Estados Unidos

Temporada de huracanes en Estados Unidos: cuándo comenzarán y cómo prevenirse

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades brindaron recomendaciones para la salud y la seguridad familiar

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Fotografía horizontal de una costa tropical con grandes olas rompiendo. Un cielo oscuro domina y se observa la forma espiral de un huracán acercándose sobre el mar.
Los CDC advirtieron que, ante la inminencia de un huracán, las autoridades pueden emitir órdenes de evacuación o recomendar permanecer bajo resguardo(Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de huracanes en el Pacífico nororiental comenzará el 15 de mayo, mientras que en el Atlántico y el Caribe iniciará el 1 de junio; en ambas cuencas se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia federal de salud pública de Estados Unidos.

Anticiparse a estos fenómenos es clave para resguardar la salud y la seguridad familiar, ya que pueden provocar cortes de agua y electricidad, dañar vehículos y bloquear calles incluso a cientos de kilómetros de la costa.

Los CDC advirtieron que, ante la inminencia de un huracán, las autoridades pueden emitir órdenes de evacuación o recomendar permanecer bajo resguardo. Si se dispone la evacuación, la agencia indicó que ni siquiera las viviendas más sólidas garantizan protección frente a vientos extremos y que no debe ponerse en riesgo la vida por preservar bienes materiales.

Vista desde el espacio de un huracán gigante con un ojo claro y un patrón de nubes blancas en espiral sobre el océano azul. Se ven contornos terrestres.
La temporada de huracanes en el Pacífico nororiental comenzará el 15 de mayo, mientras que en el Atlántico y el Caribe iniciará el 1 de junio; (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer ante la llegada de huracanes

Quienes no cuenten con vehículo propio deben planificar con antelación alternativas de traslado junto a familiares, amigos o autoridades locales.

Entre las principales medidas preventivas, los CDC recomendaron reunir suministros suficientes para varios días, verificar el estado del automóvil antes del inicio de la temporada y mantenerse informados a través de las alertas del Servicio Nacional de Meteorología, difundidas por medios oficiales y plataformas en línea.

Asimismo, se aconseja compartir información personal únicamente en sitios web oficiales identificados con dominio “.gov” y conexión segura HTTPS.

Familia camina descalza por una calle inundada, con dos niños en chalecos salvavidas. Palmeras se inclinan por el viento y el cielo está oscuro. Casas visibles.
Las familias deberán anticiparse a estos fenómenos para resguardar la salud y la seguridad familiar, ya que pueden provocar cortes de agua y electricidad, dañar vehículos y bloquear calles incluso a cientos de kilómetros de la costa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparativos y medidas previas

El kit de emergencia debe incluir agua potable, alimentos no perecederos, linternas, baterías, medicamentos y copias de documentos importantes.

También es fundamental identificar rutas de evacuación y albergues disponibles, asegurar puertas y ventanas, retirar objetos del exterior que puedan convertirse en proyectiles y proteger pertenencias de valor. A su vez, deberán revisar las pólizas de seguro vigentes para viviendas y vehículos puede evitar contratiempos ante eventuales daños.

Las familias con niños, adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades crónicas deben contemplar necesidades específicas en su planificación.

Por otro lado, los especialistas aconsejaron contar con herramientas básicas, cargadores portátiles, radio a baterías y un botiquín accesible facilita la respuesta durante las primeras horas de la emergencia.

Los especialistas recomendaron, además, mantener actualizada una lista de contactos y comunicar el plan familiar tanto a los integrantes del hogar como a personas cercanas.

Imagen satelital de un gran huracán con un ojo circular blanco en el centro y bandas de nubes blancas que se arremolinan sobre el océano azul oscuro.
Una vista aérea muestra la formación de un huracán masivo, con su ojo perfectamente definido y bandas de nubes arremolinadas sobre el vasto océano azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verificar el funcionamiento de generadores eléctricos y conocer su uso seguro es esencial para prevenir accidentes: deben operar siempre en exteriores y con suficiente combustible disponible.

Antes de la llegada del huracán, conviene desconectar equipos eléctricos no esenciales y resguardar documentos e información relevante en bolsas impermeables para minimizar pérdidas.

Fuentes de información y alertas oficiales

Las autoridades insisten en que toda la información sobre rutas de evacuación, condiciones meteorológicas y avisos de riesgo debe consultarse exclusivamente en fuentes oficiales, como el Servicio Nacional de Meteorología y los canales informativos estatales y municipales.

Los CDC también recomiendan identificar previamente vías alternativas de información en caso de cortes de energía o problemas de conectividad.

Para conocer en detalle las alertas de vigilancia y los avisos de huracán, se aconseja consultar directamente el sitio oficial del Centro Nacional de Huracanes del Servicio Nacional de Meteorología.

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