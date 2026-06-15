La Unión Europea abrió el primer bloque de negociación de adhesión con Ucrania y Moldavia

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, reaccionan durante una rueda de prensa con motivo del cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 24 de febrero de 2026. REUTERS/Valentyn Ogirenko/Foto de archivo

La Unión Europea abrió este lunes el primer bloque de negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia, en lo que la eurocomisaria de Ampliación, Marta Kos, calificó como “el mayor paso hacia la adhesión de Ucrania desde diciembre de 2023”. La apertura tuvo lugar en una Conferencia Intergubernamental celebrada en Luxemburgo y pone fin a años de bloqueo húngaro bajo el entonces primer ministro Viktor Orbán.

El viceprimer ministro ucraniano para la Integración Europea y Euroatlántica, Taras Kachka, describió el momento con una imagen contundente: “Bruselas y Kiev han cruzado el Rubicón”. Presente en la ceremonia, Kachka afirmó que “hoy ha ocurrido este milagro cristiano: el clúster está abierto”.

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El llamado clúster de Fundamentos —el primero en abrirse y el último en cerrarse— agrupa cinco capítulos técnicos: poder judicial y derechos fundamentales; justicia, libertad y seguridad; contratación pública; estadísticas; y control financiero. Este bloque actúa como eje central de todo el proceso, dado que condiciona la apertura y el cierre del resto de los 35 capítulos de adaptación a la legislación europea.

Los Estados miembros trasladaron a Kiev su lista de reformas pendientes en paralelo a la apertura. Según Kos, estas incluyen una judicatura independiente, una contratación pública transparente y salvaguardias más sólidas contra la corrupción y el crimen organizado.

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El contexto no es menor: el mes anterior a la apertura, dos agencias nacionales ucranianas anticorrupción señalaron al exjefe de gabinete del presidente Volodimir Zelensky como sospechoso en una investigación por corrupción, aunque precisaron que el mandatario no estaba bajo sospecha en el caso.

Volodimir Zelensky. REUTERS/Ints Kalnins

El proceso había permanecido paralizado durante años por el veto de Hungría, cuyo entonces primer ministro Orbán explotó de forma sistemática la regla de unanimidad que rige la apertura y el cierre de cada capítulo de negociación. Budapest levantó ese veto a principios de junio, tras la derrota electoral de Orbán en abril y la llegada al poder de su sucesor, Peter Magyar.

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El desbloqueo se produjo después de que Kiev aprobara una reforma legislativa que amplía los derechos de la minoría húngara en Ucrania, según se informó. Kos ironizó sobre la diferencia con la cumbre de diciembre de 2023, cuando Orbán abandonó la sala para no bloquear formalmente la decisión del Consejo Europeo: “Esta vez nadie ha tenido que salir a por un café”.

La jornada incluyó también la apertura del primer clúster con Moldavia, que comparte con Ucrania calendario y estructura negociadora desde que ambos países obtuvieron el estatus de candidato en junio de 2022 y arrancaron formalmente las negociaciones en junio de 2024. Kos denominó la jornada “megalunes para el proceso de ampliación europea”, en alusión también al cierre de dos capítulos por Montenegro.

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La apertura se produce en medio de un debate entre los socios europeos sobre el ritmo de incorporación de Ucrania. El canciller alemán Friedrich Merz instó el mes anterior a los miembros del bloque a considerar una “membresía asociada” para Kiev, con el objetivo de dar nuevo impulso a las conversaciones de paz tras más de cuatro años de guerra con Rusia. Francia y los Países Bajos han sugerido fórmulas alternativas que acelerarían la incorporación sin otorgar los derechos de la membresía plena.

La Unión Europea abrió este lunes el primer bloque de negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia. REUTERS/Gleb Garanich

Funcionarios de la UE y países candidatos rechazaron esas vías, insistiendo en que el proceso debe basarse en méritos y conducir únicamente a la membresía plena. La ministra de Relaciones Exteriores de Finlandia, Elina Valtonen, afirmó ante la prensa en Luxemburgo que completar el proceso de reformas es vital y que la membresía no consiste en asegurarse una “tarjeta de club de la UE”: lo que los ucranianos “realmente buscan es libertad, democracia y una economía de mercado transparente sin ninguna corrupción”.

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La ministra de Relaciones Exteriores de Suecia, Maria Malmer Stenergard, advirtió sobre el riesgo de repetir la experiencia húngara: “Tenemos que asegurarnos de que esto no vuelva a ocurrir”. Ucrania considera la membresía en la UE como una “garantía de seguridad” para un futuro estable una vez que concluya la guerra.

La primera ministra ucraniana, Yulia Sviridenko, celebró la apertura en un mensaje publicado en X tras conversar con Kos, y calificó la jornada de “histórica” para su país. Sviridenko señaló que Ucrania aspira a que los cinco clústeres pendientes comiencen a evaluarse “a mediados de julio”, calendario que coincide con el avanzado por la propia comisaria de Ampliación.

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(Con información de EFE y Europa Press)