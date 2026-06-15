Cultura

Hannah Grace celebra las 5 millones de copias vendidas y anuncia que Icebreaker se convierte en serie

La autora de la trilogía Maple Hills compartió el acuerdo en redes sociales tras la confirmación oficial de Netflix, que encargó la adaptación con Alex Cooper como productora ejecutiva

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Una mujer joven con suéter beige se sienta en un sofá gris, sonriendo y mirando la televisión, con el libro "Romper el hielo" sobre el apoyabrazos.
Netflix apuesta en Icebreaker por un romance contemporáneo marcado por la rivalidad, la atracción y la búsqueda del oro olímpico -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Netflix apuesta por el romance deportivo universitario con la adaptación televisiva de Icebreaker, la novela de Hannah Grace que acumula 5 millones de copias vendidas en todo el mundo y 70 semanas consecutivas en la lista de más vendidos del New York Times.

La noticia fue confirmada este lunes por la propia autora en sus redes sociales y anunciada oficialmente por Jinny Howe, directora de series de ficción de Netflix para Estados Unidos y Canadá, durante el BANFF World Media Festival.

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La plataforma encargó la serie con Amanda Lasher como showrunner y guionista principal, acompañada por Jade Bartlett en las mismas funciones. La producción ejecutiva recae en Alex Cooper, Matt Kaplan y Mina Lefevre a través de Unwell Productions, el sello detrás de proyectos como Love Overboard y el especial del 20.º aniversario de Hannah Montana. Lasher y Bartlett también figuran como productoras ejecutivas.

Icebreaker llegará a Netflix como una serie juvenil basada en la novela viral de Hannah Grace
Icebreaker llegará a Netflix como una serie juvenil basada en la novela viral de Hannah Grace

La trama sigue a Anastasia Allen, una patinadora artística recién llegada con miras al oro olímpico, y a Nate Hawkins, un jugador de hockey del campus con la vista puesta en la NHL.

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Un accidente obliga a sus equipos a compartir la misma pista, y lo que empieza como rivalidad deportiva deriva en una atracción que pone a prueba la disciplina de ambos. La historia transcurre en la ficticia Universidad de California en Maple Hills, escenario de los tres títulos de la serie literaria.

Grace confirmó el acuerdo en sus redes sociales con un mensaje en el que reconoció haber guardado el secreto durante meses. “Gracias a todos los que han hablado de mi pequeña familia de Maple Hills durante casi cuatro años. Ustedes hicieron esto”, escribió la autora, quien está representada por Park, Fine & Brower Literary Management, la agencia que negoció el contrato.

Ilustración en acuarela de una pareja abrazándose con el Arco Gateway de St. Louis de fondo. Se ven elementos de béisbol, hockey, fútbol americano y automovilismo.
La novela Icebreaker se convirtió en un fenómeno editorial tras pasar 70 semanas en la lista del New York Times y vender más de 5 millones de ejemplares - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lasher llega al proyecto con una extensa trayectoria en el drama juvenil y romántico: comenzó su carrera en Gossip Girl, donde llegó a ser coproductora ejecutiva, y luego ejerció como showrunner en The Bold Type y Sweet/Vicious, además de trabajar en Togetherness y Riverdale. Bartlett, por su parte, debutó como directora y guionista con Miller’s Girl en el Festival de Cine de Palm Springs en 2024, y tiene créditos en Road House (2025) y Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

“Netflix tiene una larga historia de convertir novelas románticas muy queridas en grandes éxitos globales”, dijo Howe, según recogió Variety. “Icebreaker ha encendido una base de seguidores apasionados y ha contribuido a redefinir el panorama del romance contemporáneo”, añadió la ejecutiva.

Lasher, por su parte, señaló que es seguidora del género desde la adolescencia y que trabajar en la adaptación junto a Bartlett y los equipos de Unwell y Netflix ha sido una experiencia gratificante. Bartlett destacó la humanidad de los personajes: “Por encima de todo, son personas buenas y profundamente compasivas... y no podemos tener suficiente de ellas”, declaró a Variety.

Netflix reforzó su estrategia de adaptaciones literarias con el espacio Watch Your Favorite Books, donde Icebreaker se suma al catálogo joven-adulto

Icebreaker es el primer título de la trilogía Maple Hills y fue publicado originalmente en 2022, con distribución masiva a partir de 2023. La novela se convirtió en un fenómeno viral en BookTok y fue traducida a 24 idiomas para su distribución en 34 países. El auge del romance de hockey en pantalla acompaña su llegada: Heated Rivalry, sobre dos jugadores profesionales en una relación secreta, se convirtió en un fenómeno a finales de 2025, y Amazon estrenó recientemente Off Campus, serie basada en otra saga de romance universitario con hockey.

El anuncio llega semanas después de que Netflix inaugurara, el 2 de junio de 2026, el espacio “Watch Your Favorite Books”, una sección dedicada a agrupar películas y series basadas en libros según el perfil lector de cada usuario. Durante 2025, las adaptaciones literarias acumularon más de 9.000 millones de visualizaciones en la plataforma y representaron cerca del 20% del tiempo de consumo total. Entre los títulos que integran ese espacio figuran las temporadas de Bridgerton —adaptación de las novelas de Julia Quinn—, Criaturas luminosas (Remarkably Bright Creatures), People We Meet on Vacation y Bird Box.

Por ahora no hay información sobre reparto ni fecha de estreno.

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