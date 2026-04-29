Estados Unidos

Copa FIFA Mundial 2026: cómo llegar al estadio MetLife Stadium

Los asistentes dispondrán de transporte público sencillo y múltiples opciones para facilitar el acceso y aprovechar al máximo su visita a este gran evento internacional

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Vista exterior del MetLife Stadium, en Nueva Jersey, sede de partidos clave —incluida la final— del Mundial 2026 en la región Nueva York–Nueva Jersey.
Vista exterior del MetLife Stadium, en Nueva Jersey, sede de partidos clave —incluida la final— del Mundial 2026 en la región Nueva York–Nueva Jersey.

Nueva York Nueva Jersey será una de las sedes más destacadas de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El estadio MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, albergará partidos clave del certamen y es la casa habitual de los Nueva York Giants y New York Jets.

Según el documento oficial del comité organizador, este recinto ha sido seleccionado como sede principal para la disputa de la final y otros encuentros relevantes del torneo, en función de su infraestructura, capacidad y conectividad internacional, elementos que la FIFA consideró determinantes.

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El estadio MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, albergará partidos clave del certamen y es la casa habitual de los Nueva York Giants y New York Jets.
El estadio MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, albergará partidos clave del certamen y es la casa habitual de los Nueva York Giants y New York Jets.

Cómo llegar al estadio MetLife Stadium

Los aficionados que deseen asistir a los partidos en el MetLife Stadium podrán elegir entre varios medios de transporte público:

Trenes

NYC Transit ofrecerá un servicio ferroviario que parte de la estación Penn de Nueva York y de diversas estaciones en Nueva Jersey, permitiendo el acceso desde múltiples puntos. Todos los trenes que se dirigen al estadio realizan transbordo en Secaucus Junction, donde se puede continuar hacia el recinto en tren o autobús el día del partido. La compra de boletos se recomienda hacerlo a través del sitio oficial del Mundial.

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Buses

Se habilitará un servicio especial de autobuses circular, con salidas desde dos centros de transporte en la Ciudad de Nueva York y desde un estacionamiento en Nueva Jersey. Para utilizar este servicio, el sitio oficial sugiere adquirir los boletos en el enlace oficial correspondiente.

El recinto de East Rutherford albergará partidos de fase de grupos, instancias de eliminación directa y la final del torneo. REUTERS/Bing Guan
El recinto de East Rutherford albergará partidos de fase de grupos, instancias de eliminación directa y la final del torneo. REUTERS/Bing Guan

Programación de partidos en el MetLife Stadium

El recinto de East Rutherford albergará partidos de fase de grupos, instancias de eliminación directa y la final del torneo. Según el sitio oficial del Mundial y el portal de la FIFA, el MetLife Stadium será escenario de siete partidos, que incluye el partido por el título.

El cronograma comenzará el 13 de junio con el enfrentamiento entre Brasil y Marruecos. El 16 de junio se disputará el encuentro entre Francia y Senegal.

La actividad continuará el 22 de junio, cuando Noruega se enfrente nuevamente a Senegal en el MetLife Stadium, seguido por el partido entre Ecuador y Alemania el 25. El cierre de la fase de grupos será el 27 de junio con el cotejo entre Panamá e Inglaterra.

En la etapa de eliminación directa, está programado un partido de octavos de final el 30 de junio y otro el 5 de julio. La expectativa más alta está puesta en el 19 de julio, cuando el estadio reciba la final del Mundial 2026.

La asignación de partidos fue confirmada por la FIFA en su portal oficial y referida por medios estadounidenses de autoridad, que resaltaron la elección del MetLife Stadium como resultado de sus características técnicas y su estratégica ubicación cercana a la ciudad de Nueva York.

Características principales del MetLife Stadium

El estadio tiene una capacidad para 82.500 personas, que incluye 10.005 lugares preferenciales y 218 suites de lujo. Es el recinto de mayor aforo de la NFL y de todo el estado de Nueva Jersey.

Para la Copa del Mundo 2026, se instalará césped natural, conforme exigen los requisitos de la FIFA. El diseño del estadio es completamente neutral y adaptable, permitiendo modificar la iluminación y los elementos visuales en pocas horas para representar a los Nueva York Giants o a los New York Jets.

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