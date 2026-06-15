Uruguay debuta contra Arabia Saudita en el Mundial: todo lo que hay que saber antes de ir al partido o a un Fan Fest en Miami

Miami Stadium tendrá capacidad para 64.479 personas y no permitirá el ingreso a la propiedad ni a los estacionamientos a quienes no tengan boleto (REUTERS/Paul Childs)

Las selecciones de Uruguay y Arabia Saudita abren este lunes a las 18 la serie de partidos del Mundial en Miami Stadium, el nombre temporal del Hard Rock Stadium durante el torneo de cinco semanas, con un operativo que obligará a los asistentes a llegar con entrada válida, pasar varios controles y reorganizar por completo su traslado por las restricciones de acceso.

El estadio tiene capacidad para 64.479 personas en los encuentros. Quienes no tengan entrada no podrán ingresar ni siquiera a la propiedad del estadio ni a los estacionamientos aledaños, y tampoco habrá zonas de reunión ni fiestas para ver el partido en el exterior.

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Uruguay y Arabia Saudita abrirán el Mundial este lunes a las 18:00 en el Miami Stadium, con un operativo de acceso sujeto a entrada válida (REUTERS)

Acceso al estadio dependerá de entradas válidas, pases previos y transporte

El estacionamiento debe comprarse por adelantado directamente a FIFA y solo los poseedores de entradas verificadas pueden adquirirlo. Hoy, por ser día de partido, no habrá venta de estacionamiento en el estadio y solo los vehículos con pase oficial de FIFA podrán atravesar los cierres viales alrededor de Miami Stadium.

Quienes ya compraron un pase oficial no solo deben llevar el permiso electrónico recibido por correo, sino también imprimir un PDF especial incluido en ese mensaje y colocarlo en el parabrisas. Los agentes de tránsito solo dejarán pasar a los autos que exhiban ese documento.

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Los cierres viales en Miami Gardens regirán de 5:00 a 22:00 y restringirán el paso alrededor del estadio salvo para vehículos con permiso oficial de FIFA (REUTERS/Paul Childs)

Los estacionamientos abren cuatro horas antes del partido, y en paralelo, los servicios de transporte por aplicación y los taxis no pueden dejar pasajeros cerca del estadio, porque serán desviados a zonas externas desde las que los aficionados deberán abordar autobuses gratuitos.

Ese servicio de colectivos comenzará a operar tres horas y media antes del inicio y seguirán hasta dos horas después de cada encuentro. Solo podrán subir quienes tengan entrada para el partido de ese día y deberán escanearla antes de abordar.

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Los puntos habilitados para esos autobuses son Lot 70 en Hard Rock Hotel, Lot 95 en Golden Glades Park & Ride, la estación Brightline Aventura y la estación MLK. Quienes planeen dejar su auto en alguno de esos puntos también deberán comprar por anticipado el pase de estacionamiento en la web oficial de FIFA.

Los shuttles funcionan desde cuatro ubicaciones estratégicas en el área de Miami, exclusivos para portadores de tickets (Advance Mechanical)

Cierres viales en Miami Gardens se extenderán desde la mañana hasta la noche

Los accesos alrededor del estadio estarán cerrados de 5 a 22 este lunes y en los restantes días con partido. Desde las 14, solo quienes tengan un pase oficial de estacionamiento de FIFA para ese encuentro podrán atravesar esos controles, incluidas las rampas de salida 2X de Florida’s Turnpike.

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Ni los residentes de Miami Gardens ni otros conductores podrán cruzar esas áreas cerradas hasta las 22 sin ese permiso oficial. Los cierres incluyen la salida 2X de Florida’s Turnpike y la calle 199 entre 14th Court y 27th Avenue.

Además, una hora después del comienzo de cada partido se cerrarán la 27th Avenue entre la calle 203 y la 199, y el tramo norte de Florida’s Turnpike entre Golden Glades y la salida 2X hasta que se despeje el tránsito posterior. Para el encuentro entre Uruguay y Arabia Saudita, el inicio está previsto a las 18 y el cierre posterior se extenderá de 19 a 21.

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El estacionamiento para el partido entre Uruguay y Arabia Saudita debe comprarse por adelantado en FIFA y solo los autos con pase oficial podrán atravesar los cierres viales (USA TODAY Sports)

FIFA aplica también una política de bolsos transparentes en todos sus estadios. Solo se permiten bolsos de plástico, vinilo o PVC transparente de hasta 30 cm x 30 cm x 15 cm, además de billeteras o carteras pequeñas de mano de hasta 11 cm x 16,5 cm, aunque no sean transparentes.

Las banderas, pancartas y carteles pequeños de material ignífugo sí están permitidos, con un tamaño máximo de 2 metros por 1,5 metros. Los elementos más grandes, al igual que ciertos instrumentos, requieren aprobación previa a través del portal de solicitud de materiales para aficionados de FIFA.

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Asimismo, los instrumentos musicales que no puedan ser inspeccionados completamente por seguridad o que superen 12 cm x 12 cm x 12 cm están prohibidos salvo autorización previa.

El Miami Herald precisó que también podrán ser restringidos si el sonido interfiere con la operación del evento o con la experiencia del resto del público, y que no se permiten vuvuzelas, silbatos, cornetas, altavoces ni otros dispositivos ruidosos.

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También están prohibidas las cámaras profesionales con teleobjetivos desmontables, los bolsos para cámaras, trípodes, monopiés y palos para selfis. La lista de objetos vetados incluye armas, explosivos, detonadores, herramientas de trabajo, cascos, encendedores, fósforos, bombas de humo y aerosoles, y el estadio no permitirá fumar ni vapear.

Instrumentos musicales, banderas y pancartas solo bajo autorización y cumpliendo estrictas medidas de seguridad (USA TODAY Sports)

El partido también podrá verse en Bayfront Park, sedes comunitarias y por televisión

Aquellos fanáticos que no tengan entrada podrán seguir el Mundial en el FIFA Fan Festival Miami de Bayfront Park, en el centro de la ciudad, que funciona hasta el 5 de julio y tiene capacidad para 30.000 asistentes diarios.

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El evento incluye transmisiones en vivo en cuatro pantallas gigantes, un anfiteatro para 8.000 personas, conciertos, programación cultural vinculada a los partidos, puestos de comida, juegos familiares, minicampos, maquillaje facial y actividades interactivas.

También habrá reuniones comunitarias gratuitas en NoMi Village, Amerant Bank Arena, Little Haiti Soccer Park, North Beach Bandshell Sand Bowl, Amelia Earhart Park en Hialeah, Tropical Park y Palmetto Golf Course. Al mismo tiempo, existe una amplia lista de bares y restaurantes con transmisiones especiales.

Quienes no tengan entradas para Uruguay y Arabia Saudita podrán seguir el Mundial en Bayfront Park, en sedes comunitarias de Miami o por canales locales (FIFA World Cup 2026)

En la faceta deportiva, Uruguay llega en el puesto 16 del ranking FIFA y comparte el Grupo H con Arabia Saudita, España y Cabo Verde. Mientras que el seleccionado de Medio Oriente está en el puesto 60, disputa su séptimo Mundial y solo superó la fase de grupos una vez, cuando alcanzó los octavos de final en 1994 en Estados Unidos.

El conjunto sudamericano es dirigido por Marcelo Bielsa y cuenta con futbolistas destacados como Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur y Ronald Araujo, quien se pierde el primer encuentro por lesión. Por su lado, Arabia Saudita conserva en su plantel a Salem Al-Dawsari, figura en el triunfo por 2 a 1 sobre Argentina en Qatar 2022.