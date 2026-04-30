Estados Unidos revisará redes sociales para otorgar residencia permanente, visas laborales o de estudio

El análisis de redes sociales busca detectar expresiones de respaldo a causas extremistas, odio a los valores estadounidenses o apología de violencia (Reuters)

Las autoridades migratorias de Estados Unidos consideran ahora el análisis de las redes sociales como un requisito central para quienes solicitan residencia permanente, visados de trabajo o estudio. La instrucción ordena a los funcionarios de inmigración examinar los perfiles digitales de los candidatos y tomar en cuenta sus publicaciones, comentarios y contactos a la hora de aprobar o rechazar sus peticiones, según confirmó la cadena de noticias estadounidense CBS News y fuentes oficiales del Departamento de Estado.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) y las agencias consulares exigen a los solicitantes entregar sus identificadores de redes sociales de los últimos cinco años. Si se detectan expresiones que puedan interpretarse como apoyo al derrocamiento violento del gobierno, mensajes hostiles hacia Estados Unidos, respaldo a grupos extremistas o publicaciones consideradas “antiestadounidenses”, estos factores pueden resultar decisivos para negar el beneficio migratorio.

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Esta política involucra a millones de personas y genera inquietud entre defensores de derechos civiles, abogados, activistas, quienes advierten sobre el riesgo de limitar la libertad de expresión y privacidad.

Antecedentes y evolución de la vigilancia digital en inmigración

Originalmente, la revisión digital se planteó tras atentados y amenazas de seguridad, cuando el gobierno de Estados Unidos intensificó los controles sobre viajeros internacionales. A partir de 2025, la exigencia de monitorear redes sociales se consolidó como una herramienta formal, enfocándose en la prevención de potenciales riesgos y ampliándose progresivamente a nuevas categorías de solicitantes.

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De acuerdo con el despacho legal especializado en inmigración Littler Mendelson, la política de revisión digital experimentó una expansión significativa en marzo de 2026, y fortaleció la vigilancia sobre los perfiles sociales de todos los aplicantes relevantes.

La revisión digital de perfiles incluye publicaciones, comentarios y contactos en plataformas como Facebook, X, Instagram, TikTok y LinkedIn (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión supone que los funcionarios migratorios y consulares verifiquen directamente los perfiles de plataformas como Facebook, X (antes Twitter), Instagram, TikTok y LinkedIn. Las personas deben declarar cada nombre de usuario y no pueden restringir el acceso a sus cuentas durante el trámite, según la información oficial publicada por el Departamento de Estado en el documento Announcement of Expanded Screening and Vetting for Visa Applicants (Anuncio de la ampliación del proceso de selección y verificación de antecedentes para los solicitantes de visa).

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El objetivo declarado es identificar amenazas a la seguridad nacional, respaldo a organizaciones terroristas, fraude documental o cualquier incoherencia respecto a la información de la solicitud. El director del USCIS, Joseph Edlow, señaló que buscan conductas y posturas manifiestamente contrarias a los valores del país y conductas que vayan “fuera de los límites aceptables”.

Según las agencias federales, esto no significa perseguir opiniones políticas distintas, sino centrarse en discursos extremos y amenazas reales.

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A quiénes afecta la nueva política y cómo opera

La exigencia de declarar redes y someterse a análisis digital es obligatoria para quienes piden la green card, visados de trabajo (como H-1B), estudio (F, M, J), prometido, víctimas de delitos, trabajadores religiosos y participantes en intercambios internacionales, entre otros. Desde marzo de 2026, la política se expandió a más categorías y endureció la vigilancia.

El personal oficial puede examinar publicaciones, imágenes, mensajes, comentarios, localizaciones, etiquetas y la actividad de familiares o amigos. Si detectan incoherencias entre la información presentada y la actividad digital, o bien si consideran que el contenido representa apoyo a causas extremistas, odio a los principios estadounidenses o apología de actos violentos, la solicitud puede ser rechazada.

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Por qué se implementó este sistema

El gobierno de Estados Unidos justifica la revisión de redes como parte de la estrategia para reforzar la seguridad nacional y blindar el ingreso frente a amenazas. El portavoz de USCIS, Zach Kahler, sostuvo ante medios nacionales que “si odias a Estados Unidos, no tienes por qué exigir vivir en Estados Unidos”.

Los requerimientos digitales afectan a quienes solicitan la green card, visados de estudio, trabajo, prometido, víctimas de delitos y religiosos (Reuters)

Las autoridades justifican que la residencia y la ciudadanía representan derechos condicionados a la adhesión y respeto a los principios del país, una postura oficial reiterada por la cadena de noticias estadounidense CBS News.

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El Departamento de Estado sostiene que la vigilancia digital se suma a la revisión de antecedentes tradicionales y permite identificar peligros antes de que los solicitantes ingresen o sigan residiendo en territorio nacional.

Debate legal y futuro de la vigilancia migratoria digital

El centro de estudios jurídico Brennan Center for Justice alerta que faltan criterios objetivos para definir qué tipo de publicaciones resultan inadmisibles, lo que incrementa el temor entre los extranjeros a que antiguas publicaciones, imágenes o interacciones sean utilizadas en su contra, incluso si no constituyen violaciones legales.

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Especialistas legales recomiendan declarar todos los identificadores, revisar cuidadosamente la actividad digital y evitar eliminar cuentas antes del trámite (Reuters)

Expertos legales advierten que la revisión masiva puede derivar en decisiones discrecionales, discriminación y amplios márgenes de subjetividad. También señalan que la política abre la puerta a que información digital se conserve por tiempo indefinido y sea utilizada posteriormente en procesos de deportación, incluso si la petición inicial fue denegada por otros motivos.

Qué recomiendan los abogados migratorios

Revisar cuidadosamente el historial digital antes de iniciar cualquier trámite migratorio.

No eliminar cuentas ni publicaciones antiguas , ya que eliminar perfiles puede interpretarse como una acción sospechosa por parte de las autoridades.

Asegurarse de que la información en redes sociales coincida con la documentación y los datos presentados en la solicitud.

Preparar explicaciones claras para cualquier publicación o contenido que pueda ser interpretado como polémico o ambiguo.

Declarar todos los nombres de usuario utilizados en los últimos cinco años en las principales plataformas (Facebook, X, Instagram, etc.).

No ocultar perfiles ni usar seudónimos no declarados , ya que cualquier omisión puede considerarse falta de transparencia y derivar en retrasos o negaciones.

Consultar a un abogado migratorio en caso de tener dudas sobre publicaciones específicas o sobre cómo presentar el historial digital.