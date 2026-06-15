En su llegada a Francia, Donald Trump puso a Ucrania en el centro de su agenda de cara a la bumbre del G7

El presidente estadounidense Donald Trump participa en una cena de trabajo de los líderes del G7 durante la cumbre del G7 en el Hotel Royal Evian el 15 de junio de 2026, en Evian-les-Bains, Francia Anna Moneymaker/Pool vía REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que “tal vez” sea posible avanzar hacia una solución de la guerra en Ucrania, tras revelar que mantuvo conversaciones el domingo con sus homólogos ruso, Vladímir Putin, y ucraniano, Volodímir Zelensky.

“Hemos tenido una muy buena conversación ayer con el presidente Zelensky y el presidente Putin, y creo que quizá podamos hacer algo. Realmente lo creo. Ambos están abiertos a ello”, declaró Trump ante los medios al margen de un encuentro bilateral con el presidente francés, Emmanuel Macron, como antesala a la cumbre del G7 que se celebra entre el 15 y el 17 de junio en esta localidad francesa a orillas del lago Lemán.

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Trump llega a Évian respaldado por un acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente, iniciada el 28 de febrero, y reabrir el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de hidrocarburos. Según el mandatario, algunos buques ya transitan el estrecho sin pagar peaje, y un memorando de entendimiento ha sido firmado, aunque no precisó cuándo se haría público el texto.

Con ese frente en vías de cierre, Trump dijo que dirigirá su atención hacia los conflictos de Ucrania y el Líbano.

Sin embargo, Zelensky, que llegará a Évian el martes, señaló este lunes que propuso un encuentro directo con Putin en el marco del G7, pero que Moscú “no está preparado” para negociar el fin de la guerra. En el campo de batalla, al menos once personas murieron este lunes en ataques aéreos rusos sobre varias ciudades ucranianas. Uno de los bombardeos provocó un incendio que dañó el tejado de la catedral ortodoxa de la Dormición de Kiev, templo inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

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La sesión del martes en el G7 —la más cargada de la cumbre— se centrará en paz y seguridad en Ucrania. Trump tiene prevista una reunión de trabajo con Zelensky, cuya posición ha mejorado desde que el año pasado, en el Despacho Oval, el propio Trump le dijera que no tenía “las cartas” para negociar.

Macron, por su parte, expresó este lunes ante la televisión francesa TF1 su esperanza de convencer a Trump de aumentar la presión sobre Rusia. “Lo que quiero en el fondo es ver que los estadounidenses dicen: estamos con ustedes, vamos a continuar ayudando a Ucrania, vamos a meter más presión contra Rusia”, señaló el presidente francés, quien también abogó por una negociación en la que Ucrania y Rusia se sienten en la misma mesa junto a europeos y estadounidenses. “La población civil se ve afectada de forma inaceptable por Rusia”, subrayó.

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La cumbre también tendrá que abordar otras tensiones. Antes de partir hacia Francia, Trump advirtió al diario New York Post que aplicaría aranceles del 100% al vino francés si París no elimina su impuesto digital a las grandes tecnológicas estadounidenses. Macron respondió que Francia no cederá a esas amenazas y recordó que “los aranceles no le hacen bien a nadie, especialmente entre países del G7”. Minutos antes de aterrizar en Évian, Trump publicó en redes sociales un mensaje sobre inmigración que avivó las tensiones con sus aliados europeos.

La agenda del G7 incluye además el equilibrio económico global, el suministro de minerales críticos fuera de la órbita de China y la regulación de la inteligencia artificial.

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