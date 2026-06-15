Rainn Wilson dice que ‘The Office’ no podría hacerse hoy: “Sería difícil ser tan políticamente incorrecto”

Rainn Wilson afirmó que "The Office" sería imposible de filmar en 2026 por el clima cultural y por su humor políticamente incorrecto (NBC)

Rainn Wilson asegura que The Office sería imposible de filmar en el clima cultural de 2026 por su contenido políticamente incorrecto, y reconoce que el humor de la serie llegó a rozar lo ofensivo en varios episodios.

El actor, conocido por su papel de Dwight Schrute en las nueve temporadas del programa, hizo estas declaraciones a Fox News Digital.

“Creo que no se podría hacer The Office hoy. Sería demasiado difícil ser tan políticamente incorrecto como era la serie. Y lo extraño un poco", afirmó Wilson al medio estadounidense.

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La comedia de la cadena NBC se emitió entre 2005 y 2013, con un total de 201 episodios, y giró en torno a las dinámicas de una oficina de papel en Scranton, Pensilvania.

Sus personajes principales, Dwight Schrute y Michael Scott —interpretado por Steve Carell—, eran retratados deliberadamente como figuras sin ningún tipo de autoconsciencia social.

El actor de Dwight Schrute sostuvo que varios episodios de la serie rozaron lo ofensivo y que hoy no pasarían sin cuestionamientos (NBC Universal)

“Exprimimos eso para conseguir muchas cosas geniales y realmente inapropiadas“, recordó Rainn Wilson en declaraciones a Fox News Digital. “Pero incluso con el hecho de que ese personaje fuera pintado simplemente como un idiota, no creo que hoy se pudiera salir impune”.

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El intérprete ya había abordado esta cuestión meses atrás en el pódcast The Last Laugh, en septiembre de 2025, donde fue aún más directo al describir algunos momentos de la serie.

Puso como ejemplo el episodio navideño de Benihana, en el que Michael y Andy dibujan con un marcador sobre una de las mujeres asiáticas que llevan a la fiesta de la oficina.

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“Es de una crudeza que te deja sin palabras”, dijo Wilson sobre esa escena en el pódcast.

Y agregó: “Son unos ignorantes y en su ignorancia son racistas e insensibles, y siempre dicen lo que no deben. Eso es Michael, Dwight y Andy —y Kevin, para el caso—. Es una serie construida alrededor de personas ignorantes, insensibles, racistas y sexistas que refleja de algún modo a Estados Unidos”.

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Wilson añadió en el mismo pódcast que si The Office se produjera en el clima actual, tendría que ser “muy, muy diferente”.

Wilson explicó que Michael Scott, Dwight Schrute y otros personajes fueron construidos como figuras ignorantes, racistas, insensibles y sexistas (NBC)

El spin-off de Dwight que nunca vio la luz

Pese a que The Office concluyó en 2013, la franquicia intentó expandirse antes de lo que muchos recuerdan.

NBC llegó a desarrollar un spin-off protagonizado por Wilson bajo el título The Farm, con un episodio piloto incluido en la temporada final de la serie madre. La cadena, no obstante, no lo llevó a producción.

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Rainn Wilson atribuyó anteriormente esa decisión a un cambio de dirección dentro de NBC. “En ese momento había un nuevo régimen que quería hacer series grandes, vistosas y llamativas, multicámara, volver al estilo de Friends“, explicó en el pódcast The Last Laugh. “Y simplemente no tenían ningún interés en los spin-offs de The Office“.

El actor estadounidense fue directo al valorar el costo de esa apuesta fallida: “Si hubieran aceptado The Farm, probablemente tendrían otros mil millones de dólares en el banco", declaró al pódcast.

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NBC desarrolló "The Farm" como spin-off de Dwight Schrute e incluyó un piloto en la temporada final de "The Office", pero nunca lo llevó a producción (NBC)

“Incluso ahora, toda la gente que ha visto The Office veinte veces va a ver The Farm al menos una o dos veces. ¿Habría sido tan buena como The Office? No. De ninguna manera. Ni de lejos. ¿Habría sido buena? ¿Sólida? ¿Una comedia sólida? Sí, lo habría sido, y habríamos hecho cosas realmente interesantes. Creo que se lo perdieron“.

Wilson también señaló que NBC nunca terminó de comprender The Office durante su emisión.

Fue solo años después de su cancelación, cuando la serie comenzó a acumular miles de millones de minutos de reproducción en Netflix, que la cadena tomó conciencia de su valor.

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Mientras tanto, la franquicia sí logró regresar a la pantalla a través de The Paper, una serie secuela estrenada en Peacock en septiembre de 2025.

Tras el éxito tardío de "The Office" en Netflix, la franquicia volvió con "The Paper" en Peacock y su segunda temporada llegará en 2026 (NBC)

La producción, protagonizada por Domhnall Gleeson, Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key y Oscar Nuñez, sigue el día a día de un periódico del Medio Oeste estadounidense. Su segunda temporada está prevista para más adelante en 2026.

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