Ni virus ni publicidad invasiva: cómo ver el Mundial 2026 sin recurrir a Roja Directa

El declive de Roja Directa tiene su origen en la disputa legal con las empresas dueñas de los derechos de transmisión. (Composición Infobae: Imagen ilustrativa)

La llegada del Mundial 2026 genera una enorme expectativa entre los aficionados al fútbol, pero también renueva una preocupación recurrente: cómo acceder a los partidos en línea sin exponerse a riesgos informáticos ni a plataformas plagadas de publicidad engañosa.

En años anteriores, muchos espectadores recurrieron a portales como Roja Directa para ver encuentros de manera gratuita, pero hoy esa opción se ha vuelto insegura y poco confiable debido a bloqueos legales, la proliferación de sitios falsos y el peligro de infecciones por malware.

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Frente a este escenario, la mejor alternativa es optar por canales y servicios oficiales que permiten disfrutar de los partidos sin sobresaltos ni amenazas a la privacidad.

El partido inaugural oficial de la Copa del Mundo 2026 se llevó a cabo en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. EFE/ Tomas Pérez

Opciones legales y seguras para ver el Mundial 2026 online

El consumo de fútbol por internet cambió radicalmente en los últimos años. Las plataformas ilegales como Roja Directa, que ofrecían enlaces gratuitos a transmisiones deportivas, dejaron de ser una solución viable tras enfrentar acciones judiciales y bloqueos masivos en distintos países.

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Al desaparecer el sitio original, surgieron numerosas copias que buscan engañar a los usuarios, pero la oferta de alternativas legales se amplió para cubrir la demanda de quienes desean ver partidos en línea.

En la actualidad, quienes quieren seguir el Mundial 2026 pueden recurrir a servicios de streaming y señales oficiales que cuentan con todos los permisos necesarios para transmitir los encuentros. Entre las opciones más habituales figuran los canales deportivos de cable, plataformas como ESPN y Disney+, y servicios digitales como TyC Sports y TyC Sports Play, que ofrecen acceso a partidos habilitados.

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Roja Directa es una plataforma y red de páginas web que recopila enlaces para ver partidos de fútbol y otros eventos deportivos en vivo de forma gratuita. (Gemini)

Para quienes ya tienen contratado un abono de televisión, existen aplicaciones como DGO, Flow, Telecentro Play o Claro TV, que permiten ver transmisiones desde computadoras, teléfonos móviles o tabletas. En algunos casos, los canales oficiales de YouTube también emiten partidos amistosos o contenidos especiales, siempre bajo acuerdos de derechos.

Si el usuario se encuentra en Perú, América tvGO es la señal designada para transmitir varios partidos del Mundial 2026. Entre los encuentros disponibles se encuentran duelos como Francia vs. Senegal (16 de junio), México vs. Corea del Sur (18 de junio), Turquía vs. Paraguay (19 de junio), Países Bajos vs. Suecia (20 de junio), Noruega vs. Senegal (22 de junio) e Inglaterra vs. Ghana (23 de junio), todos con horarios específicos y accesibles desde la plataforma, siempre y cuando la cuenta esté activa y se cumplan las restricciones de geolocalización.

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Los riesgos de buscar partidos en sitios no oficiales

El ocaso de Roja Directa no solo dejó a miles de aficionados sin su portal de referencia, sino que también abrió la puerta a una serie de peligros asociados con la proliferación de clones y páginas falsas.

Hoy, al buscar el nombre del antiguo sitio en internet, es frecuente toparse con portales que prometen acceso gratuito a partidos, pero que en realidad solo buscan aprovechar la demanda para atraer visitas o instalar software dañino.

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Balón de fútbol inflable Trionda, la pelota oficial del Mundial. REUTERS/Shannon Stapleton

Estos portales suelen estar repletos de ventanas emergentes, publicidad invasiva y botones de reproducción falsos. Al hacer clic, el usuario puede ser redirigido a la descarga de archivos sospechosos o la suscripción a servicios no deseados.

Los riesgos van más allá de la simple frustración de no poder ver el partido: ingresar a estas webs puede exponer el dispositivo a malware, robos de datos personales o pérdidas de información sensible, convirtiendo la búsqueda de transmisiones en una experiencia riesgosa.

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La confusión es aún mayor debido a la cantidad de clones que imitan el nombre original, dificultando la identificación de los sitios legítimos. Muchos internautas terminan accediendo a cualquier resultado que contenga la palabra clave, sin poder verificar su autenticidad, lo que eleva la posibilidad de sufrir algún tipo de fraude o infección informática.

Entre las opciones más habituales para ver los partidos del Mundial 2026 figuran los canales deportivos de cable, plataformas como ESPN y Disney+. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué Roja Directa dejó de ser una opción confiable

El declive de Roja Directa tiene su origen en la disputa legal con las empresas dueñas de los derechos de transmisión. Durante años, la plataforma se hizo conocida por reunir y compartir enlaces a partidos y eventos deportivos sin autorización, lo que generó el rechazo de ligas, productoras y operadores de televisión.

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Estas compañías iniciaron una serie de acciones judiciales que derivaron en bloqueos constantes de los dominios relacionados con Roja Directa y en sentencias condenatorias contra sus responsables.

La presión judicial no solo se mantuvo, sino que se intensificó con el tiempo. Los accesos al portal comenzaron a bloquearse desde distintos proveedores de internet y países, produciendo una marcada inestabilidad. Ante la imposibilidad de mantener una versión oficial activa, surgieron decenas de clones que intentaron capitalizar la popularidad de la marca, pero sin relación con los creadores originales.

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Los principales riesgos de utilizar estas plataformas clonadas o sitios de streaming no oficiales incluyen: infecciones de malware, phishing y robo de datos, y riesgo legal. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo saber si una plataforma es oficial y evitar fraudes

Ante la abundancia de sitios falsos y clones, resulta fundamental aprender a identificar cuáles son las plataformas oficiales para ver el Mundial 2026. La primera recomendación es consultar siempre qué servicio tiene los derechos de transmisión en el país del usuario.

Las empresas que adquieren estos derechos suelen anunciar a través de sus canales oficiales y redes sociales qué partidos están habilitados y cómo se puede acceder a ellos.

Otra señal de confiabilidad es la presencia de aplicaciones móviles verificadas en tiendas oficiales o la inclusión de medidas de autenticación y pago seguro. Los canales oficiales evitan la aparición de ventanas emergentes, publicidad excesiva o descargas obligatorias, y garantizan la calidad de la transmisión y la protección de los datos personales.

En el caso de América tvGO, la transmisión de los partidos de la Copa del Mundo está disponible solo dentro del territorio peruano, y el acceso requiere una suscripción válida o el cumplimiento de restricciones geográficas definidas por los derechos de autor.