Tom Felton, estrella de ‘Harry Potter’, terminó su relación de seis años y reapareció en una app de citas

Tom Felton terminó su relación de seis años con Roxanne Danya y regresó a la aplicación de citas Raya (REUTERS/Jeenah Moon)

Tom Felton, conocido por interpretar a Draco Malfoy en la saga Harry Potter, puso fin a su relación de seis años con la diseñadora de joyas Roxanne Danya y regresó a la aplicación de citas exclusiva Raya.

Así lo informó The Sun, que señaló que fuentes cercanas al actor británico confirmaron su retorno a la plataforma, reservada para celebridades y figuras públicas.

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Según el tabloide, un contacto del medio detectó el perfil de Felton en Raya la semana pasada.

“Me sorprendió que el perfil de Tom apareciera, ya que han pasado seis años desde que estuvo por última vez en Raya”, declaró esa persona al medio británico.

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Y agregó: “Hay una nueva foto de sus perros, así que definitivamente ha actualizado su perfil recientemente”.

El perfil del actor en Raya apareció con una nueva foto de sus perros, según un contacto citado por The Sun (Instagram/@t22felton)

La estrella de 37 años había utilizado Raya por primera vez en 2020, pero abandonó la aplicación tras conocer a Roxanne Danya, diseñadora de joyas de origen sudafricano.

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La pareja se habría conocido en Sudáfrica y Danya se mudó al Reino Unido en 2022 para estar con el actor.

Ambos fueron vistos juntos en un romántico viaje a Portofino, Italia, donde Tom Felton lució un estilo relajado, lejos de la imagen del villano que lo hizo famoso.

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En esa ocasión, el intérprete de Draco fue fotografiado con una cámara en mano, captando momentos del paseo junto a Danya.

Antes de su relación con la diseñadora, mantuvo un vínculo sentimental prolongado con la actriz Jade Olivia, quien interpretó a la esposa de Draco Malfoy en la pantalla.

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El intérprete de Draco Malfoy había usado Raya en 2020 y dejó la aplicación después de conocer a Danya, una diseñadora de joyas sudafricana (Warner Bros./Instagram)

Los rumores sobre Tom Felton y Emma Watson

El regreso de Tom Felton al mundo de las citas reavivó el interés del público en su vínculo con su excompañera de set Emma Watson, quien interpretó a Hermione Granger en la saga Harry Potter.

Ambos actores comenzaron a trabajar juntos cuando eran niños: Felton tenía 14 años y Watson, 11, cuando se estrenó la primera película en 2001.

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En su libro de memorias Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard, publicado en 2022, Felton abordó de frente los rumores que los rodearon durante años.

“Siempre tuve un amor secreto por Emma, aunque quizás no de la manera en que la gente quisiera escuchar”, escribió. “Eso no quiere decir que nunca haya habido una chispa entre nosotros. Definitivamente la hubo, solo que en momentos distintos”.

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En declaraciones a Access Hollywood, Felton también desmintió que él y Watson hayan firmado algún pacto para mantener su relación en términos platónicos.

El regreso de Tom Felton a las citas reavivó los rumores sobre su vínculo con Emma Watson, su excompañera en "Harry Potter" (Scott Myers/Shutterstock)

“No, definitivamente no. Ninguno de nosotros tuvo ese pacto”, afirmó. “Había química, pero nadie actuó en consecuencia, hasta donde yo sé”.

En el mismo libro, Tom Felton fue categórico respecto de la naturaleza de sus sentimientos.

“No creo haber estado nunca enamorado de Emma, pero la amé y la admiré como persona de una manera que nunca pude explicarle a nadie”, aseguró en la publicación.

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Y concluyó en sus memorias: “Éramos almas gemelas. Sé con certeza que siempre voy a respaldarla y que ella siempre me va a respaldar a mí”.

Por su parte, Emma Watson escribió el prólogo del libro de memorias de su excompañero, donde se refirió a él como su “alma gemela”.

En sus memorias, Felton dijo que sintió amor y química con Watson, pero negó haber estado enamorado de ella (Instagram)

“Durante más de 20 años nos hemos amado de una manera especial”, expresó la actriz. “Es uno de los amores más puros que puedo imaginar. Somos almas gemelas y siempre nos hemos apoyado mutuamente. Sé que siempre será así”.

Según The Sun, Watson estaría saliendo actualmente con el empresario tecnológico mexicano Gonzalo Hevia Bailleres, aunque el medio apuntó que “cualquier cosa podría pasar ahora que Tom está disponible nuevamente”.