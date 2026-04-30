Estados Unidos

La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió la búsqueda de los tripulantes del buque Mariana

Tras un intenso operativo y sin encontrar señales de vida, las autoridades estadounidenses concluyeron la búsqueda de los cinco desaparecidos tras el naufragio cerca de las Islas Marianas del Norte

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Una embarcación gris y roja de la Guardia Costera de EE. UU. con un oficial armado a bordo navega en el agua, con palmeras y un edificio al fondo
La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió la búsqueda de los cinco tripulantes desaparecidos tras el naufragio del buque Mariana cerca de las Islas Marianas del Norte (AFP)

La Guardia Costera de Estados Unidos anunció la suspensión definitiva de la búsqueda de los cinco tripulantes desaparecidos del buque Mariana, que naufragó cerca de las Islas Marianas del Norte tras el paso del supertifón Sinlaku. Tras más de 100 horas de rastreo y sin hallazgos adicionales, las autoridades concluyeron que ya no existen posibilidades razonables de encontrar sobrevivientes.

La decisión se comunicó luego de un operativo que abarcó un área mayor al estado de California y que solo permitió recuperar uno de los cuerpos. El comandante Preston Hieb lamentó la medida y transmitió condolencias a las familias de los desaparecidos y a la comunidad de Saipán, según informó CBS News.

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Qué motivó la suspensión de la búsqueda

La Guardia Costera tomó la determinación después de agotar todos los recursos disponibles y no hallar nuevas señales de vida. Las condiciones climáticas extremas, los fuertes vientos y la dispersión de restos complicaron las operaciones desde el inicio.

El comandante Hieb explicó a CBS News: “Pese a los amplios esfuerzos, debemos suspender la búsqueda de los tripulantes del Mariana”.

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Vista aérea en blanco y negro de un buque de carga volcado en aguas oceánicas turbulentas, rodeado de espuma y olas agitadas
El operativo de rescate por el naufragio del Mariana abarcó más de 256.000 kilómetros cuadrados y solo permitió recuperar un cuerpo (Fotografía de la Guardia Costera de EE. UU., cortesía de la base aérea de Barbers Point)

El operativo involucró a equipos de rescate de Estados Unidos, Japón y Nueva Zelanda, que utilizaron aeronaves, buzos y drones submarinos para inspeccionar la zona. El despliegue alcanzó más de 256.000 kilómetros cuadrados, según datos de The Maritime Executive.

Cómo ocurrió el naufragio

El buque Mariana, de bandera estadounidense y 44 metros de eslora, perdió el motor de estribor el 15 de abril y pidió auxilio mientras navegaba por aguas próximas a las Islas Marianas del Norte. El supertifón Sinlaku, considerado el más intenso de 2026 por el Servicio Meteorológico Nacional, azotó la región con vientos que superaron los 240 km/h.

Al día siguiente de la alerta, la Guardia Costera perdió contacto con la embarcación. Dos días después, los rescatistas hallaron el buque volcado a unos 64 kilómetros al noreste de la isla Pagan. Cerca del sitio, encontraron una balsa salvavidas parcialmente hundida, pero no hubo rastros de los desaparecidos, según The Inquirer y WTOP.

Quiénes participaron en el operativo

La búsqueda incluyó la participación conjunta de la Guardia Costera de Estados Unidos, la Fuerza Aérea, y equipos de rescate de Japón y Nueva Zelanda. Los rescatistas recurrieron a tecnología avanzada como drones submarinos y cámaras para inspeccionar el interior del barco volcado y la superficie del mar.

El comando de la Guardia Costera mantuvo contacto permanente con los familiares y la comunidad local, ofreciendo apoyo y actualizaciones sobre el avance y el desenlace del operativo.

Palmera y árboles verdes doblados por fuertes vientos. Edificios con tejados claros bajo un cielo gris nublado. Escena de tormenta tropical
Los equipos de rescate de Estados Unidos, Japón y Nueva Zelanda participaron en la búsqueda con drones, aeronaves y tecnología submarina avanzada (Captura de video)

Solo uno de los seis tripulantes fue recuperado sin vida. El resto permanece desaparecido. Los equipos de rescate hallaron restos del buque y una balsa, pero no encontraron indicios de supervivientes.

El comandante Hieb subrayó la magnitud de los esfuerzos y lamentó no haber podido ofrecer otro desenlace. Las autoridades remarcaron que la decisión de suspender la búsqueda se tomó después de analizar el tiempo transcurrido, el área revisada y las condiciones extremas del entorno.

Contexto del supertifón Sinlaku

El supertifón Sinlaku se formó en el Pacífico occidental y afectó gravemente las Islas Marianas del Norte en abril de 2026. El ciclón registró vientos sostenidos de hasta 241 km/h, lo que generó daños materiales, anegamientos y complicaciones para la navegación marítima, según el Servicio Meteorológico Nacional y CBS News.

Imagen satelital en blanco y negro muestra un supertifón con un ojo bien definido y nubes en espiral; contornos de tierra aparecen en el lado izquierdo
Las condiciones climáticas extremas y la dispersión de restos complicaron las operaciones de búsqueda y rescate del buque siniestrado (NOAA)

Las condiciones extremas del tifón no solo provocaron el naufragio del buque Mariana, sino que también dificultaron el acceso de los equipos de rescate y aumentaron los riesgos de la operación.

Las familias de los desaparecidos recibieron la noticia con tristeza y agradecieron la labor de los rescatistas. La comunidad de Saipán y la región lamentaron la pérdida y reconocieron la entrega de las autoridades y equipos internacionales.

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