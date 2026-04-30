Estados Unidos

Las estaciones de servicio del sur de Florida reportan escasez de combustible

La región atraviesa una interrupción parcial en el suministro de combustibles y un aumento en los costos que influye en la movilidad diaria y repercute en la economía tanto familiar como comercial

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Una gasolinera Nardo con un surtidor de combustible cubierto con plástico y un cartel de "OUT OF ORDER". Varios coches y personas están en la estación.
Las estaciones de servicio del sur de Florida enfrentan desabastecimiento de gasolina y precios récord, según la AAA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sur de Florida atraviesa una situación inédita en materia de combustibles, con escasez en gasolineras y precios que han alcanzado niveles sin precedentes en los últimos cuatro años. Según la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA), los valores de la gasolina se ubicaron en su punto más alto desde marzo de 2022, generando preocupación tanto entre los automovilistas como en los comercios locales.

El miércoles, el precio promedio nacional de la gasolina se situó en 4,22 USD por galón, mientras que en Florida llegó a 4,15 USD por galón, superando el récord anterior de 4,17 USD por galón registrado el 9 de abril de 2026. Esta escalada ha provocado que muchas estaciones de servicio del sur de Florida experimenten interrupciones en el suministro, afectando la rutina de miles de residentes que dependen a diario de sus vehículos para trabajar y desplazarse.

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Los conductores del sur de Florida sienten con fuerza el impacto económico de este aumento. Joyce, residente de Fort Lauderdale, expresó su frustración: “No podemos pagar los precios actuales”, mientras que Darvin Somarriba relató la dificultad de costear el llenado del tanque, que puede llegar a los 60 o 70 dólares. “Trabajamos para pagar la gasolina, para ir a trabajar, y luego no nos sobra dinero para gastar tanto en gasolina porque es una barbaridad”, lamentó Somarriba.

Para muchos, este incremento no solo representa un golpe al bolsillo, sino que condiciona otras decisiones económicas y limita la movilidad. Las declaraciones recabadas entre los habitantes de la región muestran una preocupación extendida, ya que el gasto en combustible se ha convertido en un factor determinante de la economía familiar y personal.

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Perspectiva de los comercios locales ante el aumento de precios

Vista de un surtidor de gasolina cubierto con plástico transparente en una estación de servicio de Estados Unidos, con otros surtidores y una tienda 7-Eleven en el fondo.
Los comercios locales temen una disminución del consumo y posibles cierres por el constante aumento de los precios del combustible (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector comercial también observa con inquietud la situación. Rashed Chowdhury, gerente de un 7-Eleven en Las Olas, dejó clara su preocupación por la viabilidad de los negocios: “Si esto sigue ocurriendo así, no podremos seguir trabajando”. El aumento sostenido de los precios de la gasolina impacta en los costes operativos y en la capacidad de los comercios para mantenerse abiertos, especialmente aquellos que dependen del flujo constante de clientes y del transporte para abastecerse.

La perspectiva de los comerciantes locales refleja el temor a una disminución del consumo y a posibles cierres si las condiciones no mejoran. La interdependencia entre el precio de los combustibles y la actividad comercial se hace especialmente evidente en regiones como el sur de Florida, donde el automóvil es el principal medio de transporte.

Explicación de la AAA sobre las causas del aumento del precio de la gasolina

Mark Jenkins, portavoz de la AAA, explicó que la subida de los precios de la gasolina responde principalmente al comportamiento del mercado internacional del petróleo. En su análisis, el repunte se debe a que el precio del petróleo crudo volvió a superar los 100 dólares por barril, lo que repercutió directamente en el costo de los combustibles. Jenkins detalló que el alza registrada en los precios del petróleo y en los futuros de la gasolina durante la semana anterior hizo que este incremento no fuera sorpresivo.

El portavoz agregó que la atención de los mercados está centrada en el estrecho de Ormuz y cómo el conflicto en esa zona afecta el tráfico marítimo, un factor clave para el suministro global de crudo. Esta situación internacional ha creado un entorno de incertidumbre que se refleja en los precios locales del combustible.

Situación real de abastecimiento en estaciones de servicio del sur de Florida

Vista frontal de un surtidor de gasolina con los colores blanco, negro y rojo, totalmente envuelto en plástico transparente en una estación de servicio.
La mayoría de las estaciones en el sur de Florida sigue operando normalmente, aunque pueden presentarse desabastecimientos temporales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque se han reportado casos de falta de combustible en ciertas estaciones, la AAA aclaró que no existe una escasez generalizada en la región. Por ejemplo, la estación RaceTrac de la carretera estatal 84 en Fort Lauderdale no disponía de algunos tipos de gasolina, pero según la explicación de Jenkins, esto responde a estrategias de compra de los distribuidores, que en ocasiones prefieren esperar más de lo habitual para adquirir suministros. Esta práctica puede generar desabastecimiento temporal en algunos puntos, pero no constituye una crisis extendida.

La aclaración busca llevar tranquilidad a los conductores, indicando que la mayoría de las estaciones sigue operando con normalidad y que las interrupciones suelen ser localizadas y breves.

Variación de precios de la gasolina según la zona

El precio de la gasolina en el sur de Florida no es homogéneo y varía considerablemente según la ubicación. Algunos ejemplos ilustran esta disparidad: una gasolinera en North State Road 7 en Davie ofrecía el galón a 4,02 USD para pagos en efectivo, mientras que en Griffin Road, Dania Beach, el precio ascendía a 4,19 USD por galón. Estas diferencias obligan a los conductores a estar atentos a las ofertas y a planificar dónde repostar para minimizar el impacto en sus finanzas.

Recomendaciones para ahorrar en combustible según la AAA

Para mitigar los efectos del aumento, la AAA recomienda a los conductores comparar precios entre diferentes estaciones, aprovechar programas de fidelización y adoptar hábitos de conducción eficiente. Jenkins advirtió que las prácticas agresivas al volante incrementan el consumo de gasolina, por lo que aconseja manejar con prudencia para optimizar cada litro y reducir gastos innecesarios.

Entre las sugerencias también figura buscar estaciones con mejores ofertas y realizar un mantenimiento adecuado del vehículo. Estas medidas pueden marcar una diferencia significativa para quienes, como tantos en el sur de Florida, ven cómo el costo del combustible afecta su vida cotidiana.

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