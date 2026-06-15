Estados Unidos

Trump confirmó que el acuerdo con Irán ya está firmado y adelantó que el texto se conocerá “muy pronto”

El entendimiento entre Washington y Teherán será formalizado en Ginebra, según confirmó el presidente de Suiza, Guy Parmelin, quien señaló que aún resta definir el cronograma exacto de la ceremonia

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Trump confirmó que el acuerdo con Irán ya está firmado y adelantó que el texto se conocerá “muy pronto” (REUTERS)
Trump confirmó que el acuerdo con Irán ya está firmado y adelantó que el texto se conocerá “muy pronto” (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que Washington y Teherán ya firmaron el memorando de entendimiento para poner fin a la guerra en el Golfo y reabrir el Estrecho de Ormuz, bloqueado durante tres meses.

El mandatario republicano realizó la declaración al llegar a Évian, Francia, donde participa de la cumbre del G7, y adelantó que una ceremonia oficial se celebrará el viernes en Ginebra.

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El acuerdo ya está firmado y el estrecho ya está parcialmente abierto”, declaró Trump ante la prensa. El bloqueo de la vía marítima, en vigor desde febrero, interrumpió las exportaciones de petróleo y gas del Golfo Pérsico y generó disrupciones en los mercados energéticos globales.

Consultado sobre cuándo se publicará el texto del memorando, Trump respondió: "Probablemente bastante pronto. Diría que después del viernes… creo que en un futuro muy cercano“.

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Por su parte, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, reclamó la publicación íntegra del texto y un informe formal al Congreso.

"El pueblo estadounidense merece detalles y total transparencia: ¿qué contiene exactamente este ‘entendimiento’?“, escribió en un comunicado. Schumer también preguntó si los militares desplegados continuarán en zona de riesgo y cuestionó los resultados del conflicto: ”¿Qué ganamos realmente con esta guerra de Trump?“.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre del G7 en Évian-les-Bains, Francia (REUTERS)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre del G7 en Évian-les-Bains, Francia (REUTERS)

Aunque el texto permanece sin publicar, fuentes de ambas delegaciones describieron los ejes centrales del entendimiento. El acuerdo contempla la reapertura del Estrecho de Ormuz y la extensión del cese del fuego por un período de 60 días, durante el cual las partes negociarán los asuntos pendientes, entre ellos el futuro del programa nuclear iraní.

Funcionarios estadounidenses precisaron que los beneficios económicos previstos para Irán en el marco del acuerdo estarán condicionados a que Teherán garantice que no desarrollará armamento nuclear. Esa exigencia fue presentada como requisito innegociable para sostener el entendimiento durante la fase de negociación.

Horas después del anuncio, Israel —que combatió junto a Estados Unidos desde febrero y no participó de las conversaciones que condujeron al acuerdo— atacó con un dron a un vehículo en el sur del Líbano, donde opera contra Hezbollah, el movimiento aliado de Irán. Teherán sostuvo que el memorando exige el cese total de hostilidades en ese frente. Israel respondió que mantiene el derecho a actuar militarmente.

En los mercados, el precio del petróleo cayó ante la perspectiva de normalización del suministro desde el Golfo, mientras las bolsas subieron y varios índices cerraron en máximos.

Suiza pidió “paciencia”

El presidente de Suiza, Guy Parmelin, confirmó desde el aeropuerto de Ginebra que la ceremonia formal se realizará en esa ciudad, pero pidió cautela respecto del cronograma.

Presidente suizo pide paciencia y dice que la firma EEUU-Irán será "el fin de semana" (EFE)
Presidente suizo pide paciencia y dice que la firma EEUU-Irán será "el fin de semana" (EFE)

"Es más prudente hablar de este fin de semana" que del viernes, afirmó, al señalar que aún no estaba definido qué delegaciones concurrirán ni en qué nivel de representación.

"Hay que tener paciencia para conocer los detalles. Se hará en Ginebra porque esta es la voluntad de las partes y del facilitador Pakistán“, explicó Parmelin en una conferencia de prensa. El mandatario recibió durante la jornada a los líderes del G7 que aterrizaron en Ginebra antes de trasladarse a Évian, a menos de 60 kilómetros de distancia.

Parmelin destacó que Suiza, Pakistán y Qatar trabajaron para acercar a las partes y encaminar una salida negociada al conflicto. Subrayó que la elección de Ginebra respondió, en parte, al rol que Suiza ejerce como "potencia protectora" en la relación entre Washington y Teherán desde 1980, función que le permite operar como canal diplomático entre dos países sin vínculos formales.

"Tenemos contacto con Irán. Nuestro asesor de seguridad nacional está en contacto con todas las partes“, confirmó Parmelin. Agregó que el domingo ambas partes formalizaron de manera digital el compromiso de detener las hostilidades, lo que convierte a la ceremonia del fin de semana en un acto de ratificación pública.

El presidente suizo también recordó que el 26 de febrero, dos días antes del inicio de los ataques, delegaciones de ambos países se reunieron en Ginebra en negociaciones indirectas que no lograron evitar el conflicto, aunque Irán y Qatar habían señalado en ese momento que se alcanzaron "progresos significativos“.

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