Wall Street celebró el acuerdo entre Estados Unidos e Irán: el Dow Jones marcó un máximo histórico y el Nasdaq subió más de 3%

Fotografía de archivo de trabajadores en la Bolsa de Nueva York (EE.UU.). EFE/EPA/SARAH YENESEL

Los mercados bursátiles mundiales cerraron este lunes con ganancias generalizadas y el precio del petróleo retrocedió tras el anuncio de un acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio y reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico de crudo.

El Dow Jones Industrial Average tocó un nuevo máximo histórico al cerrar en 51.671 puntos, con una subida del 0,92%. El S&P 500 avanzó un 1,67% hasta los 7.554 puntos, mientras que el Nasdaq Composite trepó un 3,07% para cerrar en 26.683 puntos, según datos preliminares.

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Fue la tercera sesión consecutiva de ganancias para los tres principales índices de Wall Street, que habían frenado su escalada récord semanas atrás por las tensiones en Oriente Medio y la volatilidad en valores ligados a la inteligencia artificial.

El marco del acuerdo se espera que sea firmado formalmente el viernes en Suiza como un memorando de entendimiento, según se informó. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló antes del inicio de la cumbre del G7 en Évian, Francia, que el estrecho de Ormuz ya se encuentra parcialmente abierto y confió en que esté operativo en su totalidad el viernes, una vez concluyan los trabajos de desminado.

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El petróleo Brent cayó un 4,8% hasta USD 83,17 el barril —su nivel más bajo desde principios de marzo—, aunque aún por encima de los cerca de USD 70 que costaba antes del conflicto. El crudo intermedio de Texas (WTI) bajó un 4,9% hasta USD 80,75 el barril. En paralelo, las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos alcanzaron su mínimo en 40 años, al situarse en 340,3 millones de barriles, como consecuencia del impacto de la guerra sobre la oferta global.

Fotografía de archivo de corredores de bolsa que trabajan en la Bolsa de Nueva York (EE.UU.). EFE/Justin Lane

El pacto no resuelve cuestiones de fondo como el programa nuclear iraní ni el conflicto entre Israel y Líbano. Las negociaciones sobre esos puntos se prolongarán durante los próximos 60 días, lo que deja margen para contratiempos que podrían desestabilizar el acuerdo. Y aunque se espera que el estrecho de Ormuz reabra por completo el viernes, la industria energética tardará probablemente varios meses en recuperar su ritmo pleno.

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La caída del crudo aplacó los temores inflacionarios y empujó a los inversores de regreso hacia activos de mayor riesgo. “Los mercados suben en un repunte clásico de alivio. El acuerdo EEUU-Irán está hundiendo el precio del petróleo, lo que reduce los miedos a la inflación y empuja a los inversores hacia activos de riesgo como la tecnología”, afirmó Gene Goldman, director de inversiones de Cetera Investment Management, con sede en El Segundo, California.

Las aerolíneas y las navieras de cruceros, con grandes facturas de combustible, se contaron entre los mayores beneficiarios. United Airlines subió un 3,9%, Royal Caribbean Group avanzó un 6,6%, y Norwegian Cruise y Carnival Corp también cerraron al alza. El índice de volatilidad CBOE, conocido como el “barómetro del miedo” de Wall Street, cayó por tercer día consecutivo tras haber tocado su nivel más alto en más de dos meses la semana anterior.

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Las acciones vinculadas a la inteligencia artificial protagonizaron subidas pronunciadas. SpaceX, la empresa aeroespacial y de IA de Elon Musk, se disparó un 19,6% en su segunda jornada de cotización en el Nasdaq, después de que su salida a bolsa —la mayor de la historia— le otorgara una valoración superior a los USD 2,1 billones, por encima de la suma combinada de Exxon Mobil, Bank of America y Coca-Cola. La empresa informó que la captación de capital en su debut ascendió a USD 85.700 millones, tras la colocación de acciones adicionales por la alta demanda.

Micron Technology lideró las ganancias del sector con un alza del 10,8%, impulsada además por la revisión al alza de los objetivos de precio de al menos dos firmas de corretaje. Advanced Micro Devices subió un 7%, Oracle un 4,6%, Qualcomm un 4,3%, Nvidia un 3,5% e Intel un 2,6%. El mercado sigue atento a si las valoraciones del sector de IA se han inflado en exceso, dado que los movimientos de estas acciones han llegado a revertirse en cuestión de horas en semanas recientes.

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El optimismo por el acuerdo moderó las expectativas de endurecimiento monetario. Según la herramienta FedWatch de CME Group, los mercados asignan ahora una probabilidad del 57% a una subida de tipos por parte de la Reserva Federal antes de fin de año, frente al 71% de la semana pasada. El banco central anunciará su decisión sobre tipos el miércoles, en la primera reunión presidida por su nuevo titular, Kevin Warsh, quien asumió el cargo el mes pasado en sustitución de Jerome Powell.

La reunión llega tras datos de inflación de mayo que mostraron el traslado de los mayores costes energéticos a los precios al consumidor. Los operadores dan por descontado que la Fed mantendrá los tipos sin cambios esta semana. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó al 4,47%; el oro subió hasta USD 4.340 la onza, el euro se cambiaba a 1,1584 dólares y el bitcóin se disparó a USD 66.501.

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En los mercados asiáticos, el Nikkei 225 de Tokio saltó un 5% hasta cerrar en un récord. “Son muy buenas noticias”, declaró Takashi Hiroki, estratega jefe de Monex. “Las compras de inversores extranjeros lideran el mercado con expectativas de distensión en Oriente Medio”. El Kospi de Corea del Sur subió un 5,2%, apoyado en parte por Samsung Electronics, mientras que el FTSE 100 de Londres fue la excepción y cedió un 0,4%.

En el plano corporativo, Fox Corp. anunció la compra de la plataforma de streamingRoku en un acuerdo mixto de efectivo y acciones valorado en aproximadamente USD 22.000 millones, que le dará acceso al canal de Roku, a datos de primera mano y a más de 100 millones de hogares con servicio de streaming en todo el mundo. Los títulos de Fox retrocedieron un 16,8%, mientras que los de Roku cayeron un 1,9%, pese a haber subido ya un 20% el viernes cuando trascendieron los primeros reportes sobre la operación.

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(Con información de EFE, AP y Reuters)