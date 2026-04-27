Temporada de huracanes en Estados Unidos: cuándo comenzarán y cómo prevenirse

Los CDC advirtieron que, ante la inminencia de un huracán, las autoridades pueden emitir órdenes de evacuación o recomendar permanecer bajo resguardo(Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de huracanes en el Pacífico nororiental comenzará el 15 de mayo, mientras que en el Atlántico y el Caribe iniciará el 1 de junio; en ambas cuencas se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia federal de salud pública de Estados Unidos.

Anticiparse a estos fenómenos es clave para resguardar la salud y la seguridad familiar, ya que pueden provocar cortes de agua y electricidad, dañar vehículos y bloquear calles incluso a cientos de kilómetros de la costa.

Los CDC advirtieron que, ante la inminencia de un huracán, las autoridades pueden emitir órdenes de evacuación o recomendar permanecer bajo resguardo. Si se dispone la evacuación, la agencia indicó que ni siquiera las viviendas más sólidas garantizan protección frente a vientos extremos y que no debe ponerse en riesgo la vida por preservar bienes materiales.

La temporada de huracanes en el Pacífico nororiental comenzará el 15 de mayo, mientras que en el Atlántico y el Caribe iniciará el 1 de junio; (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer ante la llegada de huracanes

Quienes no cuenten con vehículo propio deben planificar con antelación alternativas de traslado junto a familiares, amigos o autoridades locales.

Entre las principales medidas preventivas, los CDC recomendaron reunir suministros suficientes para varios días, verificar el estado del automóvil antes del inicio de la temporada y mantenerse informados a través de las alertas del Servicio Nacional de Meteorología, difundidas por medios oficiales y plataformas en línea.

Asimismo, se aconseja compartir información personal únicamente en sitios web oficiales identificados con dominio “.gov” y conexión segura HTTPS.

Las familias deberán anticiparse a estos fenómenos para resguardar la salud y la seguridad familiar, ya que pueden provocar cortes de agua y electricidad, dañar vehículos y bloquear calles incluso a cientos de kilómetros de la costa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparativos y medidas previas

El kit de emergencia debe incluir agua potable, alimentos no perecederos, linternas, baterías, medicamentos y copias de documentos importantes.

También es fundamental identificar rutas de evacuación y albergues disponibles, asegurar puertas y ventanas, retirar objetos del exterior que puedan convertirse en proyectiles y proteger pertenencias de valor. A su vez, deberán revisar las pólizas de seguro vigentes para viviendas y vehículos puede evitar contratiempos ante eventuales daños.

Las familias con niños, adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades crónicas deben contemplar necesidades específicas en su planificación.

Por otro lado, los especialistas aconsejaron contar con herramientas básicas, cargadores portátiles, radio a baterías y un botiquín accesible facilita la respuesta durante las primeras horas de la emergencia.

Los especialistas recomendaron, además, mantener actualizada una lista de contactos y comunicar el plan familiar tanto a los integrantes del hogar como a personas cercanas.

Una vista aérea muestra la formación de un huracán masivo, con su ojo perfectamente definido y bandas de nubes arremolinadas sobre el vasto océano azul. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verificar el funcionamiento de generadores eléctricos y conocer su uso seguro es esencial para prevenir accidentes: deben operar siempre en exteriores y con suficiente combustible disponible.

Antes de la llegada del huracán, conviene desconectar equipos eléctricos no esenciales y resguardar documentos e información relevante en bolsas impermeables para minimizar pérdidas.

Fuentes de información y alertas oficiales

Las autoridades insisten en que toda la información sobre rutas de evacuación, condiciones meteorológicas y avisos de riesgo debe consultarse exclusivamente en fuentes oficiales, como el Servicio Nacional de Meteorología y los canales informativos estatales y municipales.

Los CDC también recomiendan identificar previamente vías alternativas de información en caso de cortes de energía o problemas de conectividad.

Para conocer en detalle las alertas de vigilancia y los avisos de huracán, se aconseja consultar directamente el sitio oficial del Centro Nacional de Huracanes del Servicio Nacional de Meteorología.