar los 8.500 acres (3.400 hectáreas) en la tarde del miércoles, según el National Wildfire Coordinating Group consignado por Miami Herald.

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Pese a los esfuerzos combinados de equipos federales y locales, la contención sigue siendo parcial, y los riesgos principales han migrado de la destrucción directa de propiedades a los efectos secundarios sobre la calidad del aire y las actividades normales en zonas adyacentes: empresas cerradas, rutas expuestas a baja visibilidad y restricciones de acceso a uno de los parques nacionales más emblemáticos del sur de Florida.

La causa exacta del incendio aún no ha sido determinada por el Servicio Forestal de Estados Unidos, mientras se mantiene un seguimiento permanente (WPLG 10)

El siniestro, visible para quienes transitan hacia el oeste de Miami por la U.S. 41, evidencia la vulnerabilidad de la región ante cambios bruscos en las condiciones atmosféricas y la enorme demanda material y financiera que implica cada jornada de operaciones.

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La situación permanece en desarrollo constante, con foco puesto en la evolución de los vientos, el desplazamiento del humo y el impacto potencial para la población circundante