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La FIFA aumenta los fondos para las federaciones en el Mundial 2026

El consejo aprobó un récord de USD 655 millones en premios totales, tras revisar los costos logísticos y las demandas económicas que implica la organización del torneo en América del Norte

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La FIFA aumenta más de USD 100 millones en fondos para las federaciones que participarán en el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México (Reuters)
La FIFA aumenta más de USD 100 millones en fondos para las federaciones que participarán en el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México (Reuters)

La FIFA anunció un incremento de más de USD 100 millones en los fondos destinados a las federaciones que participarán en la Copa del Mundo 2026, con el objetivo de compensar los costos adicionales de hospedaje, viajes y logística que implica organizar el torneo en Estados Unidos, Canadá y México. El consejo de la entidad aprobó aumentar el pago básico a cada federación, que ahora recibirá al menos USD 12,5 millones, según informó la agencia de noticias Associated Press.

Esta decisión surge tras las quejas de varias federaciones, principalmente europeas, que advirtieron sobre la posibilidad de enfrentar pérdidas económicas si no avanzaban a las rondas finales. El fondo total de premios para el torneo alcanza USD 655 millones y, según AP, el campeón recibirá USD 50 millones, una cifra que supera ampliamente los pagos de la edición anterior en Qatar, donde el ganador obtuvo USD 42 millones.

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Motivos del aumento de fondos de la FIFA

El consejo de la FIFA acordó incrementar los fondos tras admitir que los costos operativos en Norteamérica serán significativamente más altos que en otros mundiales recientes. Las tarifas de hoteles, los vuelos y los traslados internos suponen un reto financiero especialmente para selecciones con menores recursos o que podrían quedar eliminadas en la primera fase.

Cada federación recibirá al menos USD 12,5 millones, con un fondo total de premios que asciende a USD 655 millones para la Copa del Mundo 202 (Reuters)
Cada federación recibirá al menos USD 12,5 millones, con un fondo total de premios que asciende a USD 655 millones para la Copa del Mundo 202 (Reuters)

De acuerdo con AP News, el aporte específico para cubrir gastos de preparación, que antes era de USD 1,5 millones, ahora asciende a USD 2,5 millones por equipo. Además, el premio base para cada federación pasa a ser de USD 10 millones.

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El aumento busca evitar que la participación en el torneo sea una carga económica para los equipos.

Coberturas y gastos asumidos por las federaciones

La FIFA ofrece cubrir los vuelos en clase ejecutiva para delegaciones de hasta 50 personas, alojamiento desde cinco noches antes del primer partido y una noche posterior a la eliminación, transporte interno y una flota de vehículos específica para cada equipo. Se contempla, además, la entrega de más boletos para los partidos y USD 16 millones extra en subsidios por concepto de delegaciones, de acuerdo a la información publicada por The Boston Globe y el medio estadounidense Fox Sports.

Por su parte, las federaciones tienen la responsabilidad de financiar los seguros de sus jugadores y delegados, así como los gastos adicionales de hotel y la estadía de los miembros que superen el límite cubierto por la federación.

Se exige que cada equipo cuente con un seguro integral que incluya accidentes, lesiones y enfermedades.

Impacto en las federaciones y el certamen

Las federaciones participantes dependen de estos pagos tanto para solventar los costos logísticos como para apoyar el desarrollo del fútbol en sus países. Algunas asociaciones europeas advirtieron que el esquema de premios anterior generaba pérdidas si no superaban la fase de grupos.

La FIFA cubrirá vuelos en clase ejecutiva, traslados, alojamiento y transporte interno para hasta 50 integrantes por delegación durante el torneo (Reuters)
La FIFA cubrirá vuelos en clase ejecutiva, traslados, alojamiento y transporte interno para hasta 50 integrantes por delegación durante el torneo (Reuters)

El nuevo modelo propuesto por la FIFA está diseñado para reducir esa presión y asegurar que todas las selecciones puedan afrontar las demandas logísticas del evento.

La edición 2026 será la primera con 48 equipos, y se proyecta que la FIFA obtenga ingresos superiores a USD 11 mil millones por derechos de televisión, patrocinadores y venta de entradas. El ajuste en los pagos responde también a la magnitud y complejidad logística del evento.

Cuándo y dónde se implementarán estos cambios

El consejo de la organización aprobó los nuevos fondos en una reunión celebrada en Vancouver, una de las sedes del torneo. El Mundial comenzará el 11 de junio de 2026 y tendrá lugar en 16 ciudades de Estados Unidos, Canadá y México. La entidad ya había anunciado el fondo de premios en diciembre, pero ahora revisó los montos para adaptarse a los costos reales.

La decisión tiene efecto inmediato y alcanza a las 48 federaciones participantes. En la edición anterior, con 32 equipos, el fondo de premios sumaba USD 440 millones.

Quiénes manifestaron preocupación por los costos

Las preocupaciones por los gastos fueron transmitidas especialmente por federaciones europeas, que señalaron a la FIFA el riesgo de registrar pérdidas si no avanzaban más allá de la fase de grupos. Otro factor en la decisión fue que los compromisos fiscales de los partidos en Estados Unidos son distintos a los de Canadá y México; en estos dos últimos países, las exenciones impositivas alivian el presupuesto de las delegaciones.

La reunión en la que se aprobó el aumento fue liderada por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien defendió la medida como una respuesta a las necesidades concretas de los equipos y al tamaño inédito del torneo.

El incremento en los fondos permitirá una mayor viabilidad financiera para las federaciones asistentes. La federación prevé que la inversión adicional se vea reflejada en la calidad deportiva y en una experiencia competitiva para las delegaciones y los aficionados.

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