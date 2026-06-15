El petróleo bajó a mínimos de tres meses tras el acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Imagen de una planta petrolífera en Walsheim, cerca de Landau, Alemania. EFE/EPA/RONALD WITTEK

Los precios del petróleo cayeron alrededor de USD 4 por barril el lunes hasta mínimos de tres meses, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Washington y Teherán habían firmado un memorando de entendimiento para poner fin a casi cuatro meses de guerra y reabrir el estrecho de Ormuz.

El crudo Brent del mar del Norte para entrega en agosto retrocedió un 4,76%, hasta situarse en torno a los USD 83,17 por barril —con un mínimo intradía de USD 82,40—, su nivel más bajo desde el 10 de marzo. El West Texas Intermediate (WTI) estadounidense para entrega en julio cedió un 4,87%, hasta los USD 80,75, tras caer por debajo de los USD 80 por primera vez desde mediados de marzo. Ambos contratos acumulaban ya un descenso superior al 3% desde el viernes anterior.

PUBLICIDAD

“Con una montaña de oferta de petróleo muy posiblemente en camino, la venta masiva parece justificada”, afirmó Dennis Kissler, vicepresidente senior de operaciones de Bok Financial.

El memorando fue suscrito electrónicamente el domingo por Trump y el vicepresidente JD Vance, así como por el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, según informó un funcionario estadounidense. La ceremonia oficial de firma está prevista para el viernes en Ginebra, Suiza.

PUBLICIDAD

El documento prorroga el alto el fuego vigente desde el 8 de abril por 60 días adicionales y establece un marco negociador para futuras conversaciones sobre el acuerdo nuclear. Entre sus compromisos figura la reapertura del estrecho de Ormuz —bloqueado por Irán desde que Estados Unidos e Israel lanzaran su ofensiva el pasado 28 de febrero— y un levantamiento progresivo de las sanciones sobre Teherán. La agencia semioficial iraní Mehr informó de que el borrador prevé la reapertura de la vía navegable en un plazo de 30 días, según las condiciones iraníes.

FOTO DE ARCHIVO: Una vista aérea tomada desde un dron de las obras de la nueva planta de etanol de Be8, en un contexto de tensiones geopolíticas que afectan al mercado mundial del petróleo y avivan el interés por los biocombustibles. La planta está diseñada para producir etanol a partir de trigo y otros cereales de invierno, como la avena y el triticale, en Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Brasil, 16 de marzo de 2026. REUTERS/Diego Vara/Archivo

Trump celebró el anuncio en su red Truth Social con un mensaje directo a los armadores mundiales: “Barcos del mundo, arranquen los motores. ¡Dejen que el petróleo fluya!”

PUBLICIDAD

El estrecho de Ormuz concentraba casi una quinta parte del comercio mundial de crudo y gas natural licuado antes del inicio del conflicto. Su cierre durante más de tres meses privó al mercado de millones de barriles de suministro, aunque aún no está claro con qué rapidez podrán reincorporarse esos volúmenes una vez que la vía navegable quede habilitada.

“A pesar de este optimismo, la reapertura del estrecho debería ser un proceso largo. Las operaciones de desminado y de restablecimiento de la seguridad no deberían comenzar realmente hasta después de la firma oficial del acuerdo”, advirtió Gregory Brew, analista de Eurasia Group. En la misma línea, Neil Crosby, director de investigación de Sparta Commodities, señaló que “será difícil poner en marcha la cadena de suministro de buques” y que “algunos armadores dudarán en poner rumbo al golfo Arábigo hasta que tengamos noticias de las aseguradoras”.

PUBLICIDAD

La Organización Marítima Internacional (OMI) indicó que colabora con Irán, Omán y el resto de países del golfo Pérsico para diseñar una “ruta segura” con la que evacuar a los buques que llevan meses atrapados a ambos lados del estrecho.

FILE PHOTO: Cargo ships in the Gulf, near the Strait of Hormuz, as seen from northern Ras al-Khaimah, near the border with Oman’s Musandam governance, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, in United Arab Emirates, March 11, 2026. REUTERS/Stringer/File Photo

La perspectiva de un retorno del suministro iraní al mercado se produce en un momento en que las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos han caído a su nivel más bajo en más de cuatro décadas. Al 12 de junio, la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, por sus siglas en inglés) contaba con solo 340,3 millones de barriles, un umbral sin precedentes desde julio de 1983, según un documento del Departamento de Energía consultado por la agencia AFP. A finales de febrero, el volumen almacenado alcanzaba los 415 millones de barriles.

PUBLICIDAD

Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management, advirtió que “ahora hay que reconstituir las reservas, podrían tener que formarse nuevas reservas estratégicas y existe una demanda aplazada”. Los inversores también siguen de cerca la rapidez con que los productores de Oriente Medio podrán reanudar su producción y exportaciones tras los daños causados por el conflicto.

En señal de que Teherán ya anticipa un aumento de la oferta, la empresa estatal National Iranian Oil Company redujo el precio oficial de venta de su crudo ligero para compradores asiáticos a USD 7,15 por barril sobre el promedio Omán/Dubái para julio, frente a la prima de USD 13 por barril del mes anterior.

PUBLICIDAD

(Con información de AFP, EFE y Reuters)