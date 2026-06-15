Estados Unidos

El primer rival del Mundial en Miami será el calor: advierten por sensaciones térmicas de hasta 42°C

El Servicio Nacional de Meteorología mantiene la alerta hasta las seis de la tarde de este lunes en zonas costeras y metropolitanas del sur de Florida. El periodo de mayor riesgo coincide con el partido de Uruguay vs. Arabia Saudita

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El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una advertencia por calor para Miami-Dade y Broward entre las 11:00 y las 18:00, con una sensación térmica prevista de 39,4 a 41,7°C (USA TODAY Sports/File Photo)
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una advertencia por calor para Miami-Dade y Broward entre las 11:00 y las 18:00, con una sensación térmica prevista de 39,4 a 41,7°C (USA TODAY Sports/File Photo)

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene este lunes una advertencia por calor para Miami-Dade y Broward entre las 11:00 y las 18:00, con una sensación térmica de hasta 42°C en una jornada marcada por actividades masivas al aire libre vinculadas al Mundial, según el National Weather Service.

La temperatura máxima prevista ronda entre los 39,4 y 41,7°C, mientras que el pico de calor se espera que sea hacia las 14:00. Para la tarde también hay una probabilidad de lluvia del 40%.

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La advertencia por calor coincide con la llegada de decenas de miles de personas a actividades del Mundial y a eventos al aire libre en Miami (REUTERS/Paul Childs)
La advertencia por calor coincide con la llegada de decenas de miles de personas a actividades del Mundial y a eventos al aire libre en Miami (REUTERS/Paul Childs)

La alerta sigue vigente para el condado metropolitano y costero de Miami-Dade y para el condado metropolitano y costero de Broward, según el mensaje urgente emitido a las 08:15 por el National Weather Service Miami en sus redes sociales. El organismo incluyó entre las ciudades afectadas a Miami, Hialeah, Kendall, Fort Lauderdale, Hollywood, Miramar, Pembroke Pines, Pompano Beach, Coral Springs y Deerfield Beach.

El pronóstico oficial indica valores de índice de calor de hasta 39,4 °C, y advierte que la combinación de altas temperaturas y humedad elevada puede provocar enfermedades asociadas al calor.

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En su actualización pública del 15 de junio, la oficina meteorológica del sur de Florida pidió hidratarse, limitar el tiempo de esfuerzo físico al aire libre durante la tarde, usar aire acondicionado si está disponible y vestir ropa liviana y de colores claros.

Diagrama meteorológico y mapas del Servicio Meteorológico Nacional. Muestra advertencia de calor y tormentas para el sur de Florida
La jornada en el sur de Florida combina una temperatura máxima cercana a 32,8 °C con un pico de calor hacia las 14:00 y una probabilidad de lluvia del 40% por la tarde (NWS)

La advertencia coincide con la llegada de miles de personas a partidos del Mundial

El punto más sensible del día es la coincidencia entre la alerta meteorológica y la afluencia de público a actividades deportivas y recreativas. Según Miami Herald, decenas de miles de personas se preparan para pasar horas al aire libre mientras el Mundial llega al sur de Florida.

El partido entre Uruguay y Arabia Saudita está programado para las 18:00 en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, justo cuando concluye la advertencia. Las puertas del estadio abrirán varias horas antes y también se espera movimiento de aficionados sin entrada hacia el Fan Fest de Bayfront Park, en el centro de Miami.

Shane Hinton, meteorólogo de CBS News Miami, resumió el riesgo con una recomendación inmediata: “Hidrátese ahora mismo”. Y también advirtió: “Las temperaturas de sensación térmica pueden dispararse”.

Hinton sostuvo que no le sorprendería que se emitieran advertencias adicionales más allá del lunes. Esa posibilidad aparece en un contexto en el que el calor extremo es una preocupación recurrente para residentes, trabajadores y visitantes del sur de Florida.

El partido entre Uruguay y Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium y el Fan Fest de Bayfront Park concentrarán público mientras sigue la alerta meteorológica en Miami (REUTERS/Amanda Perobelli)
El partido entre Uruguay y Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium y el Fan Fest de Bayfront Park concentrarán público mientras sigue la alerta meteorológica en Miami (REUTERS/Amanda Perobelli)

El índice de calor llevó a bajar el umbral de activación de las alertas

El National Weather Service en Miami emite una advertencia por calor cuando el índice de calor alcanza 40,5°C durante al menos un par de horas, según Miami Herald. Antes de 2023, ese umbral era de 42,2°C.

El índice de calor es la medida de cuánto calor siente realmente el cuerpo cuando la humedad relativa se combina con la temperatura ambiente, según la explicación del servicio meteorológico. Es, en términos prácticos, la temperatura que se percibe sobre la piel en días de fuerte humedad.

La finalidad de estas alertas es aumentar la prevención frente a episodios de calor extremo que causan más de 30 muertes y cientos de hospitalizaciones cada año, según estimaciones del condado.

El aviso del National Weather Service también pide revisar la situación de familiares y vecinos, además de beber abundantes líquidos, permanecer en espacios con aire acondicionado y evitar la exposición directa al sol.

Captura de pantalla: Advertencia de calor del Servicio Meteorológico Nacional para el sur de Florida, mostrando mapa con Miami-Dade y Broward resaltados, pronóstico y consejos
La jornada en el sur de Florida combina una temperatura máxima cercana a 32,8 °C con un pico de calor hacia las 14:00 y una probabilidad de lluvia del 40% por la tarde (NWS)

Entre los grupos con mayor riesgo de padecer enfermedades vinculadas al calor figuran los adultos de 65 años o más, los niños pequeños, las personas con enfermedades crónicas o trastornos mentales, los atletas que entrenan al aire libre, los trabajadores expuestos, las personas sin vivienda o con acceso limitado al aire acondicionado, las embarazadas y las mascotas, según el condado de Miami-Dade.

Las recomendaciones difundidas por el condado de Miami-Dade, basadas en consejos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), incluyen pasar tiempo en edificios con aire acondicionado, reducir la actividad física, buscar sombra, programar actividades al aire libre durante la mañana o la noche, beber agua o bebidas con electrolitos sin esperar a tener sed, usar protector solar, limitar la cafeína y el alcohol, y no dejar nunca a bebés, niños o mascotas dentro de un auto estacionado.

También indicaron que buscar atención médica inmediata ante síntomas como temperatura corporal elevada, dolor de cabeza, mareos, náuseas o confusión, puede resultar fundamental.

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