Estados Unidos

Lobos en Isle Royale: récord histórico de depredadores lleva a la caída más abrupta de alces en 70 años

La más reciente investigación desarrollada en la isla más aislada del lago Superior mostró que el regreso de los grandes carnívoros transformó por completo la relación entre especies y frenó la reproducción de su principal presa

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Vista aérea de varias islas largas y estrechas cubiertas de árboles verdes densos, separadas por canales de agua azul y verde turquesa, con un horizonte distante
Ubicada en el Lago Superior, la isla es uno de los espacios silvestres más remotos de Estados Unidos (National Park Service)

Un reciente estudio liderado por científicos de la universidad líder en estudios de fauna salvaje de Estados Unidos, Michigan Tech University, reveló que la población de lobos en Isle Royale National Park, una remota isla en el lago Superior ubicada entre Grand Marais (Minnesota) y Thunder Bay (Canadá), alcanzó en 2026 la cifra de 37 lobos.

Se trata del mayor registro de las últimas cinco décadas y representa un drástico contraste con la disminución de la población de alces, principal fuente de alimento de los lobos.

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El censo más reciente confirma la presencia de 524 individuos, lo que representa una reducción del 75% respecto al máximo de 2.000 contabilizado en 2019, según reporta AP News. Es la primera vez en casi 70 años que se observa una caída de tal magnitud, sin antecedentes similares en el registro histórico.

Cadáver de alce en avanzado estado de descomposición en un bosque. Se aprecian huesos, como la mandíbula, y piel desprendida sobre la tierra y vegetación baja
La población de alces constituye el recurso fundamental para la supervivencia de los lobos en el entorno insular (Michigan Technological University)

Isle Royale National Park, un parque nacional de 54.200 hectáreas (134,000 acres), es considerado por la comunidad científica un laboratorio natural donde el impacto humano es mínimo, permitiendo estudiar en condiciones controladas la interacción entre depredadores y presas.

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Desde 1958, los equipos de investigación realizan censos invernales de lobos y alces, aunque en años recientes estos trabajos sufrieron interrupciones debido a la pandemia de 2021 y, más recientemente, a la insuficiencia del hielo imprescindible para los aterrizajes de aeronaves en el lago Superior.

Dos personas con mochilas caminan por un sendero de tierra. Hay pasto seco, arbustos verdes y un denso bosque de coníferas al fondo bajo un cielo nublado
El parque fue designado Reserva de la Biosfera y es conocido por su aislamiento y biodiversidad (Pure Michigan)

La falta de hielo suficiente se relaciona con el aumento de temperaturas invernales en la región, lo cual obstaculiza la llegada de los equipos científicos y refleja el cambio climático que afecta al parque.

El parque nacional carece de pista de aterrizaje fija; por ello, los investigadores dependen de aviones que utilizan la congelación del lago Superior para aterrizar en invierno.

Durante la temporada de censo de 2024, el hielo no cumplió con los requisitos mínimos de seguridad y el Servicio Nacional de Parques ordenó la evacuación, obligando a abortar las tareas de monitoreo. El año anterior, la campaña también fue suspendida por razones médicas vinculadas al piloto de la misión.

Dos guardaparques con chalecos salvavidas naranjas cargan una jaula metálica desde un muelle hacia un vehículo John Deere Gator. Un hidroavión naranja está a la izquierda
El acceso al área protegida se realiza principalmente por vía marítima o mediante hidroaviones, dado que no existe una pista de aterrizaje permanente (AP)

Hallazgos clave del último censo y el impacto en la dinámica depredador-presa

Entre el 22 de enero y el 3 de marzo de este año, el equipo de Michigan Tech logró concretar el censo completo, detectando presencia de lobos en casi todos los vuelos efectuados. Antes de la evacuación, la cifra provisional de lobos observados ascendía a 30 ejemplares en 2024.

El marcado descenso de la población de alces se intensificó en paralelo con el resurgimiento de los lobos. Según los científicos citados por AP News, los lobos mataron casi una cuarta parte de los alces durante el último año.

Un hecho sin precedentes es la ausencia total de crías de alce en el conteo invernal de 2026, primera vez en más de seis décadas que ocurre un fenómeno similar.

Un gran alce con pelaje oscuro y cuernos marrones ramificados se alimenta de la vegetación verde en un denso bosque con varios árboles
Estos grandes herbívoros experimentaron variaciones demográficas ligadas a las condiciones ambientales y la presión de los depredadores (Pure Michigan)

Sarah Hoy, investigadora de Michigan Tech especializada en relaciones depredador-presa y responsable del estudio, explicó las condiciones extremas que soportó el equipo durante el conteo.

El equipo experimentó sensaciones térmicas de hasta menos 45,5 °C (-49,9 °F), lo que dificultó mantener la temperatura corporal incluso con estufas de leña en las cabañas. A pesar de las adversidades, las condiciones meteorológicas ofrecieron cielos despejados, permitiendo momentos poco frecuentes de observación directa, como la ocasión en que un grupo de lobos descansaba juntos sobre el hielo el 14 de febrero.

Hoy añadió que observar a los lobos interactuar, presenciar conductas de cortejo y ver cómo colaboran para cazar un alce, representa una oportunidad de estudio invaluable.

Un lobo gris con un collar de identificación verde claro camina por un campo de hierba con un alce parado entre árboles al fondo
La relación depredador-presa fue objeto de estudios científicos que analizan las dinámicas de población y el impacto en el ecosistema (National Park Service)

El equilibrio ecológico ante el ascenso del lobo y la reducción del alce

El repunte de la población de lobos en Isle Royale National Park constituye la mayor recuperación del depredador desde finales de los años setenta.

Este proceso ocurre después de un periodo crítico de consanguinidad que había reducido drásticamente la viabilidad de las camadas, poniendo al lobo al borde de la extinción local.

La caída súbita de los alces refleja el impacto directo de la presión depredadora. Según el informe difundido por AP News, en los últimos 12 meses, los lobos mataron casi una cuarta parte de los alces, modificando de manera sustancial el balance entre especies.

Varios lobos de pelaje gris y marrón caminan por un camino cubierto de hojas secas en un bosque, con un tronco caído a la izquierda y más árboles al fondo
La presencia de lobos en la isla es clave para regular la cantidad de alces y mantener la diversidad del hábitat (National Park Service)

Un hallazgo relevante del estudio es que desde la década de 1950 los investigadores jamás habían presenciado un invierno con ausencia total de crías de alce en la isla.

La disminución de nacimientos sugiere una transformación profunda en la estructura de la población del cervido en la reserva.

El equipo científico prepara la próxima etapa de monitoreo durante el verano de 2026, con el objetivo de identificar las estrategias de adaptación de ambas especies en el parque nacional más occidental del lago Superior.

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