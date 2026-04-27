Temporada de huracanes en Estados Unidos: cuándo comenzarán y cómo prevenirse

La temporada de huracanes en el Pacífico nororiental comenzará el 15 de mayo, mientras que en el Atlántico y el Caribe iniciará el 1 de junio; en ambas cuencas se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia federal de salud pública de Estados Unidos.
Anticiparse a estos fenómenos es clave para resguardar la salud y la seguridad familiar, ya que pueden provocar cortes de agua y electricidad, dañar vehículos y bloquear calles incluso a cientos de kilómetros de la costa.
Los CDC advirtieron que, ante la inminencia de un huracán, las autoridades pueden emitir órdenes de evacuación o recomendar permanecer bajo resguardo. Si se dispone la evacuación, la agencia indicó que ni siquiera las viviendas más sólidas garantizan protección frente a vientos extremos y que no debe ponerse en riesgo la vida por preservar bienes materiales.
Qué hacer ante la llegada de huracanes
Quienes no cuenten con vehículo propio deben planificar con antelación alternativas de traslado junto a familiares, amigos o autoridades locales.
Entre las principales medidas preventivas, los CDC recomendaron reunir suministros suficientes para varios días, verificar el estado del automóvil antes del inicio de la temporada y mantenerse informados a través de las alertas del Servicio Nacional de Meteorología, difundidas por medios oficiales y plataformas en línea.
Asimismo, se aconseja compartir información personal únicamente en sitios web oficiales identificados con dominio “.gov” y conexión segura HTTPS.
Preparativos y medidas previas
El kit de emergencia debe incluir agua potable, alimentos no perecederos, linternas, baterías, medicamentos y copias de documentos importantes.
También es fundamental identificar rutas de evacuación y albergues disponibles, asegurar puertas y ventanas, retirar objetos del exterior que puedan convertirse en proyectiles y proteger pertenencias de valor. A su vez, deberán revisar las pólizas de seguro vigentes para viviendas y vehículos puede evitar contratiempos ante eventuales daños.
Las familias con niños, adultos mayores, personas con discapacidad o enfermedades crónicas deben contemplar necesidades específicas en su planificación.
Por otro lado, los especialistas aconsejaron contar con herramientas básicas, cargadores portátiles, radio a baterías y un botiquín accesible facilita la respuesta durante las primeras horas de la emergencia.
Los especialistas recomendaron, además, mantener actualizada una lista de contactos y comunicar el plan familiar tanto a los integrantes del hogar como a personas cercanas.
Verificar el funcionamiento de generadores eléctricos y conocer su uso seguro es esencial para prevenir accidentes: deben operar siempre en exteriores y con suficiente combustible disponible.
Antes de la llegada del huracán, conviene desconectar equipos eléctricos no esenciales y resguardar documentos e información relevante en bolsas impermeables para minimizar pérdidas.
Fuentes de información y alertas oficiales
Las autoridades insisten en que toda la información sobre rutas de evacuación, condiciones meteorológicas y avisos de riesgo debe consultarse exclusivamente en fuentes oficiales, como el Servicio Nacional de Meteorología y los canales informativos estatales y municipales.
Los CDC también recomiendan identificar previamente vías alternativas de información en caso de cortes de energía o problemas de conectividad.
Para conocer en detalle las alertas de vigilancia y los avisos de huracán, se aconseja consultar directamente el sitio oficial del Centro Nacional de Huracanes del Servicio Nacional de Meteorología.