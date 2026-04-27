Nueva York refuerza el subsidio a vehículos eléctricos con USD 30 millones para enfrentar el aumento del precio de la gasolina

El precio de la gasolina en Nueva York supera los USD 4 por galón, incrementando los gastos mensuales de hogares y empresas del estado (REUTERS/Bing Guan)

Gasolina en Nueva York superó recientemente los USD 4 por galón, estableciendo un nuevo umbral de presión sobre el presupuesto de miles de familias y empresas en el estado.

El aumento de la gasolina, vinculado a la inestabilidad internacional y el conflicto con Irán, elevó el gasto mensual en combustible de los hogares neoyorquinos entre USD 80 y USD 100.

En respuesta, la gobernadora Kathy Hochul destinó USD 30 millones adicionales al programa Drive Clean Rebate, que incrementa los incentivos para autos eléctricos hasta USD 2.000 por compra o arrendamiento.

El gobierno de Nueva York busca amortiguar el impacto económico del encarecimiento de la gasolina a través de este programa, que pretende facilitar el acceso a autos eléctricos y, a la vez, acelerar la transición hacia una movilidad menos contaminante.

La administración Hochul subrayó que esta medida responde tanto a la necesidad de fortalecer la economía doméstica como a los objetivos estatales de reducción de emisiones, especialmente ante el anunciado retiro del crédito fiscal federal de hasta USD 7.500 para autos eléctricos, previsto para octubre de 2025.

Esta decisión federal eleva la dificultad de acceso a modelos de cero emisiones y refuerza el papel de los incentivos locales como política de contención.

Para quienes consideran migrar a un vehículo eléctrico, la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA) señala que el cambio puede significar un ahorro anual de entre 40% y 70% en costos de combustible, dependiendo del modelo.

En la ciudad de Albany, el ahorro concreto oscila entre USD 675 para autos eléctricos compactos y USD 869 para camionetas SUV eléctricas cada año.

Además, la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA) informó que el costo equivalente en electricidad para recorrer la misma distancia que con gasolina actualmente ronda los USD 1,33 por galón equivalente, frente a los más de cuatro dólares del combustible tradicional.

Según la organización estadounidense Coltura, especializada en alternativas limpias de transporte, un conductor promedio que recorre 15.000 millas anuales puede ahorrar aproximadamente USD 1.805 al optar por un vehículo eléctrico.

Este ahorro, junto con el incentivo estatal, representa una diferencia para el presupuesto familiar, especialmente en distritos donde el automóvil es indispensable y la oferta de transporte público resulta insuficiente.

Nueva York refuerza los incentivos estatales ante el retiro del apoyo federal a los autos eléctricos

La gobernadora Kathy Hochul anuncia USD 30 millones adicionales para el programa Drive Clean Rebate, elevando incentivos estatales para autos eléctricos hasta USD 2.000 (Reuters)

El programa Drive Clean Rebate, establecido en 2017, otorga descuentos inmediatos en el concesionario, que varían entre USD 500 y USD 2.000 según la autonomía eléctrica del vehículo y su precio de lista.

Los modelos con mayor rango de autonomía acceden al máximo beneficio, mientras que los vehículos cuyo valor supera un tope determinado reciben el monto mínimo de incentivo, de acuerdo con los lineamientos de la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA).

Desde su implementación, el programa entregó más de 228.000 incentivos, lo que permitió que más de 324.000 vehículos eléctricos circulen actualmente en Nueva York. En paralelo, el estado ha desarrollado una de las infraestructuras de carga eléctrica pública más extensas del país, con más de 19.000 puntos de carga instalados.

Para fomentar la equidad en el acceso a la tecnología, el estado ofrece subsidios adicionales de hasta USD 4.000 por puerto destinados a instalar cargadores en comunidades con menor acceso y en edificios multifamiliares.

La gobernadora Hochul enfatizó durante la presentación del aumento presupuestario: “Mientras la administración federal sigue retirando su apoyo a los vehículos de cero emisiones, Nueva York está doblando la apuesta para reducir los costos de bolsillo de los consumidores y las emisiones dañinas.”

Estas declaraciones, citadas por el periódico local en español El Diario NY, reflejan la postura del estado frente a las recientes medidas federales y refuerzan el liderazgo neoyorquino en la transición hacia la movilidad eléctrica.

Impacto del programa en comunidades hispanas y sectores de bajos ingresos

La ampliación del Drive Clean Rebate es clave en barrios donde la dependencia del automóvil es elevada y las redes de transporte público no cubren todas las necesidades laborales, como el Bronx, Queens y partes de Brooklyn.

En estos distritos, la comunidad latina representa un alto porcentaje de la fuerza laboral y, por ende, es uno de los sectores más afectados por el encarecimiento de la gasolina.

El programa está abierto a cualquier residente del estado de Nueva York, así como a empresas y organismos públicos, siempre que la compra o arrendamiento se realice a través de un concesionario participante y con modelos nuevos y elegibles.

No obstante, la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA) reconoció que para familias con menores ingresos o historial crediticio limitado, estos requisitos pueden constituir una barrera significativa de acceso, por lo que se impulsan subsidios y apoyo técnico adicional en zonas vulnerables.

Para una familia tipo, el ahorro en la factura de combustible puede superar los USD 800 anuales solo considerando la diferencia de costos entre gasolina y electricidad. Si se toma en cuenta la estimación de la organización estadounidense Coltura, especializada en alternativas limpias de transporte, para quienes recorren 15.000 millas al año, el ahorro potencial asciende a USD 1.805.

Para quienes residen en apartamentos sin cochera privada, la expansión de la red pública de carga y los subsidios para infraestructura en edificios multifamiliares buscan democratizar el acceso al vehículo eléctrico, evitando que la falta de garaje sea un obstáculo insalvable.

La extensión del incentivo estatal va más allá de la cuestión ambiental y se posiciona como un alivio para los sectores más impactados por el alto costo de vida.

El desafío inmediato para la administración Hochul reside en garantizar que la cobertura del Drive Clean Rebate alcance de manera efectiva a los hogares con mayores dificultades de acceso, en especial a las familias hispanas y residentes en zonas donde el automóvil es indispensable para la actividad económica.

Proyecciones y desafíos para la movilidad eléctrica en Nueva York

La red de carga pública de Nueva York supera los 19.000 puntos, con subsidios por hasta USD 4.000 por puerto para instalar cargadores en comunidades vulnerables (Freepik)

El impulso a la movilidad eléctrica en Nueva York coincide con una tendencia nacional e internacional de transición hacia vehículos más eficientes y menos contaminantes.

La suspensión del crédito fiscal federal prevista para 2025 podría ralentizar el crecimiento del mercado de autos eléctricos a nivel nacional, trasladando el peso de los incentivos a los gobiernos estatales y locales.

La administración Hochul sostiene que la continuidad y ampliación de programas como Drive Clean Rebate serán clave para que Nueva York mantenga su liderazgo en la adopción de tecnologías limpias.

Según la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York (NYSERDA), el objetivo es superar los 400.000 vehículos eléctricos en circulación antes de 2027, respaldados por una red de carga pública robusta y políticas inclusivas que permitan el acceso a toda la población.

El éxito del programa dependerá de la capacidad del estado para adaptar los incentivos a las necesidades de cada segmento de la población y asegurar que las comunidades de menores ingresos, en particular la población latina y afroamericana, puedan aprovechar de manera efectiva los beneficios económicos y ambientales asociados a la movilidad eléctrica.