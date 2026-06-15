¿El error más grande de Bill Gates? Así fue como Microsoft dejó ir a Android

Microsoft dejó pasar la compra de Android antes de que Google adquiriera Android Inc. en 2005 por 50 millones de dólares. (Reuters)

A comienzos del siglo XXI, un episodio marcó para siempre el rumbo de la industria tecnológica: Bill Gates y Microsoft dejaron pasar la oportunidad de adquirir Android, una decisión que, según los propios protagonistas, alteró el equilibrio de poder en el sector y tuvo consecuencias económicas muy grandes.

Parte de la decisión que tomó en ese momento la emrpesa y su CEO se dio por la confianza que había en su propio sistema operativo para celulares, Windows Phone, que posteriormente terminó siendo cancelado por su poco éxito.

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Por qué Microsoft tuvo la oportunidad de comprar Android

En los primeros años de la década de 2000, Android Inc. buscaba financiación en Silicon Valley para desarrollar su software móvil. Antes de que Google la comprara en 2005 por apenas 50 millones de dólares, la propuesta había pasado varios meses por las oficinas de Microsoft.

La evaluación interna concluyó que el proyecto no tenía el potencial necesario para revolucionar el mercado móvil. En ese entonces, la empresa apostaba a que su propio sistema, Windows Phone, sería suficiente para liderar la nueva era digital.

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La confianza de Microsoft en Windows Phone influyó en la decisión de no comprar Android y ese sistema operativo luego fue cancelado. (Foto: Twitter@pisapapeles_net)

Esta decisión, motivada por una confianza excesiva en la supremacía de Windows, llevó a Microsoft a dejar escapar una plataforma que hoy domina cerca del 70% del mercado mundial de sistemas operativos móviles, con más de 3.900 millones de dispositivos activos. La jugada, vista en retrospectiva, puso en manos de Google una ventaja estratégica que transformó el ecosistema digital global.

Cuál fue el costo económico y la autocrítica de Bill Gates

Bill Gates reconoció públicamente este episodio como el mayor error de su carrera empresarial. En una entrevista con Julia Hartz, directora ejecutiva de Eventbrite, Gates admitió: “la mala gestión en la que me involucré y que provocó que Microsoft no fuera lo que es Android en la actualidad”.

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Durante su intervención en un evento de Village Global, Gates fue aún más específico y estimó que el error le costó a Microsoft más de 400.000 millones de dólares. Según sus palabras, solo había lugar en el mundo para una plataforma dominante ajena a Apple, y no supo anticipar que esa plataforma sería Android.

Bill Gates definió la pérdida de Android como el mayor error de su carrera y calculó un costo superior a 400.000 millones de dólares para Microsoft. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

La confesión de Gates no solo remite a una mala decisión puntual, sino a la incapacidad de Microsoft para transformarse en una empresa enfocada en internet y dispositivos móviles antes de la irrupción del iPhone.

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La dirección ejecutiva de la compañía ya no estaba a su cargo en ese momento, sino bajo el mando de Steve Ballmer, quien también minimizó la importancia de los primeros smartphones y llegó a burlarse públicamente del iPhone.

Así fue el efecto dominó en la industria tecnológica

La consecuencia directa de aquella decisión fue la consolidación de Android como el sistema operativo dominante en Asia, América Latina y África, y el desarrollo del mayor ecosistema de fabricantes y desarrolladores del planeta.

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La estrategia de Google, que optó por regalar Android a los fabricantes en vez de cobrar licencias, permitió captar usuarios y conectar cada dispositivo a su red de servicios, multiplicando el alcance de la empresa y su valor económico. Las búsquedas, la publicidad y los datos de uso generados por Android pasaron a ser el verdadero motor de ingresos para Google.

Google consolidó Android con una estrategia de licencias gratuitas para fabricantes y convirtió las búsquedas, la publicidad y los datos en su motor de ingresos. (Google)

Mientras tanto, Microsoft intentó recuperar terreno con Windows Phone, pero no logró atraer a suficientes desarrolladores ni usuarios. La escasez de aplicaciones y el retraso en el mercado dificultaron cualquier intento de remontada. En los mercados digitales, la disponibilidad y calidad de las aplicaciones suelen definir el éxito o el fracaso de una plataforma.

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La autocrítica de Gates generó también una respuesta de uno de los creadores de Android, quien recordó que el objetivo original del sistema operativo era evitar que una sola empresa ejerciera sobre los móviles el control que Microsoft tenía sobre las computadoras.