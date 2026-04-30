Israel abatió a terroristas de Hamas y Hezbollah que amenazaban la seguridad desde Gaza y el sur del Líbano

Las Fuerzas de Israel abatieron a varios un integrantes de la organización terrorista Hezbollah en el Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que fueron abatidos integrantes de los grupos terroristas Hamas y Hezbollah que operaban contra sus tropas en distintos frentes. Las acciones fueron detalladas en dos comunicados oficiales difundidos en las últimas horas, en el marco de las operaciones en la Franja de Gaza y el sur del Líbano.

De acuerdo con el parte militar, las FDI señalaron que en Gaza fue abatido Ibrahim Abu Zikr, a quien identificaron como integrante del grupo sunita, que cuenta con el respaldo del régimen de iraní, Hamas.

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Según el comunicado, el hombre “planeaba llevar a cabo un ataque terrorista contra nuestras fuerzas en el corto plazo inmediato” y había liderado múltiples acciones armadas durante el conflicto. Además, indicaron que también se desempeñaba como paramédico dentro de los servicios médicos del grupo. El Ejército israelí afirmó que antes del ataque se adoptaron medidas para reducir el riesgo para civiles, como el uso de armamento de precisión y vigilancia aérea.

Las Fuerzas de Israel abatieron a un integrante de la organización terrorista Hamas

En un segundo informe, las FDI indicaron que fuerzas de la División 146, junto con la Fuerza Aérea, abatieron a cinco terroristas de Hezbollah, organización también financiada por Irán, que operaban cerca de sus tropas en el sur del Líbano. Asimismo, reportaron que el grupo lanzó varios drones explosivos en dos incidentes separados contra posiciones israelíes en esa zona. Según el Ejército, los artefactos impactaron en las cercanías de las fuerzas sin causar heridos.

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Las autoridades militares israelíes consideraron estos ataques como “violaciones adicionales” del acuerdo de alto el fuego vigente en la frontera norte. En ambos comunicados, las FDI reiteraron que sus fuerzas continuarán desplegadas y que seguirán actuando para neutralizar amenazas contra la población israelí y sus efectivos.

Flota interceptada

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel informó este jueves que fuerzas israelíes detuvieron a cerca de 175 activistas que viajaban a bordo de 20 barcos de una flotilla internacional de ayuda humanitaria destinada a la Franja de Gaza.

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“Aproximadamente 175 activistas de más de 20 barcos (...) se encaminan ahora pacíficamente a Israel”, indicó la cartera en un comunicado acompañado de un video que muestra a los activistas a bordo de un buque israelí.

Israel interceptó y neutralizó 22 barcos de la Flotilla Global Sumud en aguas internacionales cerca de Grecia cuando se dirigían a la Franja de Gaza. (AP/Joan Mateu Parra)

Israel mantiene el control de todos los puntos de acceso a la Franja de Gaza y es acusado por organizaciones internacionales de impedir el ingreso de bienes al territorio, lo que provocó escasez de suministros desde el inicio de la guerra en el enclave palestino en octubre de 2023.

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Por su parte, la Flotilla Global Sumud, compuesta por 58 embarcaciones que navegan rumbo a Gaza, reportó que fuerzas navales israelíes interceptaron, abordaron e inutilizaron varios barcos. Según los organizadores, durante la madrugada Israel interceptó a 22 barcos en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, luego de que el rastreador de la flotilla informara que las embarcaciones estaban siendo rodeadas por naves israelíes.