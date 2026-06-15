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El guionista de “Taxi Driver” contó cómo nació el clásico del cine negro: “Estaba desilusionado con todo”

En el aniversario número cincuenta del clásico, Paul Schrader reveló que dio forma al personaje de Travis Bickle en una etapa de aislamiento total

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El guionista de “Taxi Driver” contó cómo nació el clásico del cine negro: “Estaba desilusionado con todo”
Paul Schrader reveló que escribió el guion de “Taxi Driver” durante una crisis personal que lo llevó a vivir en su auto y a ser hospitalizado en Los Ángeles (REUTERS/Columbia Pictures)

Paul Schrader reveló que escribió el guion de Taxi Driver durante una de las etapas más oscuras de su vida, cuando rondaba los veinte años y atravesaba una crisis personal que lo llevó incluso a ser hospitalizado.

El guionista hizo estas declaraciones durante la proyección especial por el 50 aniversario del film, celebrada el 5 de junio en el Festival de Tribeca, donde compartió escenario con el actor Robert De Niro, el director Martin Scorsese y la actriz Jodie Foster en una conversación moderada por el comediante y presentador W. Kamau Bell.

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“Creo que tropecé con una metáfora que era verdadera”, dijo Schrader, de 79 años, según recogió People.

Y añadió: “Estaba en un período en Los Ángeles, desilusionado con todo, viviendo en mi auto, y terminé en el hospital con una úlcera. Y se me ocurrió la idea de un taxista, y dije: ‘Ese soy yo’”.

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En esa misma línea, explicó que la figura del taxista le resultó reveladora porque encapsulaba la paradoja de estar rodeado de gente y, al mismo tiempo, sumido en una soledad absoluta.

El guionista explicó que la figura del taxista le permitió convertir la soledad y la alienación en la metáfora central de la historia (Captura de video)
El guionista explicó que la figura del taxista le permitió convertir la soledad y la alienación en la metáfora central de la historia (Captura de video)

“Antes existía esta idea del taxista como el amigo de tu padre, ese tipo locuaz y simpático. Yo dije: ‘Él no es un tipo locuaz y simpático’. Dije: ‘Está aterrorizado. Está asustado. Es el oscuro y viejo Dostoievski. Está enojado. Está solo’”, señaló el guionista, en una referencia aparente a Memorias del subsuelo, la novela del escritor ruso Fyodor Dostoievski, cuyo narrador anónimo vive en un estado de alienación total.

Además, Paul Schrader describió al personaje que imaginó como alguien que se sentía “sellado dentro de un ataúd amarillo”.

Fue en ese instante cuando, según sus propias palabras, “supo cómo escribir” la historia.

El guionista también recordó una conversación con Scorsese sobre el uso de la voz en off en el filme, uno de los elementos más reconocibles de la cinta, tomado de los diarios del personaje Travis Bickle, interpretado por De Niro.

"Taxi Driver", dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, fue uno de los mayores éxitos de crítica y taquilla de 1976 y recibió cuatro nominaciones al Oscar (Columbia Pictures)
"Taxi Driver", dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por Robert De Niro, fue uno de los mayores éxitos de crítica y taquilla de 1976 y recibió cuatro nominaciones al Oscar (Columbia Pictures)

“Marty me mostró una versión bastante temprana del guion. Y recuerdo que le dije: ‘Marty, creo que, aunque yo lo escribí, no creo que necesitemos tanta voz en off, porque cada vez que vemos ese gran taxi amarillo, ¡bam!, te golpea en la cabeza con una metáfora. Eso es la soledad, ese taxi, no sus palabras’”, relató Schrader ante el público de Tribeca.

Taxi Driver, dirigida por Martin Scorsese en 1976, protagonizada por Robert De Niro en el papel del perturbado conductor nocturno Travis Bickle, se convirtió en uno de los mayores éxitos de crítica y taquilla de ese año.

La película recibió cuatro nominaciones al Oscar: Mejor Película, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Actor (De Niro) y Mejor Actriz de Reparto (Foster).

El elenco incluyó además a Cybill Shepherd, Harvey Keitel, Peter Boyle, Leonard Harris y Albert Brooks.

El 50 aniversario del film reunió en el Festival de Tribeca a Paul Schrader, Robert De Niro, Martin Scorsese y Jodie Foster (Columbia Pictures)
El 50 aniversario del film reunió en el Festival de Tribeca a Paul Schrader, Robert De Niro, Martin Scorsese y Jodie Foster (Columbia Pictures)

Las declaraciones de Paul Schrader sobre la IA

Paul Schrader no solo mira hacia el pasado. En los últimos meses, el autor de guiones como American Gigolo y First Reformed se ha convertido en una voz singular dentro del debate sobre la inteligencia artificial en Hollywood, con posiciones que han generado polémica en la industria.

Durante una conferencia organizada por Amazon en Culver City, afirmó ante la audiencia que el surgimiento de protagonistas de cine generados completamente por IA es inevitable, según informó The Hollywood Reporter.

“La verdadera punta de lanza es cuando podamos crear un protagonista de IA, no un híbrido. Y esa película gane dinero”, sostuvo.

Describió un escenario en el que una herramienta de IA genera una estrella de cine sin que nadie mencione el nombre de un actor real, y el público termina empatizando con esa creación.

“Y nosotros, los necios de carbono, gastamos nuestro dinero empatizando y preocupándonos por creaciones de silicio”, dijo. “Ese actor vive donde nosotros queremos, trabaja por nada, trabaja las 24 horas del día y está disponible ahora mismo”.

Paul Schrader afirmó en una conferencia de Amazon que la inteligencia artificial en Hollywood hará inevitable la aparición de protagonistas de cine generados completamente por IA (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Paul Schrader afirmó en una conferencia de Amazon que la inteligencia artificial en Hollywood hará inevitable la aparición de protagonistas de cine generados completamente por IA (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Schrader también reconoció que sus propias habilidades podrían ser reemplazadas pronto por la tecnología.

Contó que pidió a ChatGPT que produjera una idea de guion a su estilo, y el resultado fue una historia que denominó The Collection Agency.

“Podría enviarlo y sé qué respuesta obtendría: ‘Esto es Schrader de segunda categoría’... pero pronto será Schrader de primera”, bromeó.

El sindicato de actores SAG-AFTRA expresó preocupación por este escenario y, en sus negociaciones contractuales más recientes, obtuvo el compromiso de los estudios de no utilizar intérpretes sintéticos en lugar de actores humanos, salvo que aporten “valor adicional significativo” al proyecto.

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