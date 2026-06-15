Estados Unidos

Seattle despliega logística especial para el Mundial: bicis, scooters y transporte público gratuito en el día del Bélgica-Egipto

El esquema prioriza flujos hacia el corredor del downtown y el frente de estadios, con recomendaciones de anticipar tiempos de viaje y revisar cambios de circulación que se aplicarán en cada fecha del torneo

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Un gran número de bicicletas, road bikes y hybrid bikes, estacionadas en un aparcamiento al aire libre con muchas personas y dos carpas en un día soleado
La ciudad ofrecerá valet gratuito para bicicletas en South Dearborn Street y 1st Avenue South como alternativa a la restricción en los trenes (Seattle Department of Transportation)

En la previa del partido entre Bélgica-Egipto, Seattle anunció que prohibirá bicicletas en los trenes de Sound Transit durante los días de partido del Mundial 2026, con el objetivo de liberar espacio en el sistema de transporte para los grandes flujos de residentes y visitantes que se desplazarán hacia el centro, SODO y Pioneer Square, según FOX 13 Seattle.

Como alternativa, la ciudad habilitará un servicio gratuito de valet para bicicletas en South Dearborn Street y 1st Avenue South, según FOX 13 Seattle. En ese punto también se podrán usar casilleros y salas de guarda de BikeLink para dejar las bicicletas.

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La restricción alcanzará a los vagones del tren ligero de Sound Transit y a los trenes Sounder durante las jornadas de partido, de acuerdo con FOX 13 Seattle.

La decisión formó parte de un paquete de medidas para facilitar la circulación peatonal, ciclista y de personas que se desplazan con otros dispositivos.

Para quienes planeen ir en bicicleta a los partidos del Mundial 2026 en Seattle, la respuesta central es esta: la ciudad prohibirá subir bicicletas al tren ligero y al Sounder en los días de partido, pero ofrecerá guarda gratuita en South Dearborn Street y 1st Avenue South y opciones de estacionamiento específicas cerca de las zonas de mayor afluencia, según FOX 13 Seattle.

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Mapa de la ciudad de Seattle con una red de carriles para bicicletas en verde y futuros tramos punteados, mostrando nombres de calles, estaciones de tren ligero y monorraíl, y el Elliott Bay
La medida busca liberar espacio en el transporte público y reducir cuellos de botella en estaciones y andenes del centro, SODO y Pioneer Square (Seattle Department of Transportation)

Los cambios se aplicarán en un contexto de alta demanda alrededor del estadio y de los puntos de reunión para ver los partidos.

La ciudad apuntó a reducir cuellos de botella en estaciones y andenes, donde se concentrarán los desplazamientos hacia el corredor del centro y el eje que conecta con SODO y el frente de estadios.

Más de 200 espacios de estacionamiento para bicicletas y scooters

La ciudad creó más de 200 nuevos corrales de estacionamiento para scooters y bicicletas compartidas de empresas como Lime y Byrd, según el Departamento de Transporte de Seattle citado por FOX 13 Seattle.

El objetivo es concentrar esos vehículos en zonas designadas y dejar libres las veredas para el tránsito peatonal.

La implementación de estos espacios buscó ordenar el uso de micromovilidad en áreas con veredas angostas y cruces de alta circulación.

Un camión blanco de limpieza de calles rocía agua en la calzada del Puente Fremont, una estructura azul de metal, bajo un cielo claro con árboles al fondo
Seattle prohibirá llevar bicicletas en los trenes de Sound Transit y Sounder durante los días de partido del Mundial 2026 (Seattle Department of Transportation)

En los días de partido, la recomendación oficial fue que quienes ingresen al centro o a los alrededores del estadio utilicen los corrales señalizados para evitar acumulaciones de vehículos en esquinas y accesos.

Antes del torneo, Lime informó que desplegaría más bicicletas, scooters y gliders en Seattle. Un informe de GeekWire, citado por FOX 13 Seattle, indicó que la empresa tiene 15.000 unidades en un depósito de Seattle para responder al aumento de la demanda previsto en junio y julio.

Ese total incluyó 7.000 scooters, 4.000 LimeGliders, 3.300 bicicletas eléctricas Gen 4 y 700 de sus nuevas LimeBikes, según GeekWire.

La publicación tecnológica señaló que empleados de Lime estarán en la zona del estadio para ayudar a finalizar los viajes si los usuarios pierden la señal de telefonía celular en áreas congestionadas.

La ciudad también indicó que, en la práctica, estos cambios buscan ordenar el “último tramo” del viaje: el recorrido final a pie, en bicicleta o en dispositivos de micromovilidad desde estaciones, paradas y zonas de estacionamiento hasta los accesos al área de partido.

Vista general del estadio Lumen Field de Seattle, una de las sedes que recibirá partidos del Mundial 2026, inclusive el Bélgica-Egipto de este lunes (Mandatory Credit: Blake Dahlin-Imagn Images)
Vista general del estadio Lumen Field de Seattle, una de las sedes que recibirá partidos del Mundial 2026, inclusive el Bélgica-Egipto de este lunes (Mandatory Credit: Blake Dahlin-Imagn Images)

Cierres de calles en Pioneer Square en la primera jornada de partido

En Pioneer Square, varias calles se cerrarán al tránsito de autos para ampliar el espacio disponible para las multitudes que caminarán hacia las zonas de partido, según FOX 13 Seattle.

Para el primer día de partido de Seattle, el 15 de junio, los cortes comenzarán a las 08:00 y seguirán hasta dos horas después del final del encuentro.

Los cierres incluirán tramos de South Jackson Street, 2nd Avenue South, South King Street, Occidental Avenue South, 1st Avenue South, South Washington Street, South Royal Brougham Way, Yesler Way y 3rd Avenue South, de acuerdo con FOX 13 Seattle.

La nota de FOX 13 Seattle indicó que estas medidas apuntaron a ordenar la llegada y la salida del público del estadio y de las reuniones para ver los partidos en el centro de la ciudad.

La información del artículo, según ese medio, provino del Departamento de Transporte de Seattle y de un informe de GeekWire.

Vista aérea de una gran multitud de personas, la mayoría con camisetas rojas, algunas con banderas belgas, levantando las manos al aire
Pioneer Square cerrará varias calles al tránsito de autos el 15 de junio para priorizar la circulación peatonal hacia el estadio en el que jugarán Bélgica y Egipto (@BelRedDevils)

En el perímetro de cierres, la planificación buscó priorizar la circulación peatonal en los corredores de acceso, con el objetivo de reducir la interacción entre multitudes y vehículos motorizados.

La ciudad recomendó anticipar los tiempos de viaje y contemplar que el esquema de calles habilitadas cambiará durante cada jornada de partido.

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