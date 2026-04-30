Ciudadanía estadounidense a través de la naturalización: cuáles son los pasos a seguir

El proceso de ciudadanía estadounidense por naturalización exige cumplir requisitos legales, entrevistas y la aprobación de un examen oficial avalado por USCIS (Al Diaz/Miami Herald/TNS)

Obtener la ciudadanía estadounidense a través de la naturalización es un objetivo para miles de personas cada año. Este proceso implica cumplir requisitos estrictos, avanzar por etapas definidas y superar pruebas específicas.

De acuerdo con la información oficial difundida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), comprender cada paso y las condiciones asociadas es esencial para quienes aspiran a convertirse en ciudadanos de Estados Unidos mediante este procedimiento.

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Requisitos de elegibilidad para la ciudadanía estadounidense

La naturalización está reservada para quienes cumplen ciertos criterios definidos por las autoridades de inmigración. Para ser considerado elegible, el solicitante debe:

Ser mayor de 18 años al momento de presentar la solicitud.

al momento de presentar la solicitud. Poseer residencia legal permanente en Estados Unidos durante al menos cinco años (tres años en algunos casos, como estar casado con un ciudadano estadounidense).

en Estados Unidos durante (tres años en algunos casos, como estar casado con un ciudadano estadounidense). Haber residido de manera continua en el país durante el periodo requerido.

Demostrar buen carácter moral .

. Tener conocimiento básico de la historia y el gobierno de Estados Unidos.

de Estados Unidos. Saber leer, escribir y hablar inglés en un nivel elemental, salvo excepciones específicas.

en un nivel elemental, salvo excepciones específicas. Estar dispuesto a prestar el Juramento de Lealtad a Estados Unidos.

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Estos criterios garantizan que el proceso seleccione personas con un vínculo comprobado con el país y su sistema de valores. La ciudadanía estadounidense adquirida por naturalización otorga derechos y responsabilidades comparables a los de ciudadanos por nacimiento.

Los aspirantes deben demostrar residencia legal permanente, buen carácter moral y conocimientos básicos de inglés, historia y gobierno de Estados Unidos (REUTERS/Tracy Barbutes)

Pasos formales del proceso de naturalización

El camino hacia la ciudadanía estadounidense comprende una secuencia de pasos que deben seguirse en orden, según lo establece el USCIS:

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Verificar si ya se es ciudadano estadounidense: algunas personas adquieren la ciudadanía al nacer o por sus padres, y no requieren naturalización. Comprobar elegibilidad: utilizar la herramienta de elegibilidad y revisar los requisitos detallados por USCIS. Preparar el Formulario N-400: reunir los documentos necesarios, completar el formulario y, si reside fuera del país, obtener dos fotografías tamaño pasaporte. Presentar el Formulario N-400 y pagar las tarifas: el trámite puede realizarse en línea, incluyendo el pago de las tarifas correspondientes. Asistir a la cita de datos biométricos: si es necesario, la persona recibirá notificación para acudir a la toma de huellas y otros datos. Completar la entrevista: el solicitante debe presentarse el día asignado para responder preguntas sobre su solicitud y presentar el examen de naturalización. Recibir la decisión de USCIS: el resultado puede ser aprobación, aplazamiento (por falta de documentos o si se falla el examen) o denegación. Notificación para prestar el Juramento de Lealtad: si se aprueba la solicitud, se informa la fecha y lugar de la ceremonia. Prestar el Juramento de Lealtad: es el acto formal que finaliza el proceso y otorga la ciudadanía. Entender los derechos y responsabilidades de ciudadano: el nuevo ciudadano recibe información sobre sus deberes y prerrogativas.

Obtención de la ciudadanía estadounidense por naturalización otorga derechos y deberes equiparables a los de los ciudadanos nacidos en Estados Unidos, según el USCIS (Foto AP/Wilfredo Lee)

Presentación del Formulario N-400 con tiempos de procesamiento

El formulario N-400 es el documento esencial para iniciar el proceso de naturalización. Este formulario puede completarse y enviarse en línea, lo que agiliza la gestión y el seguimiento del caso.

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Al presentar el N-400, el solicitante debe adjuntar toda la documentación requerida, que demuestre su elegibilidad, y pagar las tarifas correspondientes.

Tras la presentación, USCIS envía una notificación de recibo. Desde ese momento, el tiempo de espera para la resolución del trámite varía según la ubicación geográfica del solicitante. Los interesados pueden consultar el estado de su caso y los plazos estimados de procesamiento a través del portal oficial de USCIS, mediante un sistema de seguimiento en línea.

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Presentar el Formulario N-400, junto con la documentación y el pago de tarifas, es el paso formal necesario para iniciar la solicitud de ciudadanía estadounidense (Imagen Ilustrativa Infobae)

Examen de naturalización: partes y recursos de estudio

Uno de los requisitos fundamentales para obtener la ciudadanía estadounidense por naturalización es aprobar el examen durante la entrevista. Esta prueba se compone de dos partes principales:

Examen de inglés: Evalúa la capacidad del solicitante para leer, escribir y hablar en inglés a nivel básico.

Evalúa la capacidad del solicitante para leer, escribir y hablar en inglés a nivel básico. Examen de civismo: Mide el conocimiento sobre la historia, la constitución y el gobierno de Estados Unidos.

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Quienes presentaron el Formulario N-400 antes del 20 de octubre de 2025 deben rendir el examen correspondiente al año 2008, para el que existen materiales de estudio oficiales y recursos gratuitos. Para solicitudes presentadas a partir del 20 de octubre de 2025, se aplica el examen actualizado de 2025, con guías y materiales específicos para esa versión.

El resultado del examen es determinante en el proceso, ya que un fallo puede implicar la postergación o incluso el rechazo de la solicitud si no se superan los requisitos tras una segunda oportunidad.

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Excepciones y modificaciones a los requisitos de examen

Aunque la mayoría de los solicitantes deben cumplir con ambas partes del examen, existen circunstancias en las que pueden aplicarse excepciones.

Las personas que califican para determinadas excepciones o modificaciones, según los lineamientos de USCIS, pueden estar exentas de la prueba de inglés, de la de civismo, o de ambas.

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Entre los motivos de exención se incluyen cuestiones de edad, años de residencia y condiciones médicas documentadas. Cada caso se evalúa de manera individual y debe estar respaldado por la documentación pertinente. El objetivo es permitir que personas con limitaciones justificadas no queden excluidas del proceso de naturalización.

El examen de naturalización consta de una prueba de inglés y otra de civismo, que valida el conocimiento del solicitante sobre los valores y la historia del país (REUTERS/Tracy Barbutes)

Ceremonia y Juramento de Lealtad

La etapa final en el camino hacia la nacionalidad estadounidense es la ceremonia en la que se presta el Juramento de Lealtad.

Este acto público y formal otorga la ciudadanía de manera oficial. Durante la ceremonia, los nuevos ciudadanos entregan su Tarjeta de Residente Permanente y completan el procedimiento administrativo final.

La ceremonia y el Juramento de Lealtad constituyen el último requisito, tras el cual el solicitante recibe su Certificado de Naturalización como ciudadano estadounidense (REUTERS/Brendan McDermid)

El USCIS puede programar la ceremonia el mismo día de la entrevista o en una fecha posterior, notificando al solicitante con anticipación. Tras prestar el juramento, la persona recibe su Certificado de Naturalización, documento que acredita su nueva condición y le permite acceder a todos los derechos y deberes que implica ser ciudadano de Estados Unidos.