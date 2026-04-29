Estados Unidos

La FIFA presentó los uniformes oficiales de los voluntarios para la Copa Mundial 2026

El organismo rector del fútbol internacional dio a conocer el atuendo distintivo que portarán las personas seleccionadas para apoyar la logística y recepción en las tres naciones anfitrionas

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Un grupo numeroso de voluntarios sonríe y celebra, vestidos con uniformes verdes y azules. Sostienen la bandera 'FIFA Volunteer' y el trofeo de la Copa Mundial ante una pantalla LED colorida
La Copa Mundial 2026 arranca el 11 de junio en la Ciudad de México y será el torneo de mayor escala en la historia del fútbol (FIFA)

La Copa Mundial 2026 comenzará el 11 de junio de 2026 con el partido inaugural en la Ciudad de México, marcando el arranque de un torneo sin precedentes por la magnitud de su organización y participación. En este contexto, la FIFA presentó el uniforme oficial que lucirán los 50.000 voluntarios seleccionados entre más de un millón de personas en Canadá, Estados Unidos y México.

A diferencia de ediciones anteriores, este uniforme incorpora parches personalizados para cada ciudad anfitriona —entre ellas Los Ángeles, Guadalajara y Toronto— y detalles inspirados en la moda universitaria de Norteamérica. Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, explicó a Telemundo 52 que esta elección celebra la “energía y dedicación inigualables” de los voluntarios, pieza esencial para lograr que “cada aficionado, jugador e invitado sea recibido con calidez y alegría”.

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La convocatoria y el proceso de selección constituyen un hecho inédito: ningún campeonato anterior había requerido o recibido tal volumen de solicitudes, resultado de la expansión de sedes y equipos, lo que convierte a la edición de 2026 en la de mayor participación de voluntarios en la historia de la Copa Mundial.

El uniforme: moda universitaria y símbolos locales en cada pieza

El atuendo completo de los voluntarios incluye zapatillas, calcetines, chaqueta intermedia, camisetas, pantalones cortos, pantalones deportivos, gorra y riñonera, todos diseñados por la FIFA para sobresalir visualmente en los estadios y zonas de fanáticos. Los colores brillantes y las opciones para combinar cada prenda conservan elementos de las tradicionales chaquetas universitarias norteamericanas, acentuando la imagen de equipo y pertenencia.

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Una gorra azul con logo Adidas y un hombre con camiseta verde, pantalón azul y riñonera azul con el emblema de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Se presenta la nueva línea de productos oficiales para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo gorras, camisetas y riñoneras con los logotipos del evento (FIFA)

La FIFA incorporó parches diseñados especialmente para cada sede: Los Ángeles, por ejemplo, tendrá insignias que remiten a su identidad californiana. Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey en México; Toronto y Vancouver en Canadá; y otras 11 ciudades estadounidenses conforman el abanico de locaciones, lo que refuerza el carácter continental de la cita.

Heimo Schirgi subrayó el mensaje detrás del uniforme: “Es justo que estén representados por una imagen vibrante que refleje el papel esencial que desempeñan, con elementos especiales que honren la identidad local y el sentido de pertenencia”. Esta declaración, recogida por Telemundo 52, condensa la filosofía de integración y reconocimiento del diseño.

Una demanda histórica para formar parte del evento

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el torneo más grande de la historia tanto en número de partidos como en participación de voluntarios. Más de un millón de personas solicitaron ser voluntarias, cifra sin precedentes para un evento deportivo internacional. De esa multitud, 50.000 personas de Canadá, Estados Unidos y México formarán el contingente que apoyará las operaciones en las 16 ciudades sede.

Imagen dividida. Izquierda: Voluntario de espalda con camiseta verde y gorra azul. Derecha: Primer plano de zapatilla deportiva oscura con rayas de colores y calcetines
FIFA presentó el uniforme oficial para los 50.000 voluntarios seleccionados entre más de un millón de postulantes en Canadá, Estados Unidos y México (FIFA)

El proceso de selección incluyó criterios específicos para reflejar la diversidad cultural del torneo. Los voluntarios cumplirán tareas logísticas y, además, recibirán a visitantes, selecciones y prensa, un elemento considerado clave en la experiencia mundialista por los organizadores.

Fechas, sedes y formato: el torneo más grande del fútbol

La apertura oficial tendrá lugar el 11 de junio de 2026 en la Ciudad de México. Los partidos inaugurales de Estados Unidos y Canadá se celebrarán el 12 de junio en Los Ángeles y Toronto, respectivamente. El torneo empleará un formato inédito de 48 equipos divididos en 12 grupos de cuatro, según reportó Telemundo 52, y disputará en total 104 partidos entre junio y julio.

La fase de grupos se desarrollará hasta el 27 de junio. Luego, los dos primeros de cada grupo, junto con los ocho mejores terceros, accederán a la siguiente ronda de dieciseisavos, programada para comenzar el 28 de junio.

Los octavos de final están previstos para el 4 de julio, los cuartos de final el 9 de julio y las semifinales los días 14 y 15 de julio. El torneo terminará con la final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el 19 de julio.

El calendario definitivo de partidos se publicará en marzo, tras la definición de las seis selecciones que restan clasificarse mediante las repescas de la FIFA y las competiciones europeas.

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