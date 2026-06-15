Alerta por tormentas en Houston obliga a cerrar el Fan Festival este lunes

El Comité Organizador de Houston cerró el FIFA Fan Festival el lunes 15 de junio por condiciones meteorológicas adversas y por recomendaciones de seguridad pública (FIFA World Cup 26 Houston)

Las autoridades y los organizadores locales suspendieron este lunes el FIFA Fan Festival de Houston debido a una alerta por lluvias que permanecerá vigente hasta el miércoles, jornada en la que está programado el partido entre Portugal y la República Democrática del Congo, correspondiente al Grupo K del Mundial.

En un comunicado, el Comité Organizador de Houston informó: “Debido a las condiciones meteorológicas adversas previstas y a las recomendaciones de las autoridades de seguridad pública, el FIFA Fan Festival de Houston permanecerá cerrado el lunes 15 de junio”.

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El organismo agregó que su principal prioridad es “garantizar la seguridad de los aficionados, el personal, los voluntarios y los servicios de emergencia” y expresó su intención de reabrir el predio tan pronto como las condiciones lo permitiesen.

Houston suspendió el FIFA Fan Festival por una alerta de lluvias que seguirá vigente hasta el miércoles durante el Mundial (FIFA World Cup 26 Houston)

Según el Servicio Meteorológico Nacional, existe un 80% de probabilidad de lluvias durante este lunes, con precipitaciones acumuladas que podrían alcanzar los 25 milímetros (una pulgada).

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Houston recibió el domingo su primer partido del torneo, en el que Alemania goleó 7-1 a Curazao. El encuentro estuvo marcado por intensas lluvias que provocaron cierres intermitentes en el festival gratuito, un espacio que congrega a miles de aficionados.

El partido entre Portugal y la República Democrática del Congo no se vería afectado por el clima porque el estadio de Houston tiene techo retráctil REUTERS/Pedro Nunes

Aunque rige una alerta por inundaciones hasta la mañana del miércoles, por el momento no se prevé que las condiciones meteorológicas afecten el encuentro entre Portugal y la República Democrática del Congo, dado que el estadio de Houston cuenta con techo retráctil.

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Houston, ciudad sede

Houston es una de las once sedes estadounidenses que reciben partidos del Mundial. En total, el NRG Stadium albergará siete encuentros, incluido un partido de octavos de final, lo que convierte a la ciudad en uno de los epicentros del fútbol internacional durante este mes. El primer partido del calendario local, Alemania vs. Curazao, ya se disputó el 14 de junio y congregó a miles de espectadores.

Los próximos encuentros en Houston están programados para los días 17, 20, 23, 26 y 29 de junio, además del 4 de julio. Los encuentros destacados incluyen Portugal vs. República Democrática del Congo, Países Bajos vs. Suecia, Portugal vs. Uzbekistán y Cabo Verde vs. Arabia Saudita, junto con los cruces de dieciseisavos y octavos de final.

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Los próximos partidos en Houston incluyen a Portugal, Países Bajos, Suecia, Uzbekistán, Cabo Verde y Arabia Saudita, además de cruces de dieciseisavos y octavos REUTERS/Pedro Nunes

El estadio se ubica al sudoeste del centro de la ciudad y es una referencia tanto para hinchas locales como para visitantes. La principal recomendación para llegar al estadio es utilizar el tren ligero Metro, que opera bajo un sistema de pago por contacto y un costo de $1.25 por trayecto. Esta alternativa resulta especialmente útil ante el precio del estacionamiento, que inicia en $125, según datos de NBC News y The New York Times. Para quienes prefieran mayor autonomía, existen opciones de transporte por aplicación o el alquiler de autos, aunque se aconseja considerar el tráfico y la demanda en días de partido.

Para quienes planean asistir a alguno de los encuentros restantes, se recomienda llegar con tiempo suficiente, ya que la afluencia de público puede generar demoras tanto en el acceso al estadio como en los servicios de transporte. El comité organizador local y las guías de movilidad destacan la importancia de planificar la llegada y la salida, en especial en jornadas de alta convocatoria.

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Múltiples alternativas para seguir el Mundial

El Fan Festival gratuito en EaDo es el punto central para la transmisión pública, donde grandes pantallas permiten disfrutar de todos los partidos en un entorno preparado para audiencias numerosas. Este espacio abierto, con capacidad para 7.500 personas, busca amplificar la experiencia del torneo y acercar la emoción del fútbol a quienes no cuenten con entrada para el estadio.

Además del Fan Festival, el comité organizador impulsó la iniciativa “Football Fiesta”, que extiende la red de hospitalidad a bares y restaurantes. Entre los locales destacados figuran el Pitch 25 Beer Park y Little Woodrow’s EaDo, ambos reconocidos por su ambiente futbolero y la proyección de partidos en vivo durante toda la Copa. Para quienes prefieran otras zonas, hay recomendaciones como el Social Beer Garden en Midtown y The Phoenix en Westheimer, puntos tradicionales de reunión para aficionados.

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